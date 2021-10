Jeden kamyk na kilkutonową dostawę może wszystko popsuć. Tak się robi chałwę

Unitop postawił na edukację pracowników we własnym zakresie ze względu na specyficzne procesy produkcyjne. Nawet ktoś, kto pracował w wielu zakładach, przechodząc z maszyny na maszynę, musi się u nas doszkolić i poznać nasze procesy, które nie są rozpowszechnione. Każdy musi się tego nauczyć - mówi prezes Unitopu Marek Moczulski.

Produkujecie ok. 200 ton chałwy miesięcznie. Ile osób zatrudniacie?

Marek Moczulski, prezes firmy Unitop: Jesteśmy jednym z największych producentów chałwy w Europie. Zatrudniamy na stałe 350 osób. Są jednak miesiące, kiedy produkujemy jeszcze więcej. Wspierają nas wówczas pracownicy tymczasowi - czasem jest to 100, a nawet 150 osób.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W Unitop chałwa od zawsze produkowana jest ręcznie. Na jakie stanowiska rekrutujecie?

- Przede wszystkim poszukujemy pracowników fizycznych, którzy wspomogą nas na stałe. Aby pracować przy wyrobie chałwy i sezamków, niezbędne jest czasochłonne wyszkolenie pracownika, dlatego tak istotne jest, aby zatrudniać na stałe.

To bardzo nietypowe podejście. Utrudnia to rekrutację?

- Rzeczywiście nasza produkcja jest specyficzna, dlatego też uczymy naszych pracowników od samego początku. Praca miazgowego czy wyrabiacza to nie to samo co praca chociażby operatora maszyn. Najpierw musimy ugotować miazgę, następnie trzeba ręcznie wiosłować ją w specjalnych kociołkach. Dzięki temu tworzą się włókna - a jak wiadomo, im bardziej włóknista konsystencja chałwy, tym smaczniejsza. Tylko ręczna produkcja pozwala na to, by zachować taką strukturę.

Oczywiście część procesów jest zautomatyzowana, planujemy też kolejne działania w tym obszarze. Jednak najważniejsza część produkcji jest wykonywana ręcznie i tak pozostanie. Nasi konsumenci to doceniają. Nawet w Turcji trudno jest spotkać wyrabianą ręcznie chałwę z włóknistą fakturą. Chałwa, podobnie jak sezamki, to produkt niszowy i bardzo tradycyjny. Polska z nich słynie. W Kanadzie jesteśmy numerem jeden, natomiast w Anglii mamy drugą pozycję. Całkiem dobrze idzie nam także w Australii czy Ameryce. Nasza jakość jest tam doceniana.

Czy młode pokolenie chce wykonywać tego typu zawody?

- Obserwujemy w naszym zakładzie zmianę pokoleniową. Pracownicy, którzy pracowali u nas 30 czy 40 lat, odchodzą na emeryturę. Młodzi ludzie przychodzą do nas, ale nie wszyscy zostają na stałe. Choć zarobki są dobre, to zdarza się, że praca jest dla nich za ciężka. To jest wyzwanie, z którym się mierzymy. Staramy się zatrzymywać ludzi, którzy poznali nasz know-how i nauczyli się produkcji. Zależy nam na stałej załodze. Szczególnie, że gdy szkolimy pracowników tymczasowych, to liczymy się z tym, że mogą oni do nas wrócić, ale nie muszą. By zachować ciągłość produkcji, potrzebujemy więc stałej ekipy.

Rekrutacji nie ułatwia bardzo wymagający rynek pracy. Jeśli popatrzymy na statystyki, to zauważymy, że przed pandemią mieliśmy 200 tys. nieobsadzonych miejsc pracy. W tej chwili mamy ich dwa razy mniej, czyli ok. 100 tys. Nie oznacza to jednak, że firmy znalazły pracowników. Po prostu część pracodawców wycofała swoje oferty. Nadal mamy do czynienia z dużą niepewnością. Wszyscy zastanawiają się, co będzie dalej – czy będzie kolejny lockdown.

