Kandydaci kontra rekruterzy. Szykuje się wyścig zbrojeń w rekrutacji

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zaryzykowałbym twierdzenie, że w obszarze rekrutacji szykuje się wyścig zbrojeń w AI, bo kandydaci też mogą i używają sztucznej inteligencji, na przykład do realizacji zadania rekrutacyjnego. I byłby to żart, gdyby nie fakt, że firmy zajmujące się rekrutacją mają z tym faktyczny problem - twierdzi Wojciech Ozimek.

Z badań firmy PwC wynika, że z rozwiązań technologicznych w procesach poszukiwania kandydatów korzysta 58 proc. firm.

W profesjonalnym doradztwie rekrutacyjnym, które pozwala dokładnie rozpoznać oczekiwania i preferencje kandydata, robot nigdy nie zastąpi człowieka - uważa Kamila Chrastek.

Temat wykorzystywania sztucznej inteligencji zostanie poruszony podczas sesji "Sztuczna inteligencja", która odbędzie się 24 kwietnia w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

"Możliwe jest, że w niedalekiej przyszłości rozwój SI może umożliwić wykorzystanie zaawansowanych algorytmów do analizy danych w celu przewidywania efektywności kandydata w pracy lub identyfikacji pożądanych cech i umiejętności. To może pomóc w filtracji kandydatów, ale nadal potrzebne będą ludzkie umiejętności oceny i weryfikacji" - tak na nasze pytanie, czy sztuczna inteligencja zastąpi w przyszłości rekruterów, odpowiedział Chat GPT.

Stworzone przez Open AI rozwiązanie nie jest jedynym opierającym się na sztucznej inteligencji pomysłem na rynku. Od listopada 2022 roku (data premiery Chatu GPT) jednak publiczna dyskusja na temat wykorzystywania AI w szerokiej skali mocno przyspieszyła, także w kontekście procesów związanych z szeroko pojętą rekrutacją. Głównym celem wprowadzania procesów automatyzacji pracy jest jej... usprawnienie, czy to poprzez skrócenie czasu przetwarzania pewnych informacji, czy też zastąpienie człowieka w czynnościach powtarzalnych.

- Jeszcze rok temu powiedziałbym, że algorytmy uczenia maszynowego mogą przede wszystkim wspomóc firmy przeglądające mnóstwo CV w systemach ATS (Applicant Tracking System). Dzisiaj jednak zwróciłbym uwagę na kwestie generowania i analizy tekstu oferowane przez GPT-4, a wkrótce i Microsoft Office. Krajobraz zmienił się bardzo - rekruter może korzystać z generatywnej AI do tworzenia ogłoszeń, opisów stanowisk, testów czy zadań rekrutacyjnych. Popularny ChatGPT może podpowiedzieć scenariusz rozmowy, a odpowiednio skonstruowany „prompt” może pomóc przeanalizować to, co na rozmowie mówił kandydat - zauważa wiceprezes One2tribe Wojciech Ozimek.

Technologiczna rewolucja w rekrutacji trwa od dawna. Z badań firmy PwC wynika, że z rozwiązań technologicznych w procesach poszukiwania kandydatów korzysta 58 proc. firm. W 2021 roku Pracuj.pl sprawdziło, jak kandydaci do pracy zareagowaliby na informację o zaangażowaniu AI we wstępną selekcję CV na stanowisko pracy, które ich interesuje.

Fakt ten nie miałby negatywnego wpływu na postawy 64 proc. badanych, 43 proc. badanych nie zmieniłoby swojego nastawienia do rekrutacji, a co piąta osoba (21 proc.) byłaby nawet bardziej skłonna do aplikowania. W gronie osób zniechęconych do starań o pracę znalazło się 36 proc. badanych.

Czeka nas rekrutacyjny wyścig zbrojeń w narzędzia oparte na AI

Wojciech Ozimek mówi wprost, że "w obszarze rekrutacji szykuje się wyścig zbrojeń w AI".

- Zaryzykowałbym twierdzenie, że w obszarze rekrutacji szykuje się wyścig zbrojeń w AI, bo kandydaci też mogą i używają sztucznej inteligencji. Na przykład do realizacji zadania rekrutacyjnego. I byłby to żart, gdyby nie fakt, że firmy zajmujące się rekrutacją mają z tym faktyczny problem. Całkiem realna jest sytuacja, w której niedługo AI pracodawcy będzie rozmawiać z AI kandydata. W sieci znalazłem przykład, w którym rekruter używał do odpowiadania na maile kandydatów GPT, żeby podtrzymać ich zainteresowanie. Pierwsze pytanie, jakie przyszło mi na myśl - a co, jeśli kandydat też rozmawia „poprzez AI” - zauważa.

Głównym celem wprowadzania procesów automatyzacji pracy jest jej usprawnienie (fot. Hitesh Choudhary/Unsplash)

Sytuacja, w której sztuczna inteligencja zderzy się ze sztuczną inteligencją, nie jest niemożliwa. Z opublikowanych pod koniec 2022 roku badań firmy IT SentiOne wynika, że w Polsce rośnie świadomość na temat technologii. W 2021 roku rozmawiano o niej głównie w kontekście wsparcia obsługi klienta i handlu detalicznego, rok później częściej dyskutowano o tym, jak rozmawiać z chatbotami i rozwijać tę technologię.

Wróćmy jednak do pytania: "a co, jeśli kandydat też rozmawia poprzez AI”? Zadaliśmy je wspomnianemu Chatowi GPT. Co nam poradził?

