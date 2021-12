Jak znaleźć pracownika przez Internet. 4 skuteczne sposoby

Z badań rynku pracy wynika, że dziś 9 na 10 Polaków w wieku 24-39 lat poszukuje pracy w sieci. Internet ma ogromny potencjał w wygodnym i skutecznym poszukiwaniu pracowników. Trzeba tylko wiedzieć, jak skutecznie go wykorzystać.

Poszukiwanie kandydatów do pracy przez internet ma wiele zalet. Po pierwsze - oszczędność czasu. Po drugie - takie rozwiązanie pozwala dotrzeć do szerokiego grona ekspertów z każdego zakątka kraju (czy świata). Ogłoszenia publikowane w sieci ponadto pozwalają na tworzenie interaktywnych treści, które zwraca uwagę przyszłych pracowników, a to buduje pozytywny wizerunek firmy pokazując, że ta jest nowoczesna.

Jednak by działania przyniosły zamierzony skutek, firmy muszą zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Szukanie pracownika w sieci rozpoczyna się na długo przed zamieszczeniem ogłoszenia o rekrutacji. Potencjalni pracownicy i specjaliści w swoich branżach, zwracają uwagę nie tyko na poziom wynagrodzenia czy zakres obowiązków. Zanim zaaplikują na konkretne stanowisko, sprawdzają opinie o jakości pracodawcy i zaufaniu do marki.

Stąd najlepszą wizytówką firmy są nie tylko zadowoleni klienci, ale także zadowoleni pracownicy. Ich pozytywne opinie o marce, jako pracodawcy, są jasnym sygnałem dla innych, że warto do konkretnej firmy aplikować.

- Naszym klientom, w ramach działań employer branding, rekomendujemy m.in. zadbanie o treści, jakie pojawiają się w sieci po wpisaniu fraz wrażliwych „marka+praca” - podpowiada Sebastian Kopiej z agencji PR Commplace. - To, czy będą pozytywne czy negatywne, rzutuje na wizerunek firmy jako pracodawcy - dodaje.

2. Social media nowym sposobem na rekrutację

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badawczy Randstad pokazuje, że niemal 9 na 10 pracowników korzysta z mediów społecznościowych. Najpopularniejszy jest Facebook - korzysta z niego 85 proc. ankietowanych. O połowę mniej korzysta z Instagrama, 17 proc. z TikToka, a z typowo biznesowego LinkedIna 16 proc.

Według badań Pracuj.pl już 54 proc. Polaków szukających pracy sięga w trakcie przeglądania ofert właśnie po ogólne kanały społecznościowe. To drugie najważniejsze narzędzie poszukiwania miejsc zatrudnienia - po portalach z ofertami pracy, po które sięga 72 proc. respondentów.

Mniejszą, ale wciąż dość sporą popularnością wśród osób szukających ofert pracodawców cieszą się biznesowe serwisy społecznościowe (28 proc.).

Źródło: Pracuj.pl

Dzięki social mediom pracodawcy mogą dziś dotrzeć do kandydatów szybciej i po niższych kosztach. W przeciwieństwie do agencji czy portali ogłoszeniowych, rekrutacja w mediach społecznościowych jest całkowicie bezpłatna. Narzędzia mediów społecznościowych pozwalają pracodawcom nawiązać kontakt z grupą docelową i w łatwy sposób określić, czy kandydaci są dobrze dopasowani kulturowo do firmy, czy nie.

3. Zadbaj o stronę internetową

Strona internetowa firmy jest miejscem, do którego finalnie trafią. Co więcej, z raportu InterviewMe wynika, że m.in., że niemal 40 proc. kandydatów, ofert pracy szuka bezpośrednio na stronach pracodawców.

- Warto wziąć to pod uwagę tworząc zakładkę kariera/praca. Tym bardziej, że o ile tego, co piszą użytkownicy w social mediach, nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować, strona www firmy to przestrzeń, którą możemy kreować w dowolny sposób - zauważa Sebastian Kopiej.

Jak dodaje, zakładka kariera na stronach internetowych powinna z jednej strony oferować kandydatom realną wartość, z drugiej - powinna się wyróżniać. W jaki sposób?

- Np. poprzez opisy stanowisk w formie video, grywalizacji czy konkursów online. Przy większej niż kiedykolwiek liczbie czynników rozpraszających uwagę, wynikających z coraz bardziej zdigitalizowanego stylu życia, to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność, aby „sprzedać się” poszukiwanej publiczności - podkreśla.

fot. Pixabay

4. Automatyzacja kluczem do sukcesu

Usprawnienie procesów rekrutacyjnych może być jednym z ważnych obszarów budowania przewagi konkurencyjnej. Automatyzacja np. w postaci aplikacji rekrutacyjnej pozwoli maksymalnie zaoszczędzić czas i przyspieszyć rekrutację.

- Ewolucja procesu rekrutacji online przeszła od prostych opcji w postaci ogłoszeń o pracę, do zautomatyzowanej usługi, nad którą firma ma pełną kontrolę. Może ją dostosować do swoich potrzeb i zintegrować z witryną www, aby zapewnić sobie maksymalnie bezproblemowe zatrudnianie - wyjaśnia Sebastian Kopiej.

Jak znaleźć pracownika w Internecie za pomocą aplikacji? Z jej pomocą można np. w ciekawy sposób przeprowadzić pierwszy etap procesu rekrutacji, tworząc interaktywną grę z zadaniami czy torem przeszkód.