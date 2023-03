Jak nie odrzucić kandydata do pracy, który ma "nieodpowiednie" imię

Każdy z nas ma swoje doświadczenia, zarówno pozytywne jak i negatywne, związane z różnymi elementami życia. Jeśli na swojej drodze spotkaliśmy osobę o imieniu X, która nam bardzo pomogła i mamy z nią pozytywne skojarzenia, to podświadomie szybko ufamy jej imiennikom. Działa to również w drugą stronę – kiedy dana cecha kojarzy nam się źle, jesteśmy mniej skorzy, by zatrudnić kandydata, który ją posiada.

- Nieświadomych uprzedzeń można uniknąć, choć nie jest to łatwe. Najważniejsza jest świadomość, że one występują i mają wpływ na nasze decyzje. Rekruterzy często nie wiedzą, jak w czasie rozmowy rekrutacyjnej działa ich podświadomość, dlatego ważne jest, by wprowadzić jednolity system oceny kandydatów. Zamiast wydawać opinię jedynie na podstawie rozmowy, warto przeprowadzić obiektywny test, np. ze znajomości języka angielskiego. Ustalmy, że do kolejnego etapu rekrutacji przejdą tylko ci kandydaci, którzy uzyskali z niego konkretną liczbę punktów. Weryfikujmy potencjalnych pracowników według określonego i jasnego klucza i zastosujmy przejrzysty szablon oceny kandydatów – doradza Natalia Bogdan, headhunterka i właścicielka agencji Jobhouse.

Utajnione CV pomoże wyeliminować zjawisko unconscious bias

Istnieje także bardziej zaawansowany sposób, by wyeliminować unconscious bias z rozmów rekrutacyjnych: korzystanie z utajnionych CV.

- Utajnione CV (czyli dokumenty pozbawione zdjęć i danych personalnych) zawierają tylko informacje o doświadczeniu danego kandydata i jego kompetencjach. Chociaż jest to trudniejszy sposób na uniknięcie nieświadomych uprzedzeń, niektóre firmy już praktykują to rozwiązanie, ponieważ procentuje ono w przyszłości. W efekcie mamy doświadczonego i kompetentnego pracownika. Oczywiście ważne jest również, by firma i jej pracownicy mieli otwartą postawę bez uprzedzeń. Należy zadbać



o kulturę, w której nikogo się nie dyskryminuje i do każdej osoby podchodzi się ze znakiem zapytania, czyli ciekawością i otwartością, a nie z wykrzyknikiem, czyli oceną – radzi Natalia Bogdan.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl