"Kapusty nigdy za wiele". Najfajniejsze ogłoszenia rekrutacyjne

Pisane gwarą, kodem, w formie ogłoszenia matrymonialnego, z wypłatą, której nie powstydziłby się prezes największego w naszym kraju koncernu paliwowo-energetycznego. Kreatywne ogłoszenia o pracę zaskakują, przyciągają i robią prawdziwą furorę w świecie internetu. - Rynek ofert pracy jest tak bardzo przesycony sztampą, że dobrze opracowane oferty po prostu chcemy czytać i oglądać - wyjaśnia Zyta Machnicka, autorka książki "Lepszy pracodawca".





Ważne jest to, by samym ogłoszeniem pokazać, jaką firmą jesteśmy (fot. Pixabay)

Podczas gdy nasze życie mocno skupione jest na świecie online’u, by przebić się z ogłoszeniem o pracę, potrzeba kreatywności. Tym bardziej że ostatnich dwanaście miesięcy postawiło mocny akcent na media społecznościowe.

Z badań rynku wynika, że tylko w ciągu ostatniego roku w Polsce przybyło aż 1,4 miliona nowych użytkowników mediów społecznościowych, a na aktywność na Facebooku, TikToku czy Instagramie przeznaczamy średnio 2,5 godziny dziennie (blisko 1/3 czasu spędzonego online). A tu, by przebić się z ogłoszeniem, dotrzeć do jak największego grona odbiorców, trzeba mieć pomysł.

W świecie postów, like’ów i udostępnień liczy się bowiem coś więcej niż opis stanowiska, widełki wynagrodzeń (jeśli są podane) i szereg benefitów. Takich ofert jest mnóstwo, zapełniają tablice internetowych grup branżowych i żyją do... odświeżenia strony. A chodzi przecież o to, by nasze ogłoszenie przyciągnęło talenty wpisujące się w model funkcjonowania organizacji.

Wiosną 2020 roku agencja Schulz brand friendly (ostatnio zmieniła nazwę na Ancymony) za pomocą wideoogłoszenia uzupełniała swój zespół kreatywny. Poszukiwanych było 5 specjalistów.

- Przemyśleliśmy to. Przeliczyliśmy. Zrobiliśmy przegląd zleceń. Popatrzyliśmy na tę piękną wiosnę z naszych okien w home office'ach i zdecydowaliśmy się rozkwitnąć. Porachowaliśmy, że potrzebujemy dodatkowych kreatywnych osób w naszym już prawie 50-osobowym składzie. Chcemy ich zatrudnić sprawnie. Zanim się skończy ta wiosna – komentował dla Nowego Marketingu Michał Gajewski, creative group head w Schulz brand friendly.

Efekt? Zespół, zgodnie z założeniami, udało się powiększyć szybko. Jak wyjaśnia w rozmowie z PulsemHR.pl Zyta Machnicka, szefowa hubu edukacyjnego Lightness i autorka książki "Lepszy pracodawca", dobry pomysł obroni się w każdej sytuacji.

- W trudnych czasach, a do takich z pewnością możemy zaliczyć drugi rok pandemii, oferty pracy z elementami humoru rzucają się w oczy bardziej. To było zresztą widać już wiosną zeszłego roku, gdy agencja Schulz brand friendly wypuściła na rynek hipnotyzujące wideoogłoszenie #schulzrozkwita. Spotkało się ono z doskonałym przyjęciem nie tylko w branży kreatywnej. Przede wszystkim jednak ta oferta pracy była skuteczna - firma bardzo szybko zatrudniła dzięki niej właściwych ludzi. Dobry pomysł może się obronić w każdej sytuacji. Dużo zależy od tego, kto pracuje nad ogłoszeniem i jaką ma wiedzę o stanowisku, firmie, która rekrutuje oraz potrzebach grupy, którą chce zaciekawić – komentuje Machnicka.

Wiedzę, do kogo chcą trafić i jakim językiem mówić, mają na pewno autorzy ogłoszeń opublikowanych przez ASZdziennik.pl oraz CodeTwo.

