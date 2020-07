Jobflow wchodzi na polski rynek. CV nie akceptuje

Aplikacja Jobflow swoją premierę miała 27 lipca w Warszawie. Stolica będzie też regionem, gdzie będzie działać w pierwszej kolejności.

Nowe narzędzie do rekrutacji społecznościowych ma być tak proste i przyjemne w obsłudze jak Twitter, Facebook czy Tinder.

Jobflow dostępna jest bez opłat w polskim Apple Store i Google Play (Android).

Nowe narzędzie do poszukiwania pracy w zdecydowany sposób odrzuca korzystanie z CV. Pomysłodawcy Jobflow uznają je za kompletnie niepotrzebny relikt poprzedniej epoki.

- Dziś, szczególnie w obszarze łatwo nabywalnych prac, skierowanych do ludzi nieposiadających doświadczenia, tego typu dokument jest tylko problem zarówno dla tworzących go osób, które często muszą naginać w nim rzeczywistość, jak i dla potem muszących go weryfikować pracodawców - komentuje Maciej Hassa, dyrektor zarządzający Jobflow.

Jak więc działa Jobflow? Bazuje na komunikacji w czasie rzeczywistym. Posty z ogłoszeniami pracy pojawiają się od razu w odpowiednich kanałach i są wspierane powiadomieniami. Aplikacja podpowiada również pracodawcom, odpowiednie osoby pasujące do ich profilu rekrutacyjnego.



Zintegrowana jest z innymi portalami społecznościowymi. Ten mechanizm ma usprawnić dostęp do dużego zasięgu postów, co w dzisiejszym wielokanałowym świecie jest bezcenne.

Co więcej, aplikacja ma chat, który skraca do minimum, drogę komunikacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zarówno pracodawcy jak i kandydaci mogą w kilka chwil zbudować interesujące profile swoich firm lub osób, które wzmocnić można „kudosami”, czyli rekomendacjami znajomych.

- Jako że Jobflow dedykowany jest dla sektora MSP, który w Polsce od lat, po macoszemu podchodzi do tematów budowania wizerunku, narzędzie pozwala małym i średnim pracodawcom sprawnie zarządzać swoim wizerunkiem - dodaje Hassa.

Rekrutacja przez smartphone

O tym, że rekrutacja przenosi się na urządzenia mobilne mówiło się już w 2017 r.. W 2017 r. Work Service także wszedł w ten trend i zaoferował swoim kontrahentom podobne rozwiązanie. W kolejnych latach coraz częściej słyszeliśmy o nowych narzędziach do rekrutacji, które możemy pobrać na nasz "świat w kieszeni".

W zeszłym roku m.in. polski Kiwi Jobs rozszerzył swoje działanie poza stolicę (oferuje już pośrednictwo pracy w Krakowie i Wrocławiu). Dzięki niej osoby poszukujące pracy mogą ją znaleźć za pomocą telefonu w ręce. Wszystko wskazuje, że w kolejnych latach, trend ten będzie nabierał na znaczeniu. Jak pokazuje opublikowany przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup raport Swipe Right, ponad połowa kandydatów z całego świata chciałaby używać aplikacji mobilnych na swoich smartfonach do odpowiedzi na ogłoszenia, a ich liczba rośnie w zawrotnym tempie. W ciągu jednego roku liczba kandydatów, którzy wyrazili chęć ubiegania się o pracę za pośrednictwem programów w telefonie wzrosła o ok. 30 proc. w Meksyku, 60 proc. w USA i 80 proc. w Wielkiej Brytanii i Australii. W Polsce przez smartfony chciałoby aplikować o pracę 45 proc. osób, czyli nieco mniej niż średnia na świecie (52 proc.). Najczęściej przez aplikacje mobilne poszukują pracy milenialsi, czyli osoby w wieku 19-34 lat (64 proc.). Z badania wynika także, że osoby, które chcą korzystać ze smartfonów w procesie rekrutacji są bardziej otwarte na relokację do innego miasta (30 proc.) czy kraju (31 proc.), podczas gdy średnia światowa wynosi odpowiednio 27 i 26 proc.