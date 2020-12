Jobflow zamieniło CV na promowane posty. Tego chcieli użytkownicy

Jak zapowiadali, tak zrobili. Dostępna od lipca 2020 na polskim rynku aplikacja do rekrutacji społecznościowych zamieniła tradycyjne CV na promowane posty.

Autor:KDS

• 3 gru 2020 19:14





Od lipca aplikację pobrało ponad 5000 użytkowników, którzy sami apelowali o umożliwianie im promowania się w mediach społecznościowych (Fot. Pixabay)

Jak pisaliśmy na łamach PulsHR.pl, Jobflow weszła na polski rynek pod koniec lipca 2020. Jej pomysłodawcy zapowiadali, że zrewolucjonizuje rynek rekrutacji. Jest skierowana do młodych osób bez większego doświadczenia, poszukujących łatwo nabywalnej pracy oraz właścicieli biznesów z sektora MSP. Jak działa?

Bazuje na komunikacji w czasie rzeczywistym. Posty z ogłoszeniami pracy pojawiają się od razu w odpowiednich kanałach i są wspierane powiadomieniami. Platforma umożliwia też otagowanie obszarów, w jakich szuka się pracy, połączenie profilu z innymi portalami, wstawienie zdjęć i filmów. Co najważniejsze, dzięki zaproszeniu do aplikacji swoich znajomych, czy dobremu kontaktowi z pracodawcami kandydaci mogą otrzymać referencje w postaci kudosów, które stanowią potwierdzenie ich kwalifikacji i mogą być pomocne w procesie poszukiwania pracy.

- Postanowiliśmy wykorzystać ten trend i dać wszystkim, którzy szukają pracy za pośrednictwem naszej aplikacji, pełną możliwość promocji - mówi Jacek Przemieniecki, twórca Jobflow. – Zależy nam, aby nasze rozwiązanie było jak najbardziej dopasowane do oczekiwań użytkowników.

- Odkąd pojawiły się media społecznościowe, szukanie zarówno pracy, jak i pracownika, stało się jeszcze ciekawsze. Po pierwsze dlatego, że dostęp do informacji o obu stronach rekrutacji jest łatwiejszy - firma może sprawdzić, co potencjalny pracownik robi w sieci i co o nim to świadczy, ale również informacje o firmie są pełniejsze, bo uzupełnione przez opisy doświadczeń byłych i obecnych pracowników. Po drugie siła rekomendacji jest jeszcze większa niż wcześniej i wspomniane opinie naprawdę mogą robić i robią różnicę w podejmowanych decyzjach - mówi Alicja Waśniewska, account director w On Board Think Kong.

