Jest coraz gorzej, jeśli chodzi o pozyskiwanie utalentowanych pracowników

Od 2013 r. Adecco prowadzi ogólnoświatowe badanie Global Talent Competitivness Index, które pokazuje, jakie są możliwości poszczególnych krajów na świecie, aby przyciągać, wspierać i rozwijać talenty. Ranking powstaje w oparciu o całą gamę mierzalnych parametrów składających się na ogólną zdolność do kształcenia, przyciągania i utrzymywania utalentowanych pracowników kluczowych w zmieniających się warunkach gospodarczych.

Tegoroczne badanie zawiera 70 zmiennych i obejmuje 132 kraje oraz 155 miasta reprezentujące wszystkie grupy dochodów i poziomy rozwoju.

- Badanie i tworzony na jego podstawie ranking to próba odpowiedzi na pytanie gdzie otoczenie najbardziej sprzyja rozwojowi gospodarki poprzez absorpcję i utrzymywanie kluczowych kadr. To otoczenie rozumiane jest bardzo szeroko. Obejmuje szereg czynników - od jakości systemu edukacji, przez regulacje prawne, po warunki życia jednostek - tłumaczy Anna Wicha, head of public affairs Italy & Eastern Europe, Middle East, North Africa The Adecco Group, prezes Polskiego Forum HR.

Kolejny spadek Polski

Polska spada w rankingu trzeci rok z rzędu. W 2017 roku byliśmy na 38. pozycji, w 2018 roku na 39., w 2019 na 42.

- Wcześniej pozycja Polski regularnie rosła. Obecne miejsce w rankingu GTCI to już dla Polski sygnał ostrzegawczy. To pokazuje - po pierwsze niekorzystny trend, a po drugie, że mamy wiele do zrobienia - także na szczeblu parlamentarnym i rządowym - w zakresie promocji i utrzymywania talentów - mówi Anna Wicha.

W swojej grupie dochodów i regionie Polska osiąga szczególnie dobre wyniki pod względem umiejętności zawodowych i technicznych. Największe możliwości poprawy są w sferze „przyciągania talentów”. Najsłabiej wypadamy w kategorii „otwartość na zewnątrz”.

Wyniki rankingu

Zwycięzcą rankingu, światowym liderem pod względem pozyskiwania utalentowanych pracowników w skali globalnej ponownie jest Szwajcaria (zajmuje tę pozycję od pierwszej edycji badania w 2014 roku). Drugie miejsce zajęły Stany Zjednoczone, a trzecie Singapur.

Kraje o wysokich dochodach zdominowały pierwszą 25 i - jak wynika z raportu - coraz szybciej oddalają się od reszty świata, krajów mniej rozwiniętych gospodarczo, cyfrowo i pod względem zaawansowania sztucznej inteligencji. Kompetencje cyfrowe Motywem przewodnim edycji GTCI 2020 są „Globalne talenty w dobie sztucznej inteligencji”. Celem raportu jest zbadanie, w jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji (AI) wpływa na zmianę i charakter wykonywanej pracy. Z uwagi na fakt, że maszyny i algorytmy nieustannie wpływają na liczne zadania i obowiązki, a niemal każdy zawód jest wymyślany na nowo, wymagany jest odpowiedni talent - nie tylko do wykonywania nowych obowiązków i stosowania nowych metod pracy, ale też do czerpania korzyści z tej transformacyjnej technologii. Temat ten stanowi sedno debaty w erze czwartej rewolucji przemysłowej. Sztuczna inteligencja spowodowała przełom w każdej branży i każdym sektorze, stąd zmianie ulegnie również obecna forma kształcenia i nabywania umiejętności. A to oznacza, że sposób edukacji będzie ewoluować, by zaspokoić potrzeby świata napędzanego sztuczną inteligencją. - Zważywszy, że maszyny i algorytmy nieustannie wpływają na niezliczone zadania i obowiązki, a niemal każdy zawód jest wymyślany na nowo, posiadanie utalentowanych pracowników jeszcze nigdy nie było tak ważne. Dziś roboty i algorytmy wyszły poza hale fabryczne i pracują zarówno przed naszymi domami, jak i na zapleczach i w siedzibach firm. Na wszystkich szczeblach pracownicy będą potrzebować szkoleń, aby rozwijać kluczowe umiejętności, które będą stanowić uzupełnienie nowych technologii - mówi Alain Dehaze, prezes The Adecco Group. - Najbliższa dekada będzie charakteryzować się rewolucją w obszarze przekwalifikowania. Pracownicy muszą nabywać takie umiejętności, które pozwolą ludziom i maszynom pracować w harmonii - w ramach modelu hybrydowego. Z myślą o tym Grupa Adecco zobowiązała się do 2030 roku podnieść kwalifikacje i przekwalifikować pięć milionów osób na całym świecie - ucząc ich umiejętności, które w przyszłości pozwolą im doskonale funkcjonować w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję - dodaje



