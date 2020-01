Kanadyjski Shopify zwiększa zatrudnienie. 1000 etatów w tym roku

Shopify to firma oferująca oprogramowanie dla sprzedających w internecie. Ogłosiła 28 stycznia, że będzie rozwijać działalność i poszukuje pracowników. Profil poszukiwanych to specjaliści z sektora IT: programiści, developerzy, zarządzający danymi, piszący programy mobilne, projektanci.

Nie bez powodu Shopify wybrało Vancouver na miejsce ulokowania swojego kolejnego biura. Jak podkreśla kanadyjski airdrietoday.com miasto oferuje duży wachlarz utalentowanych ludzi. Oferuje też okazję do dalszego rozwoju internetowej marki. Biuro, jakie Shopify zajmuje i w jakim będzie budować zespół to 6500 mkw powierzchni do pracy.

Wiceprezes Shopify Lynsey Thornton w wypowiedzi dla mediów zauważała, że pozyskanie i zbudowanie zespołu 1000 osób nie będzie łatwe. Zajmie trochę czasu. Nie wykluczyła, że nim to się uda minie więcej niż jeden rok. Jednak i ona, i jej firma są gotowe związać się z Vancouver na dłużej.

Działania firmy i budowanie nowego zespołu są kolejnym ruchem w ekspansji developera. W 2019 r. zdecydował się on otworzyć oddział w Toronto. Shopify jest także w Montrealu. W Stanach Zjednoczonych w Los Angeles pracownicy Shopify natomiast prowadzą warsztaty dla klientów - sprzedających w internecie.

Firma powstała w Kanadzie w 2004 r. Oferuje klientom szeroki zakres usług w tym płatności, marketing, rozwiązania dla klientów, zarządzanie sklepem internetowym. Latem 2019 r. informowała, że obsługuje około miliona klientów biznesowych. Działa w 175 krajach świata. Jej docelowym klientem są firmy prowadzące sprzedaż w internecie oscylująca w granicach od 10 do 10 000 zamówień dziennie. Firmę założył i prowadzi Tobias Lütke. Jest prezesem Shopify.

