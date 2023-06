Kierowców jest za mało, a będzie jeszcze gorzej. Nie zachęcają nawet wysokie pensje

Ostatnie miesiące przyniosły spadek liczby zawodowych kierowców, a nowych nie przyciągają zarobki. Szczególnie dla młodych osób to za mało - bardziej cenią sobie równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, o co ciężko, będąc przez wiele dni w trasie.

W branży transportowej od dłuższego czasu występuje poważny niedobór kierowców zawodowych, a sytuacja w tym roku nie jest inna. Z raportu Branżometru Inelo przygotowanego we współpracy z Polskim Instytutem Transportu Drogowego (PITD) wynika, że problem jest realny, a niedostatek kierowców utrudnia realizację zleceń. Poza tym braki w kadrach firm transportowych prowadzą do wzrostu presji płacowej ze strony kierowców.

Zapotrzebowanie na kierowców zawodowych jest determinowane przez różnorodne czynniki. Znaczną rolę odgrywają w tej kwestii lokalne i globalne uwarunkowania na rynku pracy, rodzaj branży, w której specjalizuje się firma transportowa, a także to, jaką flotę posiada, co bezpośrednio przekłada się na wymagania stawiane potencjalnym kandydatom.

Zapotrzebowanie na kierowców zawodowych to nie tylko problem w Polsce - obserwuje się go także globalnie. Optymizmu nie wnoszą dane demograficzne i prognozy wobec Europy. Bez odpowiednich działań już za 3 lata na naszym kontynencie może brakować nawet 2 mln kierowców. Już teraz jest ich o blisko 25 proc. mniej niż wynika z potrzeb rynku.

W Polsce szacuje się, że rynek potrzebuje przynajmniej 150 tys. dodatkowych kierowców. Jednak zależnie od sposobu przeprowadzania badań liczba ta rośnie nawet do 200 tys., przy jednoczesnej liczbie zatrudnionych w tej branży przekraczającej 700 tys. osób.

Brak kierowców zawodowych w Polsce i Europie jest wynikiem kilku czynników. Dobra pensja nie wystarcza, aby przyciągnąć chętnych

Pierwszym i możliwe, że najważniejszym czynnikiem, z powodu którego nie przybywa kierowców zawodowych, są wysokie wymagania, jakie stawia się kandydatom, do czego dochodzi duże obciążenie emocjonalne, które pogłębia długi czas poza domem. To z tych powodów zawód nie jest atrakcyjny zwłaszcza dla młodszych osób, które cenią sobie work-life-balance, a wolny czas chcą spędzać z bliskimi, niekoniecznie zaś w kabinie samochodu na parkingu kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów od domu. Atrakcyjne zarobki nie są dla pokolenia Z wystarczające, aby zdecydować się na taką pracę.

Między innymi z tego powodu, jak wskazuje w rozmowie z nami jeden z pracowników branży transportowej, proszący o anonimowość, wielu nowych kierowców, którzy przychodzą do pracy, rezygnuje z niej już po pierwszym miesiącu. Jak dodaje, zdarza się też, że przez wiele miesięcy nikt nie zgłasza się do działu rekrutacji.

Innym powodem jest niewątpliwie fakt, że wymagania stawiane przed potencjalnymi kierowcami ciężarówek są bardzo restrykcyjne, o wiele bardziej niż w przypadku kandydatów na prawo jazdy kat. B. Dla kierowców ciężarówek obejmują one nie tylko wiedzę i umiejętności wymagane do zdania egzaminu po odbyciu kursu dla kierowców, ale także szereg badań sprawdzających stan zdrowia. Ich pozytywny wynik jest konieczny do uzyskania odpowiednich orzeczeń lekarskich i psychologicznych.

Dla wielu osób problemem jest także wysoki koszt kursów na prawo jazdy kategorii C lub D, który rośnie z roku na rok. Obecnie, w zależności od szkoły, cena za szkolenie wynosi przynajmniej 3000 zł, ale to nie koniec wydatków. Do tej kwoty należy doliczyć badanie lekarskie (ok. 250 zł), psychologiczne (ok. 150 zł) oraz koszt egzaminu - 30 zł za część teoretyczną oraz 200 zł za praktyczną.