Z raportu „Globalne talenty w dobie sztucznej inteligencji” wynika, że ponad połowa ludności w krajach rozwijających się nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych. Pilnie potrzebne jest zakrojone na szeroką skalę przekwalifikowanie pracowników w celu rozwinięcia umiejętności analitycznych umożliwiających ludziom i maszynom skuteczne i wydajne współdziałanie w czynnościach hybrydowych. Edukacja cyfrowa od najmłodszych lat Z raportu „Globalne talenty w dobie sztucznej inteligencji” wynika, że ponad połowa ludności w krajach rozwijających się nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych. Pilnie potrzebne jest zakrojone na szeroką skalę przekwalifikowanie pracowników w celu rozwinięcia umiejętności analitycznych umożliwiających ludziom i maszynom skuteczne i wydajne współdziałanie w czynnościach hybrydowych. W Polsce mamy przykłady wdrażania nauki przez zabawę od najmłodszych lat. Dell Technologies we współpracy z Fundacją Znajdź Pomoc (United Way Polska) zrealizował projekt na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", w ramach którego mali pacjenci uczestniczyli w zajęciach dodatkowych. Przekazano także sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli oraz dostarczono materiały edukacyjne. Zaangażowani pracownicy Dell Technologies przeprowadzili również warsztaty dla dzieci na temat bezpieczeństwa w sieci, programowania w scratch, wstępu do języka programowania Python oraz tworzenia atrakcyjnych prezentacji przy użyciu darmowych programów i aplikacji graficznych. W ramach projektu wychowawcy organizowali równolegle serię zajęć kreatywnych rozwijających umiejętności miękkie. Były to między innymi szachoterapia - innowacyjna metoda kształtowania pozytywnych zachowań oraz pracy nad trudnościami poprzez grę w szachy oraz arteterapia - warsztaty zapoznające z różnymi technikami służącymi rozwojowi kreatywności i integracji grupy. Nie jest to jedyny projekt edukacyjny, w który zaangażowany jest Dell Technologies. Wspólnie z firmą Intel wyposaża szkołę Microsoft Flagship School w Gdyni w odpowiednio dobrany sprzęt komputerowy, aby umożliwić nauczycielom możliwie najlepsze przygotowanie uczniów w zakresie kompetencji cyfrowych. Innym przykładem firmy, która angażuje się w edukację dzieci jest Samsung. W tym roku tworzyła Samsung EduLab - innowacyjną przestrzeń wyposażoną w najnowsze rozwiązania technologiczne firmy Samsung, które umożliwiają wspieranie kreatywnego rozwoju dzieci. Pracowania znajduje się w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie. Z kolei od 2013 roku prowadzi program Mistrzowie Kodowania, w ramach którego zorganizowano już setki spotkań dla dzieci i rodziców, popularyzujących naukę programowania. Z pomocą ekspertów i praktyków powstały także dwa poradniki: „Aktywności na Start” oraz „Rodzinny przewodnik po cyfrowym świecie”, w których rodzice znajdą niezbędne informacje dotyczące korzystania z nowych technologii oraz gotowe pomysły na wspólne spędzanie czasu z dzieckiem w formie zabaw, stanowiących wstęp do nauki kodowania.

