Jest sposób, by zatrzymać najlepszych pracowników na dłużej

Braki dotyczą głównie umiejętności miękkich. Wśród cech najtrudniejszych do znalezienia wśród kandydatów do pracy uczestnicy badania wskazywali odporność na stres i umiejętność adaptacji (34 proc.), a także zdolność krytycznego myślenia oraz analizy (33 proc.). Te okoliczności powodują, że firmy – szczególnie z sektora ICT – stają wobec poważnego wyzwania.

- Rozwój nie polega wyłącznie na aspektach technicznych, co jest częstym błędem młodych programistów uważających, że to główny klucz do osiągnięcia sukcesu. Równie ważne są umiejętności społeczne – komunikacja i praca w zespole, a także kompetencje liderskie. Te aspekty często są niedoceniane, a jednak mają duże znaczenie w karierze w sektorze IT – potwierdza tezę przedstawioną w raporcie ManpowerGroup Maciej Kubiak, head of operations Inetum East.

Firma, którą reprezentuje, oferuje program Leadership Development, w ramach którego wybrane osoby z różnych poziomów, u których widać predyspozycje liderskie, uczestniczą w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich. Podobne rozwiązania stosuje wiele firm. Między innymi pracownicy Lidla mogą skorzystać z programów rozwojowych, w tym warsztatów, sesji coachingowych czy szkoleniowych. Także Orlen ma skierowany do pracowników program rozwoju talentów. Cały cykl trwa 1,5 roku, w tym czasie uczestnicy m.in. cały czas są pod opieką mentora, czyli osoby z kadry zarządzającej.

Wśród cech najtrudniejszych do znalezienia u kandydatów do pracy uczestnicy badania wskazywali odporność na stres i umiejętność adaptacji (34 proc.), a także zdolność krytycznego myślenia oraz analizy (33 proc.) (fot. Unsplash)

– Rozwój w sferze miękkiej z jednej strony ułatwia odnalezienie się w codzienności biznesowo-projektowej, a z drugiej napędza rozwój organizacji. Jako firma uczymy się nowych rzeczy, a dzięki temu, że mamy mocnych liderów, tworzymy lepszą więź z pracownikami. Czują się oni lepiej zaopiekowani nie tylko przez dział HR czy bezpośrednich przełożonych, lecz również kierowników w projektach. Zainteresowanie programem liderskim pokazuje, że ten obszar jest dla pracowników istotny – komentuje Agata Wudarczyk, dyrektor HR w Inetum Polska.

Rozwój kompetencji to jeden z argumentów, przez który zmienia się pracę w IT

Choć dane z raportu opracowanego przez No Fluff Jobs wskazują, że specjaliści IT z Europy Środkowo-Wschodniej zmieniają miejsce pracy głównie ze względu na warunki finansowe (czynnik ten jest motorem zmian dla 63 proc. pracujących w branży IT Polaków, 61 proc. Węgrów, 57 proc. Czechów, 53 proc. Słowaków i 51 proc. Ukraińców), to rozwój znalazł się w pierwszej trójce powodów do zmiany pracy.

W drugiej kolejności badani wskazywali chęć zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. W trzeciej mówili o szansach rozwoju osobistego.

Spośród wszystkich biorących udział w badaniu krajów na kwestie te najczęściej wskazywali specjaliści z Polski i Czech. Nowe doświadczenia zawodowe są bowiem ważne dla 52 proc. Czechów i Polaków, 51 proc. Słowaków, 49 proc. Węgrów i 48 proc. Ukraińców.

Z kolei szanse rozwoju osobistego okazały się istotne dla 57 proc. specjalistów IT z Czech, 56 proc. z Polski, 55 proc. pracujących w branży Węgrów, 50 proc. Słowaków i 40 proc. Ukraińców.

Poza rozwojem kompetencji i zdobywaniem nowej wiedzy duże znaczenie dla specjalistów IT ma także kultura pracy. Jak pokazują wyniki badania No Fluff Jobs, ponad połowa specjalistów IT rozpoczyna poszukiwanie nowej pracy w momencie, gdy kultura pracy panująca w obecnej firmie przestaje im odpowiadać. Informacji o kulturze firmy na etapie przeglądania ofert pracy poszukuje co 3. specjalista IT.

Pracowniku, pamiętaj - braki w kompetencjach należy uzupełniać

Daniel Idźkowski, country director w GoodHabitz, europejskiej platformie oferującej szkolenia online, podkreśla, że wsparcie pod kątem zapewnienia odpowiednich szkoleń z zakresu przywództwa i umiejętności interpersonalnych jest dzisiaj nieodzownym elementem świadomej strategii zarządzania talentami w organizacji.

- Kompetencje liderskie przydają się niezależnie od szczebla – potrzebują ich zarówno prezesi, jak i mid-level menedżerowie. Wszyscy, którzy zarządzają zespołem, choćby złożonym z kliku osób, podejmują dużą odpowiedzialność i warto ich w tym jak najlepiej wesprzeć - dodaje Idźkowski.

Niektóre firmy regularnie dbają o poziom zarządzania, organizując programy rozwojowe dla menedżerów na różnych szczeblach zarządzania.

- Podczas warsztatów słyszymy często, jak ważne jest to, aby wspólnie zastanowić się nad sprawami związanymi z zarządzaniem ludźmi, odnajdywać różne sposoby na prowadzenie trudnych rozmów, a także - co jest bezcenne - dzielenie się własnymi doświadczeniami. W dojrzałych grupach sporo mówi się o potknięciach, porażkach - aby wyciągnąć wnioski na przyszłość. Tacy menedżerowie nie obawiają się utraty wizerunku dobrego szefa. I to świadczy o ich głębokiej autorefleksji, gotowości do nauki i ciągłego doskonalenia się w roli szefa - wyjaśnia Izabela Strożek, trener i coach w Lee Hecht Harrison Polska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl