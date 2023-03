IT powoli wychodzi na prostą. Znowu przybywa ofert pracy dla programistów

Jak podaje ManpowerGroup, od kwietnia do końca czerwca specjaliści branży IT będą mogli liczyć na więcej nowych ofert pracy niż w I kwartale tego roku. Czy to koniec problemów na rynku pracy w tym sektorze?

- Prognoza zatrudnienia dla IT na nadchodzące miesiące wynika z wielu czynników, jednak głównie sprowadzają się one do szeroko rozumianej sytuacji makroekonomicznej. Obszar ten zawsze był podatny na zawirowania w koniunkturze między innymi dlatego, że stosunkowo łatwo i szybko można go wykorzystywać do optymalizacji kosztów - mówi Adam Wojtaszek, dyrektor agencji pracy Experis w Polsce.

Prognoza netto zatrudnienia dla tego sektora, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi +8 proc. Oznacza to, że od kwietnia do końca czerwca specjaliści branży IT będą mogli liczyć na więcej nowych ofert pracy niż w I kwartale tego roku. Jest to wynik wyższy o 5 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym, jednak analizując dane rok do roku, można zauważyć spadek na poziomie 3 punktów procentowych.

- Dobrze jest widzieć wzrost prognoz rekrutacyjnych wśród pracodawców. Wierzę, że to wiosenne odbicie jest zapowiedzią powrotu do stabilnego, może już nie tak dynamicznego jak w czasie postcovidowym, ale nadal wzrostu ofert pracy dla specjalistów. Zapotrzebowanie na pracowników obszaru nowych technologii w ujęciu globalnym nie maleje, co pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem - dodaje ekspert.

Również dane Awareson potwierdzają ten trend. Prawie 2/3 ankietowanych firm będzie rozbudowywać w tym roku swoje zespoły. Zmniejszenie zatrudnienia planuje natomiast co szósta firma (16 proc.).

- Większość specjalistów IT, którzy stracą pracę, w mgnieniu oka znajdzie nową. Najwięcej, bo ponad 1/5 nowych ofert pracy będzie kierowane do programistów. Nic dziwnego, skoro stanowią oni największą część rynku pracy IT. Poszukiwani będą też architekci, eksperci od infrastruktury - w tym inżynierowie DevOps i zarządzania. Nie dziwi też zapotrzebowanie na specjalistów od analizy danych oraz bezpieczeństwa – to dwa obszary IT, w które firmy inwestują w ostatnich latach najwięcej środków – wylicza Anna Jaglińska-Prawdzik, dyrektor marketingu w firmie konsultingowej Awareson.

Powolny powrót do wzrostowego trendu w branży IT

Według danych Job Market Insights od początku stycznia do połowy marca tego roku w polskiej sieci ukazały się niemal 93 tysiące ofert pracy kierowanych do specjalistów branży IT.

- Liczba ogłoszeń o pracę dla specjalistów IT w polskiej sieci w lutym pokazuje nieznaczny wzrost i jest w moim odczuciu sygnałem powrotu do pewnego normalnego dla branży trendu. Musimy pamiętać, że nawet jeśli sektor lekko wyhamował, to niedobór talentów z tego powodu nie zmalał, jest niezmiennie duży, szacowany w Polsce na około 50 tysięcy specjalistów - dodaje Adam Wojtaszek.

Na najwięcej ofert pracy mogli liczyć kandydaci starający się o stanowisko DevOps Engineera, Java Developera oraz Frontend Developera. Jak mówi Adam Wojtaszek, niezmiennie organizacje będą także poszukiwać specjalistów od cyberbezpieczeństwa, data science i machine learningu (uczenia maszynowego).

- Jest to spowodowane pędem firm w kierunku automatyzacji procesów, co wymaga niezwykłej umiejętności panowania nad ogromnymi zasobami danych. Jednak te rzeczy nie mają racji bytu bez dobrze przygotowanej, optymalnej, wydajnej infrastruktury, dla której coraz częściej synonimem jest chmura. Z tego powodu również inżynierowie DevOps różnych specjalizacji nie powinni mieć kłopotu ze zmianą otoczenia projektowego. Stale brakuje także deweloperów. Tutaj potrzeby są niezmienne i jeszcze długo nie zostaną zaspokojone - dodaje Wojtaszek.

Pojawienie się w Polsce nowych, znