Kariera od zera w IT coraz trudniejsza. Zarobki juniorów rosną, ale ofert pracy ubywa

Jak wynika z danych portalu pracy Just Join IT, w pierwszym półroczu 2023 r. pojawiło się o 26,76 proc. mniej ofert pracy dla juniorów niż w drugim półroczu 2022 r. (fot. Annie Spratt/Unsplash)

W pierwszym półroczu 2023 r. liczba dostępnych ofert pracy dla początkujących specjalistów IT skurczyła się o blisko 30 proc. względem drugiej połowy 2022 r. (dane Just Join IT). To koniec ery, w której każdy może zostać programistą i pracować z dowolnego miejsca na świecie?

źródło: Just Join IT

Portal pracy Just Join IT przeanalizował ponad 85 tys. ofert pracy dla osób z branży IT, na które mogły aplikować od stycznia do czerwca 2023 r. W tym okresie łączna liczba ogłoszeń zmniejszyła się o 1,75 proc., a miesięczna liczba aktywnych ofert była niższa średnio o 8,36 proc. niż w drugiej połowie 2022 r.

Rok 2023 nie jest tak łaskawy dla branży IT jak jego poprzednik. Rozpoczęły go szeroko zakrojone optymalizacje w firmach i presja na wyniki w najbardziej priorytetowych projektach. Skutkowało to m.in. wstrzymaniem części rekrutacji, ale także zwrotem tych wciąż rekrutujących pracodawców w kierunku bardziej doświadczonych pracowników. Choć łączna liczba ofert dostępnych na Just Join IT spadła w ostatnich 6 miesiącach o niecałe 2 proc., przetasowania dokonały się na poziomach seniority.

- Zrobienie kariery od zera w branży IT jest coraz trudniejszym zadaniem. Czasy, w których “z lodówki” wyskakiwały komunikaty kuszące świetlaną przyszłością każdego, kto przekwalifikuje się na programistę, zdają się mijać. Rynek od początku roku przechodzi znaczące optymalizacje i studzi zapał chętnych na łatwy start oraz szybkie pieniądze w IT. Obecnie dla wielu firm kapitał i czas potrzebny na rozwój juniora to większy koszt niż zatrudnienie doświadczonego specjalisty, który dostarczy funkcjonalne rozwiązanie w krótszym terminie. Mamy więc do czynienia z przebiegunowaniem i powrotem do ścieżek sprawdzonych przed pandemią - mówi Michał Szum, head of customer success w Just Join IT.

Większy popyt na seniorów to więcej ofert pracy. Jednocześnie jednak, po redukcjach w dużych firmach tech, na rynku jest także większa podaż doświadczonych kandydatów, co nie pozostaje bez wpływu na ich pensje. Wynagrodzenia seniorskie przestały rosnąć w tak szybkim tempie, bo firmom nieco łatwiej znaleźć odpowiedniego kandydata.

W kontekście juniorów rynek staje się zaś niezmiernie konkurencyjny, dając pracodawcom szansę na wyłuskanie najlepszych talentów. Tu pensje rosną, ale zdobycie dobrze płatnej juniorskiej posady wiąże się często z posiadaniem umiejętności na poziomie mida.

- Na pewno rozwój narzędzi AI wspierających programistów oraz całego technologicznego stacka narzędzi no-code, umożliwiającego tworzenie prototypów tanio i bez specjalistycznej wiedzy sprawia że pracodawcy mniej chętnie rekrutują juniorów. Inżynieryjne czy kreatywne myślenie nadal jest w cenie, ale znacznie gorzej widzę przyszłość osób, które skupiły się tylko na nauce pisania kodu, bez większego zrozumienia tego, jakie problemy biznesowe rozwiązują - dodaje Piotr Durlej, head of product Just Join IT.

Kogo bardziej, a kogo mniej poszukują pracodawcy?