To jednak wciąż nie wszystko, bo do zostania kierowcą zawodowym konieczne jest jeszcze opłacenie kwalifikacji wstępnej (ok. 2000 zł lub ok. 1500 zł za wstępną przyspieszoną). W sumie daje to niemal 6000 zł, a cena może być wyższa. Nawet pomimo możliwości późniejszego dobrze płatnego zatrudnienia i łatwości znalezienia pracy chętnych brakuje, bo nie każdy może sobie pozwolić na jednorazowy wydatek tej wielkości, a nie każdy pracodawca oferuje dofinansowanie do szkolenia. Poprawę mogłyby przynieść systemowe rozwiązania - kierunki transportowe w szkolnictwie zawodowym - jednak tych brakuje.

- W Polsce dodatkowo ubywa kierowców, którzy prawo jazdy na samochody ciężarowe zdobywali jeszcze w wojsku, więc mieli nieco ułatwioną możliwość otrzymania stosownych uprawnień. Teraz ci kierowcy przechodzą na emeryturę - mówi pracownik firmy transportowej.

Istnieją także przyczyny polityczne, a w szczególności konflikt zbrojny na Ukrainie, który wybuchł na początku 2022 r. Obywatele Ukrainy stanowią znaczną grupę pracowników zagranicznych w polskich firmach transportowych. Przed wybuchem wojny w Polsce pracowało ponad 100 tys. ukraińskich kierowców, a wielu z nich było zmuszonych wrócić do swojego kraju.

- Problemem jest też to, że pracownicy z zagranicy, z Bliskiego Wschodu, trochę psują rynek, zaniżając stawki. To zniechęca pracodawców do oferowania wyższych stawek kierowcom z Polski, a jednocześnie zniechęca kierowców do aplikowania na stanowisko kierowcy. Przez zaniżone stawki praca staje się dla nich mniej atrakcyjna, zwłaszcza biorąc pod uwagę koszty, jakie musieliby ponieść, aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje - dodaje nasz rozmówca.

Jak uważa, kolejnymi czynnikami, które zniechęcają do pracy, są wymogi stawiane kierowcom zawodowym czy nowe przepisy dotyczące wyprzedzania i konsekwencje ich naruszenia - mandat 1000 zł lub 2000 zł w przypadku recydywy oraz 15 punktów karnych, co niebezpiecznie zbliża do granicy 24 punktów i utraty kosztownych uprawnień.

- Do tego dochodzą jeszcze normy czasu pracy i wyśrubowane wymagania pracodawców, żeby dowieźć towar na czas, co jest jak najbardziej zrozumiałe, jednak czasem ciężkie do wykonania. Jeszcze gorzej jest w przypadku kierowców, którzy jeżdżą autami o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t - ich regulacje dotyczące czasu pracy nie dotyczą, więc często pracują wiele godzin ciągiem, bez odpoczynku, a to wpływa na ich wydajność i bezpieczeństwo - wylicza kierowca, z którym rozmawialiśmy.

Problem jest poważny i jak najszybciej trzeba znaleźć jego rozwiązanie

Jeśli problem braku kierowców zawodowych nie zostanie rozwiązany, wiele innych branż czekają utrudnienia związane z dostępem do surowców i produktów spożywczych, a to przełoży się na wzrost cen. Stąd prosta droga do spowolnienia gospodarczego.

Jak temu przeciwdziałać? Priorytetem dla firm powinno być utrzymanie obecnych kierowców w firmie oraz zwiększenie ich motywacji do pracy. Jak wskazują twórcy Branżometru Inelo, zachętami mogą być wzrost wynagrodzenia, częstsze powroty do domu, dodatkowe dni wolne, nowoczesna flota pojazdów czy premie lub prywatna opieka zdrowotna.

Jednak cały ciężar odpowiedzialności nie powinien zostać przerzucony wyłącznie na przedsiębiorców. Szereg działań powinien też podjąć rząd, wprowadzając ułatwienia w dostępie do zawodu kierowcy.

Zachętą dla kandydatów mogłoby być skrócenie procedur i uproszczenie wymagań egzaminacyjnych czy rozwój programów szkoleniowych i dotacji dla przyszłych kierowców, aby zwiększyć zainteresowanie zawodem i zrekompensować koszty kursów. Pomocne mogłoby okazać się także wspieranie programów wymiany i mobilności międzynarodowej dla kierowców, aby zapewnić elastyczność i atrakcyjne warunki pracy oraz utworzenie ram prawnych, które zagwarantują godziwe warunki zatrudnienia i ochronę socjalną dla zawodowych kierowców.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl