Jeśli będziesz tam obecny, pracownicy przyjdą do ciebie sami

Co więcej, 75 proc. zapytanych specjalistów przyznało, że wspiera swoje poszukiwania pracy właśnie wykorzystując media społecznościowe. To pokazuje, że kandydaci chętnie korzystają z dostępności organizacji na różnych portalach, aby lepiej poznać rekrutującą firmę. Dostępne tam informacje stanowią dla nich uzupełnienie danych zawartych w ofercie pracy oraz na stronie firmy. Zyskują świadomość, jak wygląda codzienne życie w organizacji, jaka jest jej kultura oraz styl komunikacji – zarówno w publikowanych postach, jak również w interakcjach z osobami komentującymi zamieszczone treści.

Źródło - badanie Hays Poland

Medium społecznościowym najczęściej wykorzystywanym do celów zawodowych jest LinkedIn. Korzysta z niego 87 proc. specjalistów i menedżerów, deklarujących włączanie social mediów do strategii poszukiwania pracy. Na drugim miejscu znalazł się Facebook z 43 proc. wskazań, a na trzecim Instagram, z którego w celu znalezienia pracy korzysta co piąty respondent badania. Mniejszym zainteresowaniem kandydatów cieszy się TikTok (8 proc.), X, daw. Twitter (5 proc.) oraz Pinterest (4 proc.).

Źródło - badanie Hays Poland

Zyskują też pracodawcy, ponieważ swoimi działaniami w social mediach zwiększają rozpoznawalność marki i precyzyjnie docierają do specjalistów, których chcieliby zatrudnić. Nie oznacza to jednak, że kandydaci całkowicie odchodzą od standardowych źródeł ogłoszeń pracodawców, takich jak portale pracy.

– Wykorzystywanie przez firmy mediów społecznościowych do rekrutacji to zazwyczaj działanie ukierunkowane na określone grupy odbiorców. Dotyczy to osób, do których łatwiej dotrzeć w ten sposób, niż np. za pomocą stron kariery czy specjalistycznych forów. Portale pracy są i nadal będą wykorzystywane przez pracodawców oraz odwiedzane przez kandydatów – zauważa Elwira Policht, recruitment director w Hays Poland.

W podobnym tonie wypowiada się Urszula Rzaska, dyrektor operacyjny w Matchmaker, która przyznaje, że w szerokim gronie odbiorców znacznie łatwiej znaleźć również kandydata na potencjalnego pracownika.

- Rekrutacja poprzez social media to szansa na dotarcie do wąskiej grupy specjalistów. Przy odpowiednim podejściu rekrutera i możliwości bezpośredniego kontaktu nawet osoby, które nie szukały nowego miejsca pracy, decydują się na zmianę. To niewątpliwie ma duże znaczenie zwłaszcza dla firm, które działają w wąskim obszarze i które mają określone wymagania wobec kandydatów. Dotarcie do nich poprzez SM to duże ułatwienie – uważa Urszula Rzaska.

Oni najczęściej poszukują pracy poprzez media społecznościowe

Wyniki badania wskazują, iż największy odsetek osób wykorzystujących media społecznościowe do poszukiwań pracy występuje wśród przedstawicieli pokolenia Z (81 proc.). Najczęściej używają do tego celu LinkedIna (65 proc.), Facebooka (37 proc.) i Instagrama (29 proc.). Niektórzy respondenci sięgają również po kanały takie jak TikTok (11 proc.), X, daw. Twitter (6 proc.), a nawet Pinterest (4 proc.).

Na drugim miejscu uplasowali się nie millenialsi, lecz przedstawiciele pokolenia X (77 proc.). W tym przypadku zdecydowanie góruje LinkedIn (71 proc.), natomiast część kandydatów sięga również po Facebooka (26 proc.).