Z analizy pierwszego półrocza przeprowadzonej przez Just Join IT wynika także, że największy popyt niezmiennie panuje na programistów JavaScript (10 362 ofert). Również w tej kategorii odnotowano najwięcej aktywnych ogłoszeń w jednym miesiącu: 3755 w styczniu 2023 r. Kolejnymi kategoriami pod względem łącznej liczby dostępnych ogłoszeń - po JavaScript - były Java (8898), DevOps (6814), Data (5985) oraz .NET (5763).

Względem drugiego półrocza 2022 r., najwięcej ogłoszeń przybyło w kategorii Analytics, gdzie odnotowano ponad 50 proc. wzrost. Zauważalnie więcej ogłoszeń pojawiło się także w kategorii Security (+40,45 proc.), Data (+24,53 proc.) oraz DevOps (+24,09 proc.). Pod względem udziału w łącznej liczbie ogłoszeń dostępnych w H1 2023 r., kategoriami, które zaliczyły największy wzrost są DevOps i Analytics (o 1,65 p.p. więcej względem H2 2022 r.).

źródło: Just Join IT

Najmniej kandydatów pracodawcy poszukiwali zaś w kategoriach Scala (330 ogłoszeń w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.), HTML (413), Game (512) oraz Go (583). Kategoriami, które zanotowały spadki w liczbie dostępnych ogłoszeń, były Ruby (-48,78 proc. ogłoszeń mniej względem H2 2022 r.), Game (-32,19 proc.), Go (-25,54 proc.) oraz HTML (-24,22proc.), co niemal pokrywa się z listą kategorii, w których pojawiło się najmniej ofert pracy.

Wyższe wynagrodzenia dla juniorów to także większe wymagania

Wracając do zarobków, z danych Just Join IT wynika, że mediana dla juniorów zatrudnionych na B2B wyniosła w pierwszym półroczu 2023 r. 8500 zł netto, co jak uprzednio wskazano oznacza wzrost o 14,78 proc. względem drugiego półrocza 2022 r.

U midów pensje wzrosły średnio o 7,49 proc., a ich mediana wynosi 17 284 zł netto. Stawki seniorów utrzymują się na praktycznie niezmienionym poziomie, z medianą 24 401 zł netto.

W przypadku umowy o pracę, junior zarobi przeciętnie 7450 zł brutto, co oznacza wzrost o 14,83 proc. względem drugiego półrocza 2022 r.

Mid może liczyć na 14 500 zł brutto, co oznacza "podwyżkę" o 3,27 proc. w porównaniu z ostatnimi sześcioma miesiącami 2022 r.

Seniorzy zatrudnieni na UoP mogą liczyć na średnie wynagrodzenie na poziomie 21 000 zł brutto, ze wzrostem 1,62 proc. względem poprzedniego półrocza.

źródło: Just Join IT

U juniorów najlepiej płatnymi specjalizacjami są Architecture, Go, Security i Mobile. Mediana dla tej pierwszej wynosi między 20 750 a 23 000 zł netto na B2B.

Midzi również zarobią najlepiej będąc architektami systemów: tu mediana wynosi 22 000 - 27 500 zł netto na B2B. Powyżej 20k zarobią także specjaliści od C, Security, Scali i Go.

Architekci królują także na pozycjach seniorskich ze średnim wynagrodzeniem 30 000 zł netto B2B. Powyżej 25k zarobią starsi specjaliści od danych, systemów ERP, DevOpsi, programiści Java oraz eksperci cyberbezpieczeństwa.

- Wzrost stawek juniorskich potwierdza tezę, że próg wejścia jest dla nich wyższy, bowiem za większymi wynagrodzeniami stoją też większe wymagania. Warto przy tym podkreślić, że junior juniorowi nierówny: w przypadku początkujących Architektów, mówimy o osobach z kilkuletnim bagażem doświadczeń w pracy stricte programistycznej, stąd stawki dla tych osób są tak oszałamiające. Jednak uśredniony wzrost na poziomie blisko 15 proc. na umowie B2B to i tak dobra informacja dla wszystkich juniorów, bowiem w dużej części rekompensuje to inflację, co nie dotyczy osób z większym doświadczeniem, szukających nowych wyzwań - podsumowuje Michał Szum.