ASZdziennik.pl to należący do grupy NaTemat polski serwis internetowy o charakterze rozrywkowo-satyrycznym, publikujący teksty w formie zmyślonych newsów (choć tematy często zmyślone nie są). Na początku kwietnia opublikował ogłoszenie o poszukiwaniach do swojego zespołu „głowy produktu” (head of product).

źródło: wirtualnemedia.pl

Kilka dni później na swoim profilu na Facebooku w równie zabawny sposób o prowadzonej rekrutacji poinformowała informatyczna firma CodeTwo.

Rynek przesycony sztampą

Warto na tworzone ogłoszenie o pracę spojrzeć jak na kolejny element budowy wizerunku firmy. Ogłoszeniem bowiem chcemy przyciągnąć nie tylko świetne talenty, ale także osoby, którym odpowiada nasza kultura organizacyjna. Dodatkowo budujemy w szerokiej świadomości społecznej wiedzę na temat naszych produktów, świadczonych usług, informujemy o zmianach. I tu warto zaryzykować.

- Dlatego odejście od standardów bywa pomocne w wyróżnieniu się na rynku jako pracodawca. Ale ogłoszenie o pracę może też budować świadomość na temat naszego przedsiębiorstwa i/lub zmiany, którą ono przechodzi, jak również promować wiedzę o naszych produktach, usługach i firmowych inicjatywach. Oferta pracy może być też komunikatem o tym, jakie grupy społeczne i jakie postawy wspieramy oraz na co się jako pracodawca i przedsiębiorstwo nie godzimy. Opowiadanie o tym w sposób nieco inny niż nasza konkurencja zwiększa szansę, że te cele zrealizujemy – wyjaśnia Machnicka.

Ważne jest to, by samym ogłoszeniem pokazać, jaką firmą jesteśmy. Jeśli liczy się dla nas głowa pełna pomysłów, cechami przyszłego pracownika ma być kreatywność czy gotowość do pracy w zespole, warto pokazać to także poprzez ofertę pracy.

Co ważne, i na co uwagę zwraca Zyta Machnicka, taka forma ogłoszenia nie zamyka nam grona odbiorców.

- Wbrew pozorom ogłoszenia pozbawione sztuczności i szpanu, oparte na realnych insightach, czyli prawdzie o naszych odbiorcach, nie robią wrażenia tylko na najmłodszych kandydatach i kandydatkach do pracy. One zwykle trafiają do serc ludzi na różnych stanowiskach i w bardzo różnym wieku. Bo rynek ofert pracy jest tak bardzo przesycony sztampą, że dobrze opracowane oferty po prostu chcemy czytać i oglądać. Podobnie jak chcemy słyszeć o pracodawcach, którzy dbają o swoich pracowników. Doświadczenie mnie zresztą nauczyło, że efekt WOW w ogłoszeniach o pracę przede wszystkim buduje normalność - rozumiana w taki sposób, że odbiorców traktujemy partnersko i z szacunkiem, dając im informacje, których potrzebują. I które są oparte na prawdzie. Dotrzymywanie słowa danego w rekrutacji jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – wyjaśnia.

Pamiętać musimy jednak o jednym. Kłamstwo ma krótkie nogi, a prawda zawsze wyjdzie na jaw. Jeśli w naszym ogłoszeniu wykreujemy się na organizację otwartą, pełną pomysłów czy szacunku, a rzeczywistość będzie zupełnie inna (co łatwo sprawdzić, przeszukując fora internetowe), możemy wiele stracić.

- Pamiętajmy również o tym, że absolutnie każda oferta pracy powinna być filtrem. Nie chodzi o to, aby cały świat pokochał naszą organizację, ale o to, aby ludzie, którzy „kupują" nasz sposób działania, wybrali nas spośród innych pracodawców na rynku.

Nie wszędzie się da

Oczywiście to, co przystoi satyrycznemu portalowi, nie do końca sprawdzi się w branżach zajmujących się wielomilionowymi kontraktami czy współpracującymi z jednostkami rządowymi. Tu raczej nie napiszemy, że oferujemy „Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, choć podobno wirus „jest w odwrocie. Już nie musimy się go bać” (fragment ogłoszenia ASZdziennika).

