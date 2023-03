Kilkaset tysięcy Polaków wkrótce dostanie wezwanie od wojska

Celem kwalifikacji jest z jednej strony wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej, a z drugiej określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2023 rozpocznie się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca. W tym czasie przed komisjami wojskowymi stanie około 230 tys. młodych Polaków. To otrzyma wezwanie? Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 r., do powiatowych komisji lekarskich w 2023 roku muszą stawić się:

mężczyźni urodzeni w 2004 r., czyli ci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat,

mężczyźni urodzeni w latach 1999—2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Ponownie poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii zdolności: „A” „D” lub „E” ze wszystkimi konsekwencjami lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny. Chodzi o kierunki lekarski, weterynaryjny, pielęgniarski, psychologiczny, analityki medycznej i ratownictwa medycznego.

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Czy stawienie się na kwalifikację wojskową jest obowiązkowe?

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na terenie danego województwa nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Za jej przeprowadzenie na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Stawienie się na wezwanie jest obowiązkowe. Każdy, kto je otrzyma, w wyznaczonym terminie musi stawić się przed komisją. Niedopełnienie tego obowiązku może grozić doprowadzeniem przez policję lub grzywną. Jeśli z ważnych przyczyn nie ma możliwości być na czas, to taka osoba musi powiadomić o tym komisję.

WOT będzie rekrutował podczas kwalifikacji wojskowej

Jak co roku przy komisjach powiatowych będzie można spotkać żołnierzy-rekruterów WOT, którzy opowiedzą o służbie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Na co dzień służą oni w swoich brygadach, odbywają ćwiczenia wojskowe i biorą czynny udział w realizowaniu zadań swoich sekcji, plutonów i kompanii.

- Stając przed komisją powiatową - w jednym miejscu można uzyskać kategorię zdrowia i założyć ewidencję wojskową. Jeśli już wtedy osoby zainteresowane podejmą decyzję o zostaniu żołnierzem Wojska Polskiego, to mogą skierować swoje kroki do Wojskowego Centrum Rekrutacji i złożyć wniosek o powołanie do czynnej służby wojskowej. Dołączając do Wojsk Obrony Terytorialnej pozostanie im do zrealizowania 16-dniowe szkolenie podstawowe, które odbędą we wcześniej zaplanowanym przez ich brygadę terminie, po którym złożą przysięgę wojskową i odbiorą książeczkę wojskową - tłumaczą przedstawiciele WOT.

Ile zarabiają zawodowi żołnierze? Ile dostaje się za służbę w WOT?

Wynagrodzenie podstawowe w korpusie szeregowych zaczyna się od 4560 zł, w korpusie podoficerów – od 5160 zł, a w korpusie oficerów od 6300 zł.

Mają również prawo do dodatków finansowych: stażowego, specjalnego, kompensacyjnego i służbowego. Dostają dodatki za przeniesienie służbowe, podróże służbowe oraz służbę poza granicami kraju. Jest też dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdu do rodziny w przypadku służby poza miejscem zamieszkania. Otrzymują też świadczenia socjalne. Obowiązuje ich świadczenie motywacyjne, które wynosi 1500 zł dla żołnierzy ze stażem służby wojskowej powyżej 25 lat oraz 2500 zł dla żołnierzy ze stażem powyżej 28 lat i 6 miesięcy. Żołnierzom wypłacana jest również trzynasta pensja.

Z kolei żołnierze WOT otrzymują uposażenie zwolnione z podatku. Bez względu na stopień wojskowy, otrzymują dodatek za gotowość bojową w wysokości 456 zł miesięcznie. Dodatkowo, za każdy dzień pełnionej służby żołnierz WOT otrzymuje wynagrodzenie zależne od stopnia wojskowego. W 2022 roku stawka za jeden dzień służby wynosi:

– 117,14 zł – szeregowy;

– 121,25 zł – starszy szeregowy;

– 133,58 zł – kapral;

– 135,63 zł – starszy kapral;

– 137,69 zł – plutonowy;

– 141,80 zł – sierżant;

– 143,85 zł – starszy sierżant;

– 147,96 zł – młodszy chorąży;

– 152,07 zł – chorąży;

– 158,24 zł – starszy chorąży;

– 162,35 zł – starszy chorąży sztabowy;

– 172,62 zł – podporucznik;

– 174,68 zł – porucznik;

– 184,95 zł – kapitan.