Jednym ze sposobów, aby zbadać, czy kandydat korzysta ze sztucznej inteligencji, jest zadanie mu pytań dotyczących technologii, z których korzysta w swojej pracy. Można zapytać o konkretne narzędzia, programy lub aplikacje, których kandydat używa, aby pomóc sobie w wykonywaniu swoich obowiązków. To może pomóc w zrozumieniu, jakie narzędzia kandydat zna i jakie umiejętności techniczne posiada. Można również zapytać kandydata, jakie źródła wiedzy i informacji wykorzystuje do nauki nowych umiejętności i jakie są jego ulubione książki lub kursy online dotyczące technologii. Ważne jest również, aby oceniać umiejętności miękkie, takie jak umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i zaangażowanie.

Aby zweryfikować umiejętności miękkie, obecnie niezbędny jest człowiek.

Sztuczna inteligencja może pomóc, nie może zastąpić

- Sztuczna inteligencja jest ostatnio częstym tematem rozmów, także w kontekście rekrutacji. Niewątpliwie duży wpływ mają na to media społecznościowe i przepływ informacji, do jakiego przyzwyczają nas obecne trendy: szybki dostęp do wiedzy i natychmiastowe efekty. AI pokazuje, że świetnie sobie z tym radzi, dlatego nie można zignorować faktu, że zmieniła sposób, w jaki obecnie działa rekrutacja. W mojej opinii jednak sztuczna inteligencja nie zagraża przyszłości zawodu rekrutera. W profesjonalnym doradztwie rekrutacyjnym, które pozwala dokładnie rozpoznać oczekiwania i preferencje kandydata, robot nigdy nie zastąpi człowieka - uważa Kamila Chrastek, HR manager w iCEA Group.

Jak mówi, sztuczna inteligencja opiera się na danych, przez co nie potrafi myśleć w innych kategoriach.

- Rekruter wie, że poza synchronizacją obszaru współpracy i kompetencji kandydata bardzo ważne są umiejętności miękkie oraz dopasowanie do organizacji. Ponadto AI nie pomoże dotrzeć do kandydatów pasywnych, „wejść” z nimi w relację i przekonać do ewentualnej zmiany. Myślę, że sztuczna inteligencja może bardzo usprawnić pracę head-huntera, jednak nie jest w stanie go zastąpić - twierdzi Kamila Chrastek.

Paweł Pietryka, senior manager w Accenture Cloud First w Polsce, wyjaśnia, że aktualnie sztuczna inteligencja wykorzystywana jest głównie w procesach usprawniających pracę.

- Obecnie sztuczna inteligencja jest wykorzystywana głównie do automatyzacji powtarzalnych i rutynowych czynności, takich jak analiza i agregacja danych w celu podejmowania świadomych decyzji i odpowiednich działań. Wielu naszych klientów wykorzystuje AI do wspierania przepływów pracy, automatycznego kategoryzowania i priorytetyzacji zgłoszeń, proaktywnego wykrywania problemów oraz incydentów krytycznych - mówi Pietryka.

Szybsza weryfikacja CV, tworzenie odpowiedniego zestawu pytań

Jednym z najbardziej czasochłonnych elementów procesu rekrutacji jest przeglądanie przesłanych CV i ich weryfikacja pod kątem poszukiwanych umiejętności. Tu wykorzystywanie narzędzi opartych na AI pomaga.

- Dzięki algorytmom AI, które zajmują się wstępną oceną zgłoszeń kandydatów, czas i nakład pracy potrzebny na analizę setek zgłoszeń w celu przygotowania rekomendacji dot. podjęcia decyzji o kolejnym etapie rozmowy są znacznie redukowane. Algorytmy pozwalają również na redukcję błędów ludzkich, które nieuchronnie pojawiają się w procesach manualnych i często prowadzą do przeoczenia wykwalifikowanych pracowników - dodaje Paweł Pietryka.

Pomocne mogą okazać się także wygenerowane przez nią pytania, zadawane podczas bezpośrednich rozmów z kandydatami.

- Kolejnym zastosowaniem AI w obszarach rekrutacji są testy praktyczne czy psychometryczne. Sztuczna inteligencja jest w stanie dobierać odpowiednie pytania z określonej puli, a nawet sama je tworzyć pod kątem otwartej pozycji. Następnie może weryfikować odpowiedzi, np. przeskanować portfolio kandydata na dewelopera w danej technologii i ocenić, jak „czysty” jest jego kod i czy jest zgodny z najlepszymi praktykami - mówi Pietryka.

Nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać

Sztuczna inteligencja pozwala zredukować błędy ludzkie, jednak człowiek także powinien z marginesem zaufania podchodzić do jej wyborów. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że decyzje algorytmu opierają się na wprowadzonych danych, często historycznych. A w tym przypadku łatwo o dyskryminację.

- Przede wszystkim ważna jest ciągła kontrola (ludzka) nad aspektem technicznym rozwiązania opartego na AI oraz odpowiednie procesy okresowego monitorowania i audytowania. Potencjalne błędy w algorytmach czy danych wejściowych mogą prowadzić do błędnych decyzji oraz dyskryminacji np. z powodu wieku, pochodzenia lub przerwie w karierze zawodowej spowodowanej problemami zdrowotnymi - uważa Paweł Pietryka.

Jego zdaniem niewłaściwe wykorzystanie AI w procesie rekrutacji może negatywnie wpłynąć na odbiór firmy przez potencjalnego pracownika. - Wirtualny asystent często nie jest w stanie odpowiedzieć na otwarte pytania kandydata, przekazać mu prawdziwego DNA firmy i nie zbuduje z nim więzi, która jest ważna już na etapie rekrutacji - dodaje.

Sam Chat GPT wśród zagrożeń wymienia także "utratę ludzkiego kontaktu" oraz brak odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl