Kandydaci mają dość niekompetencji rekruterów, więc wpadli na kontrowersyjny pomysł

Pomysł płacenia kandydatom za udział w procesie rekrutacyjnym wywołał gorącą dyskusję. Rekruterzy i pracodawcy są zdecydowanie na "nie" - oprócz dodatkowego zarobku dla kandydata nie widzą w tym rozwiązaniu żadnych korzyści. Warto jednak pochylić się nad drugą stroną medalu i zastanowić się, skąd wziął się pomysł rekrutowanych. Okazuje się, że rekruterzy nie są bez winy, a duży wpływ na postawę kandydatów mają źle przeprowadzone rekrutacje.

- Rekruterzy byli hejtowani odkąd pamiętam i sami sobie na to zasłużyli swoją niekompetencją, ale nie należy uogólniać, bo jak w każdej grupie zawodowej, są profesjonaliści i partacze zawodu. Ja zawsze wolę się porównywać do tych lepszych. Ponadto z takim samym zaangażowaniem reprezentuję interesy pracownika, jak i pracodawcy, tak aby strony były dla siebie atrakcyjne i dopięły ofertę, czyli aby doszło do zatrudnienia. Ale należy pamiętać, że rekruter jest pośrednikiem pomiędzy pracownikiem i pracodawcą i bardzo często nie ma wpływu na decyzje tego ostatniego, który zatrudnia i zmienia decyzję w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego - komentuje Liliana Swoboda, założycielka i właścicielka agencji Lepsza Praca.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Szablonowy i niespersonalizowany tekst - bez imienia i nazwiska, noszący znamiona spamu - to jeden z najczęściej wymienianych błędów rekruterów, które irytują użytkowników LinkedIna. Dla wielu to przejaw braku szacunku. Bywa też, że na skrzynkę mailową kandydatów trafiają propozycje pracy, które nie są związane z ich profilem zawodowym. Niezgodne są nie tylko języki programowania, ale również formy zatrudnienia.

- Niektórzy rekruterzy nie mogą zrozumieć, że komuś może nie odpowiadać tak "wspaniała" forma zatrudnienia jak umowa o pracę, bo przecież tak trudno jest na rynku. Tak to prawda, ale jeżeli ktoś nie wie, co dzieje się z prawem autorskim oprogramowania wytwarzanego podczas stosunku pracy i w jego ramach, może być mocno zdziwiony, że nie może jego fragmentów wykorzystywać ponownie - wyjaśnia Szymon, programista, który ma profil na LinkedIn.

Czytaj też: Praca rekrutera od kuchni, czyli zdjęcie kandydatki topless i całus na pożegnanie

Anna Tietianiec, business manager w Manpower, podkreśla, że rekruterzy powinni skupić się na odpowiednim profilowaniu kandydatów zapraszanych do udziału w procesach rekrutacyjnych.

- Niestety, część osób nadal otrzymuje zaproszenia do udziału w rekrutacjach, które nie odpowiadają ich profilowi. Dodatkowo brak jasno sprecyzowanych widełek finansowych na początku procesu rekrutacyjnego sprawia, że kandydaci niezbyt chętnie angażują się w rozmowy. Nadal zdarzają się też rekrutacje, gdzie kandydaci czekają po kilka tygodni na informację zwrotną lub kolejny etap procesu, co również niesie ze sobą ryzyko poczucia utraconego czasu przez osobę biorącą udział w rekrutacji prowadzonej przez kilka tygodni lub miesięcy - mówi Anna Tietianiec.

- Z drugiej strony wciąż dochodzi też do sytuacji, w których to kandydaci nie pojawiają się na umówionych spotkaniach lub znikają po otrzymaniu oferty pracy, bez żadnej informacji zwrotnej - dodaje.

Kultura feedbacku jest bardzo ważna w rekrutacji

W podobnym tonie wypowiada się Konrad Gandziarski, lider odpowiedzialny za rozwój obszaru outsourcingu usług IT w Experis. Jego zdaniem przy natłoku działań bardzo łatwo o źle poprowadzony proces rekrutacji. Bolączką są przede wszystkim nietrafione zaproszenia do udziału w rekrutacji. Zwraca on także uwagę na kolejny aspekt, który kuleje – jego zdaniem wyzwaniem jest kultura feedbacku.

- Jeśli któraś ze stron rezygnuje z dalszego procesowania, ważna jest informacja zwrotna. Taka otwartość w komunikacji pozwala nam budować dobrą relację pod kątem przyszłych procesów, wskazywać ewentualne braki, rezerwy, zarówno w ramach zamkniętej rekrutacji, jak i kompetencji po stronie kandydata, ale też rekrutera - komentuje Gandziarski.

Warto przypomnieć, że jak wynika z raportu eRecruiter, 72 proc. specjalistów i 48 proc. pracowników fizycznych oczekuje informacji o powodach odrzucenia ich kandydatury. 63 proc. specjalistów chciałoby otrzymać wiadomość, że proces został zakończony, a co drugi kandydat oczekuje ciągłego kontaktu z rekruterem.

Rzeczywistość nie pokrywa się jednak z oczekiwaniami kandydatów. Wciąż tylko 20 proc. specjalistów może liczyć na stały kontakt z rekruterem w przebiegu procesu zatrudnienia, a jedynie 17 proc. dowiaduje się o powodach odrzucenia ich aplikacji. W przypadku pracowników fizycznych zaledwie 15 proc. otrzymuje informację o powodach niezakwalifikowania się.

