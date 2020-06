Jarosław Tarczyński, prezes PIG: wzrost bezrobocia dopiero przed nami

Eksperci z Północnej Izby Gospodarczej zauważają, że na razie nie było masowej fali zwolnień i skokowego wzrostu bezrobocia, ale nie ma też wielkiego optymizmu wśród przedsiębiorców. Niektórzy mówią o tym, że negatywne skutki koronawirusa „pełzają”. Dlaczego? Bo - jak wyjaśniają w PIG - programy pomocowe i pożyczki pomagają przetrwać czas bezpośrednio po lockdownie, ale wiele firm przyznaje, że klienci nie wracają, a niebawem wrócą zobowiązania podatkowe, ubezpieczenia społeczne i stawki czynszowe i dzierżawne sprzed pandemii.

- Wzrost bezrobocia tak naprawdę jest dopiero przed nami. Firmy aktualnie korzystają ze wsparcia różnych instrumentów finansowych i toczą walkę, by utrzymać jak najdłużej własny personel. To, czy bezrobocie ulegnie wzrostowi, będziemy mogli zobaczyć dopiero na jesieni, kluczowe miesiące przed nami - uważa prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński.

Czytaj więcej: Kolejna organizacja domaga się zniesienia zakazu handlu w niedzielę

Jak dodaje, w dłuższej perspektywie najbardziej istotny będzie początek przyszłego roku. W jego opinii kluczowe będzie również czy jesienią czeka nas druga fala koronawirusa. Jeżeli pociągnęłaby ona za sobą następny lockdown to niewątpliwie zmiany na rynku pracy byłyby jeszcze dalej idące.

CZYTAJ DALEJ »

Izba zauważa, że branże, które najmocniej odczuły skutki koronawirusa, czyli turystyka, gastronomia i hotelarstwo, w tym momencie raczej nie zwalniają – trwa sezon, rośnie obłożenie w hotelach i pojawiają się prognozy, że turyści krajowi w tym roku raczej dopiszą. Więcej zwolnień odnotowywanych jest w branży transportowej, przemyśle czy np. w administracji. Do Izby docierają informacje o redukcjach zatrudnienia w branży BPO lub o tym, że wiele firm decyduje się na zaproponowanie pracownikom nowych umów ze zdecydowanie mniejszym wynagrodzeniem. W kryzysie jest branża kreatywna oraz kultura. Przedsiębiorcy uważają, że programy pomocowe powinny być utrzymane na kolejne miesiące i Północna Izba Gospodarcza już w ubiegłym miesiącu o to apelowała.

- Mamy wciąż zbyt mało informacji, które mogłyby pozwolić nam na horyzontalną ocenę sytuacji na rynku pracy. Nie wiemy, czy to trwały wzrost bezrobocia, są też komentarze, że te informacje o bezrobociu są nieobiektywne, bo np. ludzie tracący pracę nie rejestrują się w urzędzie, a szybko próbują znaleźć inne zatrudnienie i dopiero gdy nie uda się to przez kilka miesięcy, to np. po zakończeniu okresu odprawy rejestrują się jako bezrobotni - mówi Krzysztof Osiński, sekretarz Północnej Izby Gospodarczej i prezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. - Letnie miesiące dla naszego regionu są lepsze niż jesień i zima, budzi się gospodarka sezonowa i turystyczna, stąd też najbliższy czas może przynieść pewne zniekształcenie w statystykach. Realnej oceny sytuacji będziemy mogli dokonać jesienią. Wiele zależy także od tego, jaki będzie stan epidemii - dodaje Osiński.

Najnowsze dane przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie za maj 2020 mówią o tym, że w regionie bezrobocie wynosi 7,7 proc. i jest najwyższe od 2014 roku, ale z drugiej strony wzrostu rok do roku o 0,6 proc. przy turystycznym charakterze Pomorza Zachodniego nie należy oceniać jako wzrostu „skokowego”. Z informacji Powiatowych Urzędów Pracy w regionie wynika, że liczba osób bezrobotnych to 49,9 tysiąca. Jest to wzrost o 1,6 tysiąca w porównaniu miesiąc do miesiąca i ponad 7 tysięcy, gdy spojrzymy na perspektywę roczną. Prognozy zwiastują, że do końca roku bezrobocie w regionie może przekroczyć 8 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju 2020 r. wyniosła 6 proc. i była wyższa niż w kwietniu tego roku (5,8 proc.). W porównaniu do maja 2019 r. wzrosła o 0,6 punktu procentowego. Wtedy bezrobocie było na poziomie 5.4 proc. W rejestrach urzędów pracy zarejestrowanych było 1011,7 tys. bezrobotnych, tj. więcej niż w kwietniu 2020 r. (o 45,9 tys., tj. o 4,8 proc.), to więcej niż w maju 2019 roku (o 105,7 tys., tj. o 11,7 proc.).