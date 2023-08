Jedną odpowiedzią można pogrzebać szanse na pracę. Tego nie mów podczas rekrutacji

Autor: PM

Pandemiczne 3 lata przyzwyczaiły nas do spotkań w formie online - przez to rozmowa rekrutacyjna twarzą w twarz dla wielu może być wyzwaniem. Warto się do niej odpowiednio przygotować, bo samo CV nie wystarczy, aby dostać pracę. Szczególnie, jeśli zdarzy się w nim minąć z prawdą. Na rozmowie kwalifikacyjnej bardzo łatwo jest dobrze wypaść, ale równie łatwo można zrobić złe wrażenie (fot. Evangeline Shaw/Unsplash)

Niestety kandydaci często odpowiadają na pytania w taki sposób, że zniechęcają do siebie rekruterów.



Łatwo wpaść na pytaniu o poprzednią pracę i szefa. To test, na którym możemy pogrzebać swoje szanse na zdobycie zatrudnienia.

Jednak nie tylko kandydat powinien powstrzymać się od niektórych komentarzy czy opinii. Także rekruter nie może zapytać nas o wszystko. Według raportu McKinseya z 2022 roku jeden na trzech z 16 tys. Europejczyków planowało zmianę pracy w ciągu 3 do 6 miesięcy. Z kolei badanie przeprowadzone przez portal Aplikuj.pl wykazało, że w Polsce prawie 40 proc. badanych zmieniło już miejsce zatrudnienia od 4 do 9 razy, a ponad 13 proc. zrobiło to więcej niż 10 razy. Ta częstotliwość zmian pracy będzie rosła. Samo CV jednak nie wystarczy, aby dostać pracę. Choć jest niezwykle ważne, podobnie jak posiadane doświadczenie i spełnienie wymagań, jakie stawia wobec nas przyszły pracodawca, to nie można zapominać, że dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Przed rozmową kwalifikacyjną warto się do niej odpowiednio przygotować i pamiętać o pewnych rzeczach. - Według najnowszej ankiety Aplikuj.pl 42 proc. badanych przyznaje, że przygotowuje się do rozmowy rekrutacyjnej, ale nie poświęca na to zbyt wiele czasu. Z kolei ponad 37 proc. uważa, że robi to bardzo rzetelnie. Jak to wygląda w praktyce? Nadal na rozmowach o pracę pojawiają się sytuacje i zachowania, które nie powinny mieć miejsca, a kandydaci często odpowiadają na pytania w taki sposób, że zniechęcają do siebie osoby rekrutujące – mówi kierownik działu sprzedaży w Aplikuj.pl Izabela Foltyn. Czytaj więcej Nowy trend wchodzi do rekrutacji. "Widać zwątpienie i pewną formę strachu" Co mówić o poprzedniej pracy i szefie? Kieruj się zasadą "mniej znaczy więcej"

