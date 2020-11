Jest coraz lepiej, ale jedynie co szósty niepełnosprawny pracuje

Mimo pozytywnych zmian na rynku pracy sytuacja osób niepełnosprawnych nadal jest trudna. Aktywny zawodowo pozostaje zaledwie co szósty przedstawiciel tej grupy.

Autor:Justyna Koc

• 16 lis 2020 12:00





Najwięcej pracowników wywodzi się z grupy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – to 149 tys. mężczyzn i 121 tys. kobiet. (Fot. Shutterstock)

W tym roku w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego od 4,9 do 7,7 mln osób z niepełnosprawnością pobiera rentę lub emeryturę.

Pracuje jedynie co szósta osoba niepełnosprawna. Najwięcej pracowników wywodzi się z grupy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – to 269 tys. osób.

Z 531 tys. pracujących osób z niepełnosprawnością, aż 365 tys. mieszka w miastach, a tylko 168 tys. na wsi.

Coraz więcej pracodawców myśli o zatrudnianiu niepełnosprawnych. Sprzyja temu wzrost popularności formuły pracy zdalnej oraz kampanie społeczne takie jak „Pracodawca z sercem”, których celem jest zachęcenie pracodawców, by wszędzie tam, gdzie to jedynie możliwe o wyborze o pracy decyzowały tylko i wyłącznie kompetencje ludzi, a nie ich kondycja fizyczna czy mentalna (bo oczywiście trudno wymagać, by np. ktoś z niepełnosprawnością kończyn pracowal na górniczym przodku).

- Dając pracę osobie niepełnosprawnej, w pewnym sensie ratujemy jej życie - mówi Joanna Olszewska, CEO BPO Network, pomysłodawczyni Kampanii Pracodawca z Sercem. - Taka osoba potrzebuje zatrudnienia jak tonący koła ratunkowego. Dzięki pracy czuje się potrzebna, zapomina o swoich problemach i myśli o przyszłości - zamiast płakać nad swoim losem w czterech ścianach... Po prostu: będąc wśród ludzi, żyje lepiej, chętniej dba o siebie, swe leczenie i rozwój.

Niepełnosprawni na rynku pracy

W tym roku w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego od 4,9 do 7,7 mln osób z niepełnosprawnością pobiera rentę lub emeryturę. 42 proc. z nich posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 28 proc. osób - o znacznym stopniu niepełnosprawności, a 25 proc. - o stopniu lekkim.

Pracuje jedynie co szósta osoba niepełnosprawna. Co ciekawe: najwięcej pracowników wywodzi się z grupy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – to 269 tys. osób: 149 tys. mężczyzn i 121 tys. kobiet (w zaokrągleniu). Drugą aktywną zawodowo grupą są osoby ze lekkim stopniem niepełnosprawności, których na początku 2019 roku było 211 tys. (115 tys. mężczyzn i 95 tys. kobiet). A jeśli chodzi o aktywność zawodową osób z ciężkim stopniem niepełnosprawności to pracuje 50 tys. – w tym 32 tys. mężczyzn i tylko 18 tys. kobiet.

- W zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przodują oczywiście większe miasta - wyjaśnia Joanna Olszewska. - Z pracujących osób z niepełnosprawnością aż 365 tys. mieszka w miastach, a tylko 168 tys. na wsi. Warto zauważyć, że na wsi nie pracuje żadna kobieta niepełnosprawna w stopniu znacznym, a jedynie 15 tys. mężczyzn o takim stopniu niepełnosprawności (w miastach to 17 tys. kobiet i 18 tys. mężczyzn). Co istotne, wzrasta liczba pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne: z 28 559 w 2016 do 30 919 w 2020 roku. - Daje to nadzieję, że idą zmiany na lepsze, bo w tym roku prawie wszyscy zatrudniający wywodzą się z otwartego rynku pracy. Mimo pandemii i lockdownu widać zauważalny wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych bezrobotnych - z 96,1 proc. do 97,44 proc. - mówi Joanna Olszewska. Oni świecą przykładem Przykładem firmy, która zatrudnia osoby niepełnosprawne jest Poczta Polska, która od lipca 2018 r. realizuje "Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością". W tym roku planuje przyjąć - we współpracy z Fundacją Aktywizacja - 360 niepełnosprawnych. W ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej wzrosło o blisko 1 tys. osób. Na koniec grudnia 2014 r. wskaźnik ich zatrudnienia w spółce wynosił 1,03 proc., a na koniec 2019 r. w spółce pracowało 1810 osób z orzeczoną niepełnosprawnością - i wskaźnik zatrudnienia takich pracowników wyniósł 2,22 proc. W 2019 r. PKO Bank Polski podpisał porozumienie z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Praca-Integracja". W 2-3 miesiące bank miał zatrudnić w swoich placówkach kolejne osoby niepełnosprawne na dwóch stanowiskach: specjalista ds. monitoringu i ekspert ds. sprzedaży. Na początku zaoferował 25 miejsc pracy. Również grupa PKP zatrudnia osoby niepełnosprawne. W 2018 r. liczba pracowników z niepełnosprawnością pracujących w PKP S.A. stanowiła 3,23 proc. wszystkich zatrudnionych. Fundacja Grupy PKP deklarowała wówczas w rozmowie z PulsHR.pl, że jednak to zmienić i zatrudniać więcej takich osób. Korzyści dla pracodawcy Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy wspierane jest poprzez refundację wynagrodzeń (dopłata z PFRON do pensji zatrudnionej osoby niepełnosprawnej), dotacje dla pracodawców na utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (wypłacane ze środków PFRON za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy) oraz refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników. Wysokość refundacji przez PFRON wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zależy od jej stopnia niepełnosprawności i wynosi: - 450 zł miesięcznie w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim; - 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym; - 1950 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Ponadto pracodawca osób z niepełnosprawnością może liczyć na takie przywileje finansowe jak: - zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika; - zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; - zwrot kosztów zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia; - zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego; - zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy oraz szkolenia pracownika pomagającego; - zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Liczymy, że sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy będzie z miesiąca na miesiąc lepsza. Coraz więcej osób niepełnosprawnych bierze los we własne ręce i wykazuje chęć podjęcia pracy. To pierwsza przyczyna zmian. Po drugie: pojawia się coraz więcej firm przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami oraz kursów, gdzie można się doszkalać w nowych dziedzinach. Po trzecie: mamy boom na prace zdalną, co jest dużym ułatwieniem np. dla osób na wózkach, a do tego akcje takie jak „Pracodawca z sercem” rozwiewają obawy pracodawców przed zatrudnieniem niepełnosprawnych pracowników - podsumowuje Joanna Olszewska.

