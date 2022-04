Jysk szuka pracowników i rusza z nową kampanią

Sieć Jysk wystartowała z globalną kampanią rekrutacyjną, w której chce zachęcić do aplikowania do pracy w sklepach. W Polsce kampania ruszyła 19 kwietnia i potrwa do połowy maja.

• 21 kwi 2022 12:02





W Polsce Jysk ma około 260 sklepów i zatrudnia około 2 400 osób (Fot. materiały prasowe)

Jysk co roku otwiera kilkanaście nowych placówek, a kolejne kilkanaście modernizowanych jest do skandynawskiego konceptu 3.0. W związku z tym zwiększają się również potrzeby związane z personelem.

Zachęcić do podjęcia pracy w sieci ma nowa kampania rekrutacyjna. Opiera się ona na dwóch, głównych przekazach związanych z kulturą pracy w sieci: rozwój pracowników oraz silne i zintegrowane zespoły.

- Mocno inwestujemy w rozwój naszych pracowników, mamy kilka rozbudowanych programów przygotowujących do wewnętrznych awansów, ale również szkolimy z umiejętności sprzedażowych, zarządczych, czy komunikacyjnych. Jeżeli ktoś chce sięgać po więcej, to ma ku temu doskonałe warunki - mówi Sylwia Filimon, dyrektor komunikacji Jysk Polska. - Nasi pracownicy też mocno podkreślają siłę współpracy zespołowej i wysoko oceniają to, jak wygląda atmosfera pracy oraz wzajemne wsparcie - dodaje Filimon.

Nowa kampania rekrutacyjne prowadzona jest pod hasłem "Zatrudniamy". Główne treści publikowane są w mediach społecznościowych, na portalach rekrutacyjnych. Przedstawiciele sieci będą również prowadzić dedykowane spotkania w szkołach zawodowych czy w wybranych urzędach pracy.

W Polsce sieć Jysk działa od 2000 roku, jej główna siedziba znajduje się w Gdańsku. W Polsce ma około 260 sklepów i zatrudnia około 2 400 osób, wliczając Centrum Dystrybucji w Radomsku.

