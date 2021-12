Jak zostać królem? Bardzo łatwo, trzeba przejść tę rekrutację

To jeden z najbardziej niezwykłych procesów rekrutacyjnych do władz lokalnych w Wielkiej Brytanii. Oferta dotyczy kogoś, kto zechce zostać menedżerem pubu Ship Inn, mieszczącego się na wyspie Piel (w pobliżu miasta Barrow-in-Furness). Minusy pracy to niepewna pogoda, izolacja i długie godziny pracy. Plus - sprawdzenie się w roli prawdziwego monarchy.

km

• 22 gru 2021 15:03





Wyspa Piel (fot. The Guardian_Photograph- Robert Harding/Alamy)

REKLAMA

Ten nietypowy proces rekrutacyjny prowadzą lokalne władze w Wielkiej Brytanii. Poszukiwana jest osoba, która zechce zostać menedżerem pubu Ship Inn, mieszczącego się na małej wyspie Piel.

Potencjalny kandydat musi być świadomy, że na tym stanowisku czeka go przede wszystkim izolacja od ludzi, niepewna pogoda oraz długie godziny pracy. Wszystko wynagrodzi jednak tytuł, jaki otrzymuje menedżer pubu. Po zatrudnieniu zostaje on automatycznie mianowany królem lub królową całej wyspy Piel.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pub Ship Inn to jeden z najważniejszych znaków rozpoznawczych tej małej, angielskiej wysepki. Mieści się w zamku, który wybudowano w 1300 r.

John Murphy, który od 40 lat pracuje jako przewodnik po wyspie, podkreśla, że nie jest to praca dla każdego.

- Gdy mieszkasz na wyspie Piel, nie możesz ot tak po prostu podskoczyć do Tesco po bochenek chleba. Żyjąc tutaj, musisz bardzo lubić izolację, ciszę i spokój. To wymaga szczególnego charakteru - zaznacza w rozmowie z "The Guardian".

Nowy król poszukiwany jest na okres 10 lat (poczynając od kwietnia 2022). Oprócz prowadzenia pubu wybrany kandydat będzie musiał zarządzać samą wyspą.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.