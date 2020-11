Kaufland szuka pracowników. "Nie zwalniamy z rekrutacją"

Sytuacja związana z pandemią wpływa na rynek pracy. W tym trudnym czasie część przedsiębiorstw ogranicza rekrutacje i wstrzymuje programy rozwoju zawodowego dla studentów i absolwentów. Kaufland kontynuuje rekrutacje, a swoją ofertę kieruje również do osób kończących edukację i wchodzących dopiero na rynek pracy.

W Polsce Kaufland ma 225 sklepów i zatrudnia ok. 16 tys. pracowników (Fot. Shutterstock)

Sieci handlowe nie zwalniają z rekrutacją.

Kaufland to kolejna firma, która szuka nowych pracowników.

Sieć rekrutuje także uczestników programu stażowego.

Pandemia odwróciła dotychczasowy trend na rynku pracownika – wiele firm wycofało się z prowadzonych rekrutacji, a ok. 24 proc. zlikwidowanych stanowisk wynikało bezpośrednio z panującej sytuacji w kraju i na świecie (dane GUS).

Porównując liczbę ofert pracy publikowanych w maju tego roku do analogicznego czasu w 2019 r., widać spadek aktywności rekrutacyjnej pracodawców aż o 41,6 proc. (dane Grant Thornton). Jednak nie każda branża zwolniła tempo.

Kaufland szuka pracowników

- Mimo pandemii zapotrzebowanie ludzi na produkty pierwszej potrzeby nie spada. Zmieniły się czynniki decydujące o wyborze konkretnych artykułów, np. preferowane są obecnie te o długim terminie przydatności do spożycia, a także sposób robienia zakupów – o wiele częściej sięgamy po nowe rozwiązania, które pozwalają np. odebrać skompletowane zakupy w sklepie. Musimy tym bardziej stanąć na wysokości zadania, aby sprostać oczekiwaniom klientów, dlatego nie zwalniamy z rekrutacją – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor pionu personalnego Kaufland Polska.

Kaufland poszukuje również chętnych do programu stażowego Absolwent, dzięki któremu uczestnicy zyskują szansę na zdobycie wiedzy we wszystkich obszarach funkcjonowania marketu. Program może być też przepustką do stałego zatrudnienia i awansu wewnątrz sieci.

W Polsce sieć posiada aktualnie 225 marketów i zatrudnia ok. 16 tys. pracowników.

Inne sieci rekrutują

Kaufland tonie jedyna sieć, która szuka nowych pracowników podczas pandemii. W kwietniu tego roku Lidl Polska rozpoczął rekrutację na stanowisko pomocnicze w zakresie wsparcia sprzedaży. W okresie zwiększonej ilości pracy sieć chciała w ten sposób wesprzeć obecnych pracowników sklepu w ich codziennych obowiązkach, takich jak rozpakowywanie towaru czy dbanie o porządek.

Niedawno też zakończyły się staże w Lidlu. Przez trzy miesiące grupa studentów i absolwentów zdobywała pierwsze doświadczenie zawodowe. Aż 70 proc. stażystów kontynuuje współpracę z siecią. Chętnych do pracy w czasie wakacji w placówkach zlokalizowanych w kurortach wypoczynkowych szukała także Biedronka. Oprócz standardowego wynagrodzenia (minimum 3050 zł brutto dla początkującego sprzedawcy-kasjera, wliczając w to nagrodę za brak nieplanowanej nieobecności w danym miesiącu) pracownicy mogli liczyć na dodatek w postaci uznaniowej premii miesięcznej, zależnej od wyników sklepu, a także nagrodę letnią 350 zł brutto. Poza bonusem pracodawca opłaci im dojazd i zakwaterowanie w wybranej miejscowości, zapewni elastyczny grafik.

