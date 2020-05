Jak sprawdzić kwalifikacje online? Pomoże intranetowa platforma

Aktualna sytuacja sprawiła, że rekruterzy przenieśli swoją pracę do internet.

W szczególności kolejne kroki po aplikacji, czyli sprawdzenie umiejętności czy rozmowy kandydatów z działem HR odbywa się on-line.

Krakowska firma Universality przygotowała i udostępnia darmową platformę, na której dostępne są zadania współtworzone we współpracy z firmami i dotyczące realnych problemów. Już skorzystało z niej 20 tys. osób.

Prawidłowa ocena umiejętności kandydatów będzie w czasie nadchodzącej recesji dużo trudniejsza w zwykłym postępowaniu rekrutacyjnym. Wpłynie na to rosnąca liczba osób poszukujących nowego zajęcia i zmniejszenie liczby ofert pracy (tylko w kwietniu o 28 proc. miesiąc do miesiąca). Firmy zaczną rozglądać się za narzędziami, które usprawnią ten proces.

Jednym z nich może być platforma Universality. Firma z Krakowa udostępnia darmową platformę, na której dostępne są zadania współtworzone we współpracy z firmami i dotyczące realnych problemów. Obecnie z Universality korzystają przede wszystkim studenci informatyki i młodzi programiści. Mogą oni budować swój profil, potwierdzać kompetencje, a do szlifowania umiejętności zachęca ich wprowadzony na platformie mechanizm grywalizacji. Wykładowcy mogą z kolei przygotować swoich studentów do rozwiązywania praktycznych zadań, z którymi zetkną się w firmach.

Platforma korzysta z mechanizmu opartego o sztuczną inteligencję, który umożliwia m.in. rekomendowanie konkretnych ścieżek rozwoju.

- Widzimy duże zainteresowanie naszym rozwiązaniem. W tym momencie korzysta z niego dwa tysiące prowadzących i 17 tysięcy studentów. Ta liczba podwaja się co semestr. Dzięki bazie kilku tysięcy praktycznych zadań student bez problemu może starać się o pracę mimo braku doświadczenia w branży IT, a pracodawca ma pewność, że informacja o umiejętnościach to nie tylko deklaracje - wskazuje Jerzy Czepiel, założyciel Universality.

Co to da firmom? Zyskają one dostęp do bazy najbardziej dopasowanych kompetencyjnie kandydatów. - Nie będą musiały angażować swoich doświadczonych pracowników w proces rekrutacji. Wszystkie umiejętności są już potwierdzone na etapie kontaktu z kandydatami. Ci ostatni też zyskują, bo w trakcie pierwszej rozmowy z potencjalnym pracodawcą wiedzą, że posiadają dokładnie te umiejętności, których on oczekuje. Połączenie ze sobą właściwych osób skraca do minimum czas wdrażania nowego pracownika - dodaje Jakub Folczak, menedżer ds. rozwoju Universality. Na ten moment Universality skupia się na rozwijaniu narzędzia do rekrutacji programistów i bazy zadań z zakresu IT. - Kolejnym krokiem będzie poszerzenie wachlarza materiałów o inne powiązane branże, np. finanse, bankowość, analitykę czy projektowanie gier - komentuje Jerzy Czepiel, założyciel Universality. Firma współpracuje obecnie między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Świętokrzyską czy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Firma rozpoczęła również współpracę za granicą. Wymieniła listy intencyjne m.in. z Gujarat Technological University w Indiach, gdzie studiuje 380 tys. osób, z Ministerstwem Edukacji Ten model przeprowadzania rekrutacyjnego może na stałe wejść do czynności zawodowych rekruterów. Jak informuje portal Pracuj.pl wraz z wybuchem pandemii, firmy przestawiły się na rekrutacje on-line. Już pod koniec marca co czwarte zamieszczone ogłoszenie zostało oznaczone tagami „rekrutacja online” i „rekrutacja telefoniczna”. Jednak jak przypominają specjaliści, rekrutacja online powinna opierać się na określonych zasadach. Inaczej może przynieść więcej szkody niż korzyści. - Wiele działów HR nie może pozwolić sobie na odkładanie procesów rekrutacyjnych na bliżej nieokreśloną przyszłość. Niezależnie od tego, czy przerwa w płynnych, „fizycznych” działaniach HR będzie trwać kilkanaście dni, kilka tygodni czy dłużej, pracodawcy potrzebują narzędzi umożliwiających utrzymanie sprawności bieżących aktywności rekruterów. W krótkiej perspektywie więc np. Skype czy Google Hangouts są szybkim rozwiązaniem, pomagającym w zarządzeniu zmianą - tłumaczy Łukasz Marciniak, Grupa Pracuj. W aranżacji spotkań on-line, rekruterzy wykorzystują powszechnie dostępne rozwiązania. Należą do nich m.in. Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Hangouts, Viber Messenger oraz Microsoft Teams.