Ogłoszenia skierowanego np. do lekarzy czy księgowych nie napiszemy raczej językiem nieformalnym, pełnym zwrotów funkcjonujących w przestrzeni publicznej, z bezpośrednimi zwrotami do odbiorcy. Możemy sobie jednak pozwolić na odrobinę kreatywności.

- Dobre ogłoszenie o pracę jest dopasowane do potrzeb grupy docelowej oraz naszej firmowej kultury i osobowości marki. Dlatego zarówno język, którym się w nim posługujemy, jak i ewentualne elementy humorystyczne muszą być przede wszystkim spójne z tymi aspektami. W przypadku ASZdziennika polityka jest codziennością i marki, i jej odbiorców, więc posługiwanie się tymi elementami w ofercie pracy jest jak najbardziej OK - tłumaczy Zyta Machnicka.

Im lepiej znamy branżę, w której działamy, tym łatwiej stworzymy kreatywne ogłoszenie.

- Absolutnie każda branża i każda organizacja ma swoją historię, rytuały, język czy firmowe i branżowe osobowości. Ma też stereotypy, z którymi się boryka. Im lepiej rozumiemy naszą organizację i branżę, w której ona działa, a także wyzwania, z którymi borykają się ludzie pracujący na stanowisku, na które rekrutujemy, tym większa szansa, że oferta pracy przyniesie zamierzony efekt - dodaje.

Tak to robią w Polsce

Przykładów, że można bez zbędnego nadęcia poszukiwać pracowników, jest kilka. Prócz wspomnianych ogłoszeń Schulz brand friendly, ASZdziennika i CodeTwo na rynku rekrutacji pojawiło się kilka wychodzących poza schemat ofert.

- Do jednego z moich ulubionych ogłoszeń o pracę należy kreacja wypuszczona przez Niebezpiecznika. Podczas poszukiwań pracowników do swojego krakowskiego biura Piotr Konieczny wypuścił na swoim fanpage'u zajawkę "Siedzisz teraz w pracy i się wkurzasz/nudzisz/smucisz? Zmień ją na bardziej niebezpieczną. I z takimi widokami. Szukamy pracowników do krakowskiego biura. Aplikuj albo podeślij znajomym :)" Odbiorca już na dzień dobry widział prawdziwe zdjęcie z ich firmowego okna, a po kliknięciu w link przechodził do szczegółowego widoku oferty na firmowej stronie. Można było w niej znaleźć mnóstwo szczegółów dotyczących pracy na tym stanowisku, także tych nieoficjalnych. Bardzo ciekawy był też sposób aplikowania - pracodawca m.in. informował o tym, z jakiego numeru będzie dzwonić do potencjalnych kandydatek i kandydatów. Ostatecznie udowodnił tym, że doskonale rozumie, jak funkcjonują ludzie z branży cyber security – mówi Zyta Machnicka.

Na prostszą formę, ale wpisującą się mocno w charakter firmy, postawiło Merixstudio, poszukując do swojego zespołu dewelopera HTML5.

Ogłoszenie Merixstudio (źródło arch. Zyty Machnickiej)

- Jest to jeden z przykładów, że jako pracodawcy wcale nie musimy na siłę udziwniać swoich ofert. Gdy dobrze rozumiemy potrzeby drugiej strony i język, którym mówi, serio jesteśmy już na dobrej drodze do sukcesu – dodaje Machnicka.

Uzupełniając kilka lat temu swój skład o team leader, agencja K2 przedstawiła swoich pracowników jako małe dzieci ssące smoczki, a pod zdjęciem znalazł się niejednoznaczny napis ,,Szukamy ojca!”.

Dobrze język i ducha firmy reprezentują ogłoszenia o pracę umieszczane przez Gryfnie - "gyszeft dlo tych, co przajom ślonskij godce" (sklep dla miłośników śląskiej godki - przyp. red.).

Uwagę zwraca też może nie samo ogłoszenie o rekrutacji na konkretne stanowisko, ale informacja o otwartych procesach prowadzonych przez sieć Biedronka.

fot. archiwum

Hasło "kapusty nigdy za wiele" było elementem kampanii rekrutacyjnej skierowanej do młodych ludzi. Cel był prosty - zachęcić jak najwięcej osób do pracy w sezonie letnim. Plakaty z zabawnymi hasłami i grafikami skierowane były głównie do młodych ludzi poszukujących możliwości pracy w miejscowości, w której mieszkają w czasie wakacji. Pojawiły się głównie w mediach społecznościowych.