Pracownicy tej niepewności nie odczuwają? Pandemia nie wpłynęła na ich decyzje dotyczące pracy - nie chcą stałego i pewnego zatrudnienia?

- Pandemia na pewno zrewolucjonizowała rynek pracy. W początkowym okresie zaobserwowaliśmy wzrost bezrobocia w związku z zamknięciem wybranych gałęzi gospodarki. Bezrobocie w rzeczywistości mogło być wyższe, niż wynikało to z danych płynących z urzędów pracy. Ograniczona mobilność i strach przed zakażeniem koronawirusem sprawiły, że mniej osób bezrobotnych rejestrowało się w urzędach pracy. Rynek jednak bardzo szybko wchłonął pracowników gastronomii czy branży rozrywkowej (te gałęzie długo pozostawały zamknięte).

Współczesny pracownik ma wysokie wymagania. Szczególnie młode pokolenie dąży do work-life balance. Z uwagi na dużą liczbę ofert pracownicy mają świadomość, że w tym momencie to oni rozdają karty. Tych czynników jest wiele.

Mówi pan, że pracownicy dobrze zarabiają... Dobrze, to znaczy ile?

- Takie informacje pozostają tajemnicą firmy. Niemniej jednak jesteśmy dobrym i sprawdzonym pracodawcą.

Jak utrzymać młodych pracowników i przekonać ich do pracy? Wynagrodzenie nie zawsze działa... Czym ich zachęcić?

- Jak już wspominałem, młodzi pracownicy mają inne podejście do wykonywanego zawodu niż starsze pokolenie. Lubią zmieniać miejsce pracy, wymagają nowoczesnych i niestandardowych benefitów, a także ważna jest dla nich równowaga między pracą a życiem prywatnym. Firma produkcyjna, jaką jest Unitop, bez wątpienia zapewnia stabilne i przewidywalne godziny pracy, co umożliwia planowanie dalszych aktywności w ciągu dnia. Młodzi pracownicy są chętni do nauki i ciągłego rozwoju, a my im to gwarantujemy.

Co z pracownikami obsługującymi maszyny. Czy ich łatwiej jest znaleźć na rynku pracy?

- Łatwo nie jest. Szkolnictwo zawodowe w Polsce padło jakiś czas temu. Ponadto zmieniają się procesy produkcyjne i poszukiwane umiejętności - to już nie jest produkcja, gdzie można stukać młotkiem. Firmy z całej Polski szukają automatyków, mechaników czy operatorów, którzy potrafią obsługiwać wiele maszyn.

Unitop postawił na edukację we własnym zakresie ze względu na specyficzne procesy produkcyjne. Nawet ktoś, kto pracował w wielu zakładach, przechodząc z maszyny na maszynę, musi się u nas doszkolić i poznać nasze procesy, które nie są rozpowszechnione. Każdy musi się tego nauczyć.

Jak ich przekonać do pracy w Unitopie? Co ich przekonuje?

- Praca jest trudna, ale gwarantujemy stabilne zatrudnienie. Mamy siedzibę w zabytkowej fabryce, co jest kolejnym benefitem. Naszym wyróżnikiem jest jakość i tradycja, dlatego te czynniki są dla nas najważniejsze. Surowiec musi cechować się czystością większą niż standardowo w branży - wystarczy jeden kamyk na kilkutonową dostawę, by jej nie przyjąć. Przy produkcji chałwy dodatkowo zwracamy jeszcze większą uwagę na odpowiednią barwę sezamu i gęstość powstałej z ziarna masy. To wszystko sprawia, że pracownik może wiele się nauczyć i rozwijać.

Wspomniał pan, że planujecie inwestować w automatyzację. Jak wpłynie to na zatrudnienie?

- Automatyzacja jest niezbędna. Pamiętajmy, że tylko firmy, które rozwijają się, są w stanie podołać nowym trendom i zmieniającym się preferencjom konsumentów. Zapewniam jednak, że nasza chałwa nadal będzie wytwarzana w procesie ręcznym. Automatyzacja natomiast ma ułatwić pracę na innych stanowiskach i sprawić, by ta była lżejsza dla naszych pracowników.