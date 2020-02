Jak rekrutować specjalistę w czasach niedoboru

Mówiąc o współczesnym rynku pracy nie można nie wspomnieć o rynku pracownika. Dotyczy to w sposób szczególny wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników. Ekspertów branży IT, inżynierów, ale też kierowców poszukują zarówno polskie, jak i europejskie firmy. Są kraje, jak np. Niemcy, które decydują się zna złagodzenie przepisów, aby przedsiębiorcy łatwiej mogli zatrudniać pracowników z innych krajów. Na specjalistów stawia również Wielka Brytania, która od 2021 roku, według rządowego projektu chce całkowicie zamknąć granice dla osób bez kwalifikacji.

Czytaj też: Nieudana rekrutacja może kosztować 90 000 zł, a to dopiero początek problemów

Poszukiwanie wyspecjalizowanych pracowników w czasie dużego zapotrzebowania rynku na takie osoby nie jest dla rekruter łatwe. - W takiej sytuacji działy HR powinny wykazać się szczególnym zaangażowaniem i w procesie rekrutacji uwzględnić nie tylko tradycyjne narzędzia, ale też stworzyć odpowiedni, atrakcyjny dla potencjalnego pracownika obraz pracodawcy. Dla specjalistów, którzy z racji rzadko występujących umiejętności są bardzo dobrze opłacani, nie zawsze najważniejszą kwestią jest najwyższe proponowane wynagrodzenie. Możliwość pracy zdalnej, karty sportowe, bogaty pakiet socjalny czy popularne zwłaszcza w dużych korporacjach firmowe przedszkola czy żłobki. Firmy, zwłaszcza duże mają w tym zakresie szereg możliwości – wyjaśnia Katarzyna Bereś, prezes Agencji Pośrednictwa Pracy Polski HR East.

Katarzyna Bereś zwraca uwagę, że rynek pracownika sprawił, iż kandydaci inaczej oceniają potencjalnych pracodawców. Oceniają nie tylko to co w tej chwilo jest im oferowane, ale patrzą bardziej perspektywicznie i oceniają swoje szanse na rozwój.

- Odwróciły się również role na rozmowie kwalifikacyjnej. Kiedyś to kandydat musiał zaprezentować się w sposób atrakcyjny dla pracodawcy, okazać się z jak najlepszej strony. Dziś to po stronie rekrutera jest to, aby przedstawić reprezentowaną firmę jako najlepsze miejsce do pracy dla kandydata, z którym rozmawia – dodaje Katarzyna Bereś.