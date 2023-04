Jak zatrudniać osoby neuroróżnorodne? DXC Technology daje przykład

Realizowany do tej pory w Australii i Nowej Zelandii, program DXC Dandelion to inicjatywa DXC Technology, która umożliwia osobom z diagnozą autyzmu, ADHD czy dysleksji rozwój kariery w obszarze IT. W tym roku do projektu, obok Bułgarii i Wielkiej Brytanii, dołączyła także Polska.

W styczniu 2023 r. polski oddział DXC Technology rozpoczął wdrożenie 4 junior data engineerów i 8 junior software technical engineerów (Zdj. ilustracyjne, fot. Shutterstock)