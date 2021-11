Jak skutecznie szukać pracowników z Ukrainy (i nie tylko). Sprawdzone sposoby

Sami Ukraińcy, ale też agencje pracy czy portale w internecie, również te zagraniczne - to najlepsze sposoby na skuteczne znalezienie pracowników z zagranicy.

W lipcu i sierpniu 2021 roku liczba wydanych zezwoleń na pracę dla obcokrajowców wyniosła ponad 83,2 tys. (Fot. Shutterstock)

Eksperci Workport podali pięć najskuteczniejszych sposobów rekrutacji osób z Ukrainy.

Na liście znalazły się, m.in. sieć znajomych, agencje zatrudnienia ale też ogłoszenia o pracy w prasie.

Rekrutacja wychodzi nam skutecznie, bowiem jak pokazują dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w lipcu i sierpniu wydano o przeszło 42 proc. więcej zezwoleń o pracę dla cudzoziemców niż rok wcześniej.

Jak wynika z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w lipcu i sierpniu 2021 roku liczba wydanych zezwoleń na pracę dla obcokrajowców wyniosła ponad 83,2 tys. To o prawie 25 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, wówczas było ich nieco ponad 58,4 tys. Ponadto ostatnio odnotowano wzrost w stosunku do lata 2019 roku, kiedy takich decyzji zostało podjętych blisko 70,9 tys.

Przeszło 54,3 tys. zezwoleń, a więc ponad 65 proc. wszystkich wydanych latem tego roku, przypadło obywatelom Ukrainy. W analogicznym okresie 2019 roku było to blisko 53,8 tys. (niemal 75,9 proc.), a w ub.r. – 43,1 tys. (ponad 73,8 proc.).

- Pandemia spowodowała wyrwę na rynku pracy. W ubiegłym roku obcokrajowcy ograniczyli przyjazdy do Polski. Wyjeżdżali też od nas ze względu na panującą niepewność. Jednak obecnie prognozuję znaczące procentowe zwiększenie cudzoziemców zatrudnionych w naszym kraju. Sądzę, że taki trend będzie w dłuższej perspektywie czasowej, licząc nawet w dekadach. Tu trzeba wskazać 2 faktory. Cały czas nam doskwiera demografia, a ponadto rośnie nasza gospodarka – komentuje Grzegorz Kuliś, ekspert BCC ds. rynku pracy.

Kolega, najlepsze źródło

Z szacunków Narodowego Banku Polskiego wynika, że w Polsce przebywa nawet 1,2 mln pracowników z Ukrainy. I to właśnie oni mogą być najlepszym źródłem kontaktu z innymi potencjalnymi kandydatami do pracy.

Jak wskazują eksperci Workport, platformy z ogłoszeniami o pracę dla cudzoziemców, czasem wystarczy zapytać znanego nam pracownika z Ukrainy czy nie ma znajomych albo rodziny, którzy byliby zainteresowani przyjazdem do Polski do pracy. W taki sposób na pewno uda nam się znaleźć co najmniej kilka osób i dotrzeć z naszym ogłoszeniem o pracę do osób, którzy chciałyby wyjechać do Polski.

Innym skutecznym sposobem na znalezienie pracowników z zagranicy jest skorzystanie z doświadczenia agencji zatrudnienia. Największe i najbardziej znane firmy mają własne oddziały na Ukrainie, co zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji – znajdziemy pracowników o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu. Jak zauważają eksperci Workport, nie musimy też się martwić o kwestie związane z legalizacją ich pobytu i zatrudnienia. Agencje pracy tymczasowej biorą ten obowiązek na siebie. Mogą nam też pomóc ze wszystkimi kwestiami, których nie chcemy brać na siebie, takimi jak: ubranie robocze, transport do pracy, badania lekarskie, wyżywienie, a aktualnie w związku z epidemią koronawirusa, kwarantanna i badania z nią związane. Tradycyjne metody poszukiwania Facebook, Instagram, LinkedIn – wszystkie te platformy pozwalają dotrzeć do pracowników z Ukrainy. Jeżeli znajdziemy odpowiednie grupy, np. stworzone specjalnie dla Ukraińców szukających pracy za granicą czy Ukraińców przebywających w Polsce, możemy spokojnie wysłać tam informację o poszukiwaniu osób do pracy. Zdaniem eskpertów Workport tego typu rekrutacja jest nowoczesna, sprawna i bywa bardzo skuteczna. Warto jednak pamiętać, że nadal nie wszyscy mają dostęp do social mediów. Osoby, którzy szukają pracy, najczęściej poszukują jej online. Wchodzą na odpowiednie strony internetowe z darmowymi ogłoszeniami o pracy i sprawdzają, które firmy szukają pracowników. Oczywiście dotarcie do osób z Ukrainy wymaga zamieszczenia ogłoszeń w takich miejscach i na takich portalach, do których pracownicy z Ukrainy mają dostęp i którym ufają. Dodatkowo, warto rozważyć portale działające bezpośrednio na Ukrainie, takie jak m.in. work.ua czy rabota.ua. Urzędy Pracy są najbardziej tradycyjną metodą poszukiwania pracowników. Z badania Personnel Service „Barometr Polskiego Rynku Pracy” wynika, że bardzo niewielki odsetek pracowników korzysta z tej formy i rzeczywiście zgłasza się do urzędu pracy szukając zatrudnienia. Niemniej, możemy potraktować ten sposób jako pomocniczą metodę poszukiwania pracowników z Ukrainy. To tym skuteczniejsze im łatwiejszy mamy dostęp do urzędów pracy działających na Ukrainie.