Na kwestię feedbacku zwraca uwagę także Małgorzata Krupnik, executive manager IT w Lee Hecht Harrison Polska, która podkreśla, że nie każdy chce usłyszeć słowa krytyki.

- Nieudane rekrutacje i dwie różne perspektywy stron towarzyszą rynkowi rekrutacji od dawna. Z jednej strony mamy kandydata ze swoimi często wysokimi oczekiwaniami co do przyszłej oferty, który nie przechodzi procesu rekrutacji i zaczyna postrzegać go jako czas stracony. Nie każdy potrafi jednak przyjąć negatywny feedback i dlatego niektóre firmy nie wracają ze szczegółową informacją zwrotną, aby nie wdawać się w dyskusję, która i tak nic nie zmieni, poza wywołaniem negatywnych emocji. Dochodzi też do takich sytuacji, że kandydaci potrafią zgłosić sprawę do sądu, więc nie dziwmy się, że niektórym firmom nie chce się narażać na ewentualne „wyłudzenia” i unikają szczegółowego feedbacku. Każde takie spotkanie czegoś nas uczy, często o nas samych i pozwala doprecyzować oczekiwania kandydata – jak dwie strony mają takie podejście, to proces rekrutacji jest bardzo miłym doświadczeniem, nawet jeśli nie kończy się ofertą - ocenia Małgorzata Krupnik.

Według wielu kandydatów jawność wynagrodzeń ułatwiłaby rekrutację i wyeliminowała końcowe rozczarowanie – zarówno po stronie rekrutowanego, jak i pracodawcy (Fot. Shutterstock)

Zarobki nadal tematem tabu

Według wielu kandydatów jawność wynagrodzeń ułatwiłaby rekrutację i wyeliminowała końcowe rozczarowanie – zarówno po stronie rekrutowanego, jak i pracodawcy. Konrad Gandziarski wyjaśnia, że na zawód kandydatów ma wpływ wiele czynników, ale kwestia jawności wynagrodzenia jest najczęściej występującą.

- Uważam, że warto być w tym zakresie transparentnym. Oczywiście w formie widełek, bo oczekiwania dotyczące danego profilu w wielu przypadkach są podawane jako zakres plus wymagania zdefiniowane jako „konieczne” i „mile widziane”. Im większe dopasowanie do profilu i większe doświadczenie, tym wyższa stawka. Dlatego wcześniejsze, jasne przedstawienie widełek i ich zależności jest tak ważne, aby na finalnym etapie rozmów, gdy kandydat oczekuje tego najwyższego poziomu wynagrodzenia, co jest w pełni zrozumiałe, wiedział, z czego wynika taka, a nie inna propozycja rekrutera lub menedżera - komentuje Gandziarski.

Dlaczego warto postawić na jawność wynagrodzeń? Jak wynika z badania HRK, aż 63 proc. kandydatów z branży IT nie odpowiada na oferty pracy, w których brakuje informacji o pensji na danym stanowisku pracy. Z kolei raport LMC Polska „Praca 2021: oczekiwania a rzeczywistość” pokazał, że jawność wynagrodzeń powinna rozważyć każda firma – niezależnie od sektora – która chce sprawnie przeprowadzić proces rekrutacyjny. Powód? Oferty, w których podawano stawki wynagrodzeń, miały dużo więcej wyświetleń. Ponadto nawet 50 proc. więcej aplikacji spływa na ogłoszenie, jeśli jest w nim podana wysokość pensji.

- Z mojego doświadczenia wynika jednak, że jawność wynagrodzeń wspiera efektywność rekrutacji już od poziomu ofert rekrutacyjnych. Nawet 50 proc. więcej aplikacji spływa na ofertę, gdy jest w niej podana stawka wynagrodzenia, niż na taką bez kwoty czy przedziału wynagrodzenia. Ogłoszenia z zarobkami działają na kandydatów motywująco, ale i urealniają ich oczekiwania finansowe - ocenia Rafał Glogier-Osiński, szef firmy LMC Polska, która jest właścicielem aplikacji PracaZaRogiem.

Nieco inaczej na ten temat patrzy Małgorzata Krupnik, która kiedyś była zwolenniczką jawnych widełek. Gdy zaczęła je stosować, zmieniła perspektywę. Jak zaznacza, czasami pomagają, a czasami szkodzą.

- Zależy to często od kandydata i jego podejścia do feedbacku, a dokładnie do finalnej oferty, która może nie spełniać wstępnego wyobrażenia, jakie powstało na początku. Mam tu na myśli maksymalną kwotę, jaką zobaczył w ramach widełek, bo niektórym kandydatom nie jest łatwo przyjąć feedback. Mam na myśli często występującą sytuację: kandydat zaprezentował się dobrze na rozmowie, firma widzi przestrzeń do wspólnych działań i rozwoju, jednak w porównaniu z obecnym zespołem o podobnych kompetencjach ten kandydat ma niższe kwalifikacje, więc nie otrzyma górnych widełek z tych wstępnie zaproponowanych. Niektórzy kandydaci potrafią się nawet obrazić, inni podnoszą, że dlaczego nie dostanie kwoty X, skoro taka była w widełkach. Owszem, była, ale „w górnych”, a kandydat otrzymał niższe wynagrodzenie, co też nie jest satysfakcjonujące dla niektórych osób: skoro jest oferta, to chcę maksymalną stawkę z widełek - wyjaśnia Małgorzata Krupnik.