Podczas rozmowy o pracę często pytają o powód zmiany pracy. Odpowiedź może ujawnić, jakie kryteria kierują naszym wyborem i czy spełnimy oczekiwania organizacji. Pytanie to może być także testem naszej relacji z obecnym lub poprzednim pracodawcą, gdyż niezadowolenie z byłego pracodawcy jest, jak pokazują badania, głównym powodem odejścia z pracy. Choć ważne jest być szczerym i otwartym podczas rozmowy rekrutacyjnej, czasami warto zachować pewne szczegóły dotyczące poprzedniego zatrudnienia dla siebie. Odpowiadając na pytanie, warto również kontrolować emocje. - Rozmowa o poprzedniej pracy i powodach, które wpływają na chęć jej zmiany, to dosyć delikatny temat, chociaż żaden z kandydatów nie powinien czuć się skrępowany, by o nich mówić. W rozmowie chodzi o pewnego rodzaju umiar – mniej znaczy więcej i w tym przypadku warto kierować się tą zasadą. Kiedy osoba ubiegająca się o pracę w bardzo negatywny sposób wypowiada się o poprzedniej firmie i w sposób emocjonalny mówi przy tym o szczegółach związanych z przedsiębiorstwem czy projektami, objętymi np. klauzulą poufności – wówczas taka postawa może być źle odebrana przez osobę rekrutującą. Dlatego zawsze warto się zastanowić przed rozmową, jak neutralnie ująć w słowa powód, dla którego chcemy zrezygnować z obecnej posady – uważa HR Business Partner w firmie Intrum Michał Wróbel. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej milczenie nie jest złotem Lakoniczne odpowiedzi mogą zniechęcić rekrutera, podobnie jak zbyt długie monologi. Kluczowe jest zastosowanie zasady złotego środka - aktywne słuchanie i udzielanie pełnych odpowiedzi, ale bez nadmiernych dygresji. Nie zaleca się także uczenia się na pamięć gotowych odpowiedzi na pytania rekrutacyjne - wystarczy stworzyć kilka punktów lub pomocnych notatek. Podczas rozmowy lepiej unikać anegdot z życia prywatnego i skupić się na prezentacji naszych umiejętności, wiedzy i doświadczenia zawodowego, które są istotne dla stanowiska, na które aplikujemy. - Żyjemy w czasach rozmów prowadzonych online, gdzie wymieniamy się często krótkimi zdawkowymi informacjami. Kiedy więc przychodzi moment, że musimy odpowiednio się zaprezentować, nie tylko fizycznie, ale i werbalnie – pojawia się duży problem i blokada. Sposobem na poradzenie sobie z tym wyzwaniem może być wcześniejsze przygotowanie się do spotkania, by jak najmniej rzeczy podczas rozmowy nas zaskoczyło. Znajomość firmy, do której aplikujemy, research działań przez nią podejmowanych, uporządkowanie sobie w głowie kwestii związanych z naszymi oczekiwaniami i potrzebami, to wszystko sprawi, że podczas rozmowy staniemy się bardziej pewni siebie i tego, co mówimy, a także nie będziemy mieć problemu z dłuższymi wypowiedziami na zadane pytania – mówi HR specialist w firmie WhitePress Monika Kikolska. Czytaj więcej Rekruterzy zirytowani. Nowe żądanie kandydatów do pracy rozgrzało emocje Czas skupienia przez 60 minut, bez telefonu i smartwatcha, może wydawać się wiecznością dla wielu kandydatów. Zwłaszcza że na co dzień często korzystamy z telefonu nawet kilkaset razy i zawsze mamy go pod ręką. Często zdarza się, że trzymamy smartfona na blacie w restauracji czy podczas siedzenia przy stole. - Rozmowy rekrutacyjne trwają zazwyczaj od pół godziny do godziny. W tym czasie warto wyłączyć wszystkie urządzenia, jakie mamy ze sobą i schować je do torby lub teczki. Wibrujące smartwatche lub przypadkowy alarm w telefonie mogą nas zwyczajnie wybić z rozmowy i zestresować. Ponadto to ważne, aby podczas spotkania skupić się i poświęcić uwagę rekruterowi, a telefon na stole nie tylko nie jest dobrze odbierany, ale również może nas zwyczajnie rozpraszać. W tym dniu powinniśmy zrezygnować też ze wszystkiego, co może zdradzać nasz stres i spięcie, jak bawienie się biżuterią i stukanie nią o blat czy nerwowe żucie gumy – dodaje Monika Kikolska. Brak szacunku można okazać bardzo łatwo. Tak samo łatwo można wpaść na kłamstwie Badania JazzHR wykazały, że 76 proc. respondentów nie zatrudniłoby osoby, która wydaje się zbyt arogancka. Warto jednak zachować pewność siebie. Ważne jest unikanie bezmyślnego przytakiwania lub reagowania spuszczając głowę, ale również nie wykazywanie braku szacunku wobec rozmówcy. Niewłaściwe zachowania, takie jak brak skupienia wzroku na rozmówcy, zbyt luźne siedzenie sugerujące spotkanie towarzyskie, a nie biznesowe oraz częste sprawdzanie zegarka podczas rozmowy, mogą negatywnie wpłynąć na wynik rekrutacji. Jak z kolei wynika z badania IBBC Group, aż 81 proc. pracodawców i rekruterów spotkało się z kłamstwami w CV. Ludzie na całym świecie stosują takie praktyki z podobnych powodów: chcą zaprezentować się jak najlepiej i kryją swoje braki w wykształceniu czy doświadczeniu za drobnymi kłamstewkami. Niestety, jak mówi przysłowie, "kłamstwo ma krótkie nogi". - Jako kandydaci nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak kosztowny i czasochłonny jest cały proces rekrutacji. Powiedzenie „czas to pieniądz” nabiera realnego wymiaru zarówno dla pracodawcy, działu HR, firmy przeprowadzającej rekrutację, jak i samego kandydata. Wydawałoby się, że każdy, kto pracy szuka, bez problemu ją znajdzie. Wielu pracodawców jako jeden z pierwszych wymogów stawia wykształcenie wyższe, ale nasze analizy pokazują, że bywają pracodawcy, którzy przekładają doświadczenie czy certyfikaty branżowe nad wyższe wykształcenie. Jednak z rozmów, które prowadzimy z naszymi klientami, wiemy, że kandydatom dosyć często zdarza się mijać z prawdą w CV, a czasem i na rozmowie rekrutacyjnej – mówi koordynator działu sprzedaży w Aplikuj.pl Natalia Łatka. Rekruter może zapytać o wiele rzeczy, ale nie o wszystko Kodeks pracy precyzyjnie określa, jakie informacje pracodawca może uzyskać od kandydata. To ogranicza się do podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, adres i data urodzenia. Zgodnie z prawem, decyzja o zatrudnieniu powinna opierać się na informacjach dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Pytania, które naruszają prywatność kandydata, są nielegalne. Rekruter nie ma prawa zapytać o nałogi, np. o palenie papierosów, ani prosić o wyniki badań lekarskich - dopuszczalne są tylko ogólne badania wstępne i okresowe u lekarza medycyny pracy, które służą ocenie, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na danym stanowisku. Czytaj więcej 5 pytań, których nie wolno zadać na rozmowie kwalifikacyjnej Kolejnym obszarem, który nie powinien być poruszany, jest życie prywatne, zwłaszcza rodzina, dzieci i plany na przyszłość kandydata. Choć pracodawców często to interesuje, zadawanie takich pytań może prowadzić do dyskryminacji ze względu na płeć, zwłaszcza w przypadku kobiet. Także poglądy, przekonania, pochodzenie etniczne i wyznanie są tematem, który nie powinien interesować pracodawcę. Również tematy polityczne powinny być omijane. Podczas rozmowy nie powinno również paść pytanie o stan majątkowy. Rekruter nie może pytać o kredyty hipoteczne, oszczędności czy zarobki współmałżonka. Również przynależność związkowa jest tematem zakazanym. Rekruter nie może pytać o członkostwo w związku zawodowym ani rozmawiać o planach kandydata związanych z przystąpieniem do związku po zatrudnieniu. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

