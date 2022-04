Kadra na wagę złota. Za rok rusza magazyn energii w Gdańsku

W tej chwili jesteśmy w fazie konstrukcyjnej, w przyszłym roku uruchamiamy produkcję i zaczynamy ją skalować do planowanych 5 GWh zdolności produkcyjnej rocznie. To, co spędza mi sen z powiek, to na pewno ludzie, kadra - mówi prezes Robert Chryc-Gawrychowski, prezes Northvolt Polska.

Inwestycja w Gdańsku będzie kosztować 200 mln dolarów (fot. Northvolt)

- To jest taki truizm, ale sukces firmy zależy od talentów. W Gdańsku w tej chwili zatrudniamy ponad 200 osób, ale zapotrzebowanie jest dużo większe, więc cały czas szukamy talentów, ale także współpracujemy ze szkolnictwem wyższym z politechnikami, uczelniami średnimi w celu przygotowania odpowiednich kadr do tak zaawansowanych innowacyjnych procesów produkcyjnych - mówi Robert Chryc-Gawrychowski, prezes Northvolt Polska.

O budowie jednego z największych w Europie magazynów energii w Gdańsku zdecydowała między innymi szeroka oferta edukacyjna. Gdańsk to ponad 70 tysięcy studentów i absolwentów, którzy potencjalnie mogą zasilić kadrę przedsiębiorstwa. W sumie inwestycja przynieść ma 500 wysoko specjalistycznych miejsc pracy.

- To inwestycja unikalna w skali regionu i strategiczna w skali kraju. Udaje nam się budować łańcuch wartości wokół Morza Bałtyckiego i skracać łańcuchy dostaw. Ten koncept takiego lokalnego posadowienia jest strzałem w dziesiątkę. Wojna w Ukrainie pokazała, że mamy dodatkowy silny argument żeby uniezależniać się od surowców energetycznych ze wschodu - a nie ma rozwoju odnawialnych źródeł energii bez magazynów energii - mówi Robert Chryc-Gawrychowski.

Budowa magazynu energii na Pomorzu jest wspierana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zakład będzie częścią ogólnoeuropejskiego projektu łańcucha wartości. W ramach tego projektu przewiduje się wysyłkę produkowanych ogniw z północnej Szwecji do Gdańska, gdzie będzie się odbywać dalszy montaż kompletnych systemów magazynowania energii. Stamtąd gotowe produkty trafią do klientów. Powstałe produkty będą wykorzystywane w systemach magazynowania energii i w zastosowaniach pokrewnych do celów przemysłowych, m.in. w przemysłowych maszynach górniczych i w specjalistycznych pojazdach.

Northvolt ma już na koncie pierwsze komercyjne wdrożenie swojego magazynu energii, które zostało zrealizowane w Szwecji. W położonym w środkowej części tego kraju mieście Västerås Szwedzi uruchomili magazyn, który jest częścią publicznej stacji ładowania samochodów elektrycznych i który zwiększa możliwości ładowania EV wobec ograniczeń lokalnej sieci. Litowo-jonowy magazyn energii o nazwie Voltrack posiada moc 220 kW i pojemność 320 kWh.

Northvolt to europejski dostawca ogniw i systemów bateryjnych, wytwarzanych w sposób zrównoważony dla środowiska. Firma została założona w 2016 roku z misją budowy najbardziej ekologicznej baterii na świecie o minimalnym śladzie węglowym i najwyższych możliwościach recyklingu. Northvolt zatrudnia około 2500 pracowników.

