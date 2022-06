Kancelarie prawne mają problemy z rekrutacją, ale nie tracą optymizmu

Rekrutacja nowych pracowników, to zdaniem ponad 13 proc. kancelarii prawniczych jeden z największych problemów, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć w tym roku. Mimo to prawnicy patrzą w przyszłość z optymizmem.

Wyniki badania pokazały, że aż 77,3 proc. kancelarii prawnych spodziewa się, iż bieżący rok będzie dla nich lepszy pod względem biznesowym niż miniony. 13,6 proc. kancelarii oczekuje podobnych wyników, jak rok wcześniej, a 9 proc. liczy się z pogorszeniem swojej sytuacji.

- Do największych wyzwań stojących przed kancelariami prawnymi należą kwestie związane z rozwojem biznesu, w tym pozyskiwanie nowych klientów i zwiększenie rentowności (po 18 proc. wskazań), zwiększenie zatrudnienia (13,6 proc.), przygotowanie strategii na kolejny rok (13 proc.), a także utrzymanie najlepszych pracowników (9,1 proc.). Co dziesiąta kancelaria pracuje także nad doskonaleniem organizacji pracy oraz analityki w swojej firmie - wylicza Aidas Kavaliauskas, CEO i jeden z twórców Amberlo.

Okazuje się, że pandemia również w kancelariach spowodowała zwrot w kierunku cyfryzacji. 63 proc. kancelarii, które wzięły udział w badaniu Amberlo, zadeklarowało, że korzystają ze specjalistycznego oprogramowania wspomagającego pracę ich firmy.

Kancelarie niekorzystające z takiego narzędzia najczęściej twierdzą, że nie dostrzegają w nim wartości lub że wystarczy im zwykły program biurowy (po 37,5 proc. wskazań). Jednocześnie jednak taka sama grupa twierdzi, że chciałaby korzystać z specjalistycznego oprogramowania, ale nie dysponuje budżetem na niego, lub że planuje wdrożyć takie narzędzie wkrótce (25 proc.).

- Pierwsze miejsce systemu rozliczeniowego nie może dziwić, bo w każdej kancelarii proces rejestrowania czasu pracy i fakturowania zajmuje zaskakująco dużo czasu. Wynika to z faktu, że każdy prawnik musi najpierw skrupulatnie policzyć swój czas poświęcony w danym miesiącu dla każdego z klientów, zrobić listę wykonanych zadań, zastosować przyjęte w umowie stawki, wystawić i wysłać fakturę, a potem upewnić się, że została ona terminowo opłacona - komentuje Aidas Kavaliauskas.

Jednak polskim prawnikom daleko do poziomu cyfryzacji, jaki możemy obserwować w Chinach. Tam avatar w todze to już niemal codzienność. W państwie Środka sztuczna inteligencja orzeka w prostych sprawach od kilku lat. W czasie pandemii rozstrzyganie sporów sądowych za pośrednictwem WeChata liczone było w milionach.

- Takie rozwiązania w perspektywie Polski są pieśnią przyszłości. Mam też daleko idące wątpliwości, czy w ogóle mogą być one implementowane do polskiego systemu prawnego. Rozumiem też względy, które leżały u podstaw wprowadzenia takiego rozwiązania w Chinach. Jeżeli chodzi o państwa azjatyckie, to poziom rozwoju sztucznej inteligencji czy innych nowych technologii jest nieporównywalnie wyższy niż na kontynencie europejskim - w rozmowie z PulsHR komentował te zmiany Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który był gościem XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.