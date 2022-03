Jak dbać o specjalistów IT? Dla większości zmiana pracy to nie problem

W Europie, która uznawana jest za jeden z najlepiej prosperujących regionów, tylko dwóch na pieciu pracowników IT nie zamierza zmienić swojej obecnej pracy. W zeszłym roku 76 proc. pracowników IT miało przynajmniej dwie oferty pracy.

Obecnie zaledwie 29 procent specjalistów IT nie chce zmieniać pracy (fot. Shutterstock)

Obecnie jedynie 29 procent specjalistów IT nie myśli o zmianie pracy.

Dwóch na pięciu badanych programistów odczuwa zwiększone wymagania ze strony klientów.

Poszukując na rynku profesjonalistów IT, firmy powinny im oferować coś więcej niż tylko etat, możliwość pracy zdalnej czy atrakcyjną pensję.

Jednym z największych wyzwań stojącymi przed firmami IT jest i będzie w najbliższej przyszłości znalezienie oraz utrzymanie odpowiednich specjalistów. Według raportu firmy analitycznej Reveal ponad połowa organizacji (53 proc.) przewiduje, że w 2022 roku będzie borykała się z zatrudnieniem programistów z odpowiednimi umiejętnościami, a niewiele mniej (46 proc.) będzie dodatkowo zmagało się z utrzymaniem obecnie zatrudnionych.

Specjaliści IT

Dlatego firmy powinny szczególnie zadbać o talenty, które już mają. Warto rozważyć wprowadzenie zmian, które mogą sprawić, że pracownicy pozostaną, bo problem jest poważny. Globalna analiza Gartnera przeprowadzona na blisko 20 tys. osobach z branży pokazuje, że aż dwie trzecie specjalistów IT deklaruje otwartość na nowe możliwości pracy lub aktywnie poszukuje nowego pracodawcy. To stawia zarządzających i same organizacje w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Według raportu Gartnera obecnie zaledwie 29 proc. specjalistów IT nie ma zamiaru zmiany swojej pracy. W Australii i Nowej Zelandii ten udział to 23,6 proc., w Azji 19,6 proc., a w Ameryce Łacińskiej 26,9 proc. W Europie, która uznawana jest za jeden z najlepiej prosperujących regionów, tylko 2 na 5 pracowników IT nie zamierza zmienić swojej obecnej pracy.

Programiści i specjaliści IT są bardziej skłonni do rezygnacji z pracy od zatrudnionych w innych sektorach – średnio o 10,2 proc. Niedostatek profesjonalistów na rynku sprawia, że pracownicy mogą zarówno przebierać w ofertach, jak i zmieniać miejsce zatrudnienia z dnia na dzień.

Jak przyciągać talenty?

Co firmy mogą zrobić, aby zatrzymać u siebie specjalistów IT? Graham Waller, analityk Gartnera podpowiada: – CIO mogą potrzebować większej elastyczności w zarządzaniu zespołami i działami IT niż reszta organizacji. Zapotrzebowanie na specjalistów IT, rosnąca akceptacja pracy zdalnej oraz nacisk na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym spowodowały, że mamy dziś zdecydowanie rynek pracownika. Analitycy Gartera sprawdzili także, jak często specjaliści IT zmieniają pracę. - W zeszłym roku 76 proc. pracowników IT miało przynajmniej dwie oferty pracy. To znacznie więcej niż 43 proc. w przypadku innych sektorów. Według badań młodsi specjaliści zdecydowanie częściej rozważają zmianę pracy niż ich starsi koledzy. Tylko co piątego pracownika IT w wieku 18-29 dotyczy wysokie prawdopodobieństwo pozostania u swojego pracodawcy. Wielu młodszych pracowników chce pracować w firmie, która będzie odzwierciedlała ich wartości, takie jak m.in. różnorodność, równość i szacunek do innych - tłumaczy Graham Waller. Nowe podejście do organizacji - Poszukując na rynku profesjonalistów IT, firmy powinny im oferować coś więcej niż tylko etat, możliwość pracy zdalnej czy atrakcyjną pensję - wyjaśnia Magda Tadrała, Senior Candidate Care Specialist w firmie Boldare specjalizującej się w tworzeniu produktów cyfrowych. - Jako pracodawca zapewniamy, aby zatrudnione u nas osoby, oprócz sprawiedliwego wynagrodzenia i stabilizacji, miały poczucie sensu i celowości w pracy, posiadały większą autonomię w kwestii decyzji oraz tworzyły prawdziwą wspólnotę, która sprzyja skutecznemu współdziałaniu - dodaje. To nowe podejście do tworzenia organizacji o płaskiej strukturze, opartej na samo organizujących się zespołach, jest dla sporej części pracowników bardzo atrakcyjne. Wewnętrzne badania Boldare wykazały, że dla trzech na czterech pracowników podczas rekrutacji ma znaczenie fakt, że firma działa w strukturze organizacyjnej zwanej holakracją. Presja na wyniki Kolejny problem związany z niedostatkiem profesjonalistów to brak osób z dużym doświadczeniem, lub raczej przewaga osób początkujących czy bez doświadczenia. Firmy muszą sobie radzić również z tymi wyzwaniami. Problemy z zatrudnieniem generują kolejne wyzwania: wg raportu Reveal, niemal jedna trzecia firm (31 proc.) deklaruje niewystarczającą ilość czasu na realizację projektów. Natomiast dwóch na pięciu badanych programistów odczuwa zwiększone wymagania ze strony klientów. Niemal tyle samo (41 proc.) deklaruje, że ich praca odbywa się przy znacznie ograniczonych zasobach.