Mówiąc o sieci Biedronka, warto także przypomnieć realizowaną przez agencję Job’n’Joy kampanię rekrutacyjną skierowaną do studentów.

źródło: Job'n'Joy

Ta sama agencja odpowiadała za kampanię rekrutacyjną należącej do firmy Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sieci drogerii Hebe. Wykorzystując "mowę kosmetyków" poszukiwano stażystów oraz pracowników do drogerii, centrów dystrybucyjnych oraz biura sieci.

źródło: Job'n'Joy

W nietypowy sposób "CanDoThata" poszukiwało British American Tobacco. Szukając kandydatów do udziału w programie menedżerskim Global Graduate Programme, postawiono na szeroką kampanię employer brandingową. Kampania obejmowała działania outdoorowe, content marketing oraz reklamę w mediach społecznościowych.

Źródło: Job'n'Joy

Do nietypowych pomysłów należy niewątpliwie także poszukiwanie kandydatów do pracy wśród użytkowników jednej z najpopularniejszych aplikacji randkowych - Tindera.

Warszawska agencja reklamowa TBWA/Tequila w 2014 roku postanowiła w procesie rekrutacji użyć właśnie Tindera. Dwa fikcyjne profile - Tola Boska i Witek Ambaras - namierzały potencjalnych kandydatów (pomogły im w tym algorytmy aplikacji), po przeprowadzonym „flircie” pracownicy zapraszali kandydatów do udziału w rekrutacji. Jak podała agencja, odbyło się blisko 200 takich rozmów, co pozwoliło stworzyć team kreatywny.

A tak na świecie

Kilka lat temu duńska agencja reklamowa Uncle Gray poszukiwała osoby na stanowisko front-end developera. Z badań, jakie agencja przeprowadziła, wynikało, że potencjalny pracownik to najprawdopodobniej mężczyzna w wieku 25-44 lat, który spędza około 8 godzin tygodniowo na grach online. By trafić do odpowiedniej grupy docelowej, agencja stworzyła w grze Team Fortress 2 specjalną zamkniętą grupę Codewarrior. Zapraszano do niej tylko najlepszych graczy. Następnie pracownicy rozmawiali z potencjalnymi kandydatami i zapraszali ich do aplikowania na dane stanowisko.

Na uwagę zasługują także ogłoszenia rekrutacyjne tworzone przez Google'a. Kilka lat temu firma, poszukując nowych programistów, wywiesiła na ścianie Massachusetts Institute of Technology, jednej z najlepszych szkół technicznych w USA, ogłoszenie: „Jeśli jesteś w stanie to rozwiązać, być może Twoja przyszłość jest w Google”. Rozwiązaniem zaszyfrowanego kodu był numer telefonu, pod którym należało zostawić swoje dane kontaktowe.

Inny pomysł Google'a to zamieszczony w Dolinie Krzemowej billboard przedstawiający równanie matematyczne. Ci, którzy je rozwiązali, otrzymywali adres URL, który powinni byli odwiedzić. Na stronie zlecane było kolejne zadanie do wykonania. Kandydaci, którzy otrzymali wiadomość o treści ,,Dobra robota. Udało Ci się dotrzeć do Google Labs. Cieszymy się, że jesteś z nami. Budując Google, nauczyliśmy się, że prędzej znajdziesz to, czego szukasz, niż ono znajdzie Ciebie”, stworzyli nowy zespół kreatywny. Billboard miał przyciągnąć do Google’a najbystrzejsze umysły.

Kreatywnie do rekrutacji namawiała także IKEA, która poszukiwała pracowników do nowo otwartego sklepu w Australii. Firma postanowiła dotrzeć do tych, którzy od dawna korzystają z jej usług i postanowiła włożyć „instrukcje kariery” do pudełek, w które pakowane były produkty zamawiane przez klientów. Miały one odzwierciedlać słynne instrukcje montażu i przedstawiać, jak klienci powinni „zmontować swoją przyszłość”.