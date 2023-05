Jest kolejny problem z Ukraińcami. To wynik ogromnego zacofania

Problemem w zatrudnianiu pracowników ze Wschody to nie zawsze długi proces nostryfikacji dyplomu. Często okazuje się, że ich wiedza i umiejętności okazują się niewystarczające, co jest wynikiem pracy na archaicznych maszynach.

Decyzję o uznaniu zagranicznych kwalifikacji migranta chcącego pracować w zawodzie, który nie jest w Polsce zawodem regulowanym, podejmuje bezpośrednio pracodawca.

W przypadku ubiegania się o pracę w zawodach regulowanych, obowiązują ich – co do zasady – takie same wymogi jak obywatela Polski. Jeżeli osoba, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania zawodu np. w Ukrainie, chce w Polsce podjąć pracę w tym zawodzie, musi ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych, zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania tego zawodu w Polsce.

- O specjalistów na polskim rynku pracy trudno było rok temu i tak samo trudno jest teraz. Nic wybuch wojny nie zmienił w tej kwestii: nadal pozyskanie elektromontera, spawacza czy stolarza graniczy z cudem. Na Wschód od Polski pracuje się na innych sprzętach, tu są większe wymagania, więc nawet jak ktoś ma wysokie kwalifikacje, to w Polsce i tak z reguły zaczyna od prostych prac i musi się przekwalifikować - mówi Dzhobolda. – Dla większości poszukujących pracy Ukraińców barierą nie jest już nawet język polski, tylko to, że polskie wymogi są europejskie, pracownicy wykonują pracę na innym sprzęcie i muszą mieć kwalifikacje poświadczone przez polskiego ustawodawcę.

Zmienił się status uchodźcy z Ukrainy, większość pracuje poniżej kompetencji

Przed wybuchem rosyjskiej wojny większość migracji zarobkowej ze Wschodu stanowili robotnicy niewykwalifikowani z biednych terenów Ukrainy. Po wybuchu wojny w Polsce pojawiło się także dużo wykwalifikowanych pracowników ze wszystkich stron kraju ogarniętego wojną – są gotowi do pracy, znają lub uczą się języka i podnoszą swoje kwalifikacje, ponieważ rozumieją, że zostaną tu dłużej.

Według badań Centrum Analitycznego Gremi Personal 75 proc. pracowników, którzy obecnie pracują na stanowiskach o niskich kwalifikacjach, ale mają wysokie kwalifikacje na Ukrainie, planuje podnieść swoje kwalifikacje w Polsce, aby zarabiać więcej.

57 proc. Ukraińców chce zostać i pracować w Polsce co najmniej kolejny rok. W większości przypadków ich pierwsza praca w Polsce jest poniżej ich kwalifikacji. Jednocześnie z powodu braku siły roboczej Polska zaczęła sięgać po inne kierunki migracji: po Ukrainie, rośnie migracja z Indii i Uzbekistanu.