Otwarte na poszukiwanie pracy w social media są również osoby z pokolenia Y (71 proc.). Najczęściej wykorzystują LinkedIna (60 proc.), nie zamykając się jednak na Facebooka (30 proc.) czy Instagrama (11 proc.).

Znacznie bardziej zachowawcze w łączeniu mediów społecznościowych z poszukiwaniem pracy są osoby z pokolenia baby boomers. Na taki ruch decyduje się mniej niż połowa z nich, a jeśli już – to wykorzystują najczęściej LinkedIna (57 proc).

Elwira Policht wskazuje, że o ile LinkedIn może być najskuteczniejszym kanałem dotarcia do doświadczonych specjalistów, to może być mniej skuteczny w budowaniu rozpoznawalności marki pracodawcy wśród osób znajdujących się na początku kariery.

– Dla przykładu, TikTok może okazać się świetnym narzędziem do komunikacji z młodymi osobami, m.in. uczniami, studentami i młodymi absolwentami. Dobrze odnajdują się oni w świecie cyfrowym i chętnie publikują swoje wirtualne CV w celu znalezienia pierwszej pracy. Popularność TikToka jest znacząca, bowiem szacuje się, że korzysta z niego już 1/3 Polaków w wieku produkcyjnym. Możemy się zatem spodziewać, że za jakiś czas firmy, które chcą być dla kandydatów pracodawcą pierwszego wyboru, jeszcze bardziej docenią potencjał nowych mediów – dodaje Elwira Policht.

Każdorazowo należy pamiętać o dokładnej analizie sylwetki idealnego kandydata – jego potencjalnych przyzwyczajeniach, potrzebach i zainteresowaniach. Wówczas wybranie odpowiedniej platformy do umieszczenia oferty pracy może pomóc skuteczniej i sprawniej przeprowadzić proces rekrutacyjny.

Media społecznościowe to więcej informacji w jednym miejscu

Co tak naprawdę powoduje, że kandydaci decydują się na wykorzystywanie mediów społecznościowych w celu poszukiwania ofert pracy? Korzyści jest wiele. Dla 60 proc. respondentów to przede wszystkim możliwość zgłębienia większej liczby informacji o pracodawcach – ich działaniach, wartościach, możliwościach zawodowych.

Specjaliści dodają również, że dobrze jest po prostu mieć większy wybór (54 proc.). Jeżeli rekrutacja prowadzona na portalu pracy się nie powiedzie, zawsze jest szansa otrzymać zaproszenie na rozmowę od firmy, która umieściła ogłoszenie w nieco bardziej niszowych kanałach. Niemal połowa respondentów uważa również, że w social mediach można znaleźć wiele ciekawych ofert.

Źródło - badanie Hays Poland

Co natomiast sprawia, że 1/4 kandydatów nie posiłkuje się mediami społecznościowymi, szukając pracy? Przede wszystkim – co zrozumiałe – chcą oddzielić swoją przestrzeń zawodową od tej związanej z rozrywką i życiem prywatnym (35 proc.). Niemal co trzecia osoba uważa również, że social media nie oferują tak ciekawych ofert pracy, jakie gwarantują inne platformy. Może to wynikać m.in. z faktu, iż media społecznościowe nie są jeszcze tak rozpowszechnionym źródłem ofert pracy lub ogłoszenia w nich zawarte i tak odsyłają do portali pracy oraz stron kariery firm.

Rekrutacje prowadzone w mediach społecznościowych to już standard na rynku globalnym i należy oczekiwać, że również w Polsce aktywność firm w mediach społecznościowych będzie rosła. Z perspektywy pracodawcy zdecydowanie warto być aktywnym w social mediach i otwierać się na nowe sposoby rekrutacji, które mogą skutecznie wesprzeć tradycyjne metody poszukiwania pracowników. Firmy, które przegapią ten moment i nie zaangażują się w komunikację z kandydatami za pośrednictwem social mediów, wkrótce mogą stracić przewagę konkurencyjną – szczególnie wśród najmłodszych pokoleń.

