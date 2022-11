Knorr-Bremse rekrutuje na Podkarpaciu

Knorr-Bremse wybudowała zakład na terenie Parku Naukowo- Technologicznego w Strefie Aktywności Gospodarczej "Rzeszów-Dworzysko“.

- W ten sposób wychodzimy naprzeciw rosnącym oczekiwaniom naszych klientów i partnerów. Ta inwestycja wiąże się dla nas ze szczególną odpowiedzialnością, która rozciąga się na wszystkie obszary naszej działalności. Obejmują one zarówno ofertę bezpiecznych, niezawodnych, wydajnych produktów i technologii, jak również metody ich wytwarzania, które muszą spełniać najwyższe wymagania pod kątem jakości i bezpieczeństwa – tłumaczy Jacek Biłas, prezes Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska.

Rozpoczęcie działalności obiektu jest planowane na styczeń 2023 roku. Obecnie firma prowadzi intensywną rekrutację na stanowiska produkcyjne i okołoprodukcyjne (blisko 80 proc. planowanego personelu). Przewidywane zatrudnienie to minimum 350 osób

- Poszukujemy również kandydatów na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne, zarówno z szerokim doświadczeniem zawodowym jak i tych, którzy dopiero wkraczają na ścieżkę kariery zawodowej. Oferujemy bogate możliwości rozwoju, dostęp do unikalnej wiedzy, korzystne warunki zatrudnienia, wreszcie atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy. Do tego dochodzi bogata baza benefitów. W przypadku stanowisk produkcyjnych, mówimy o pracy od poniedziałku do piątku, w systemie maksymalnie dwuzmianowym – tłumaczy Łukasz Zalibowski, dyrektor ds. personalnych w Knorr-Bremse.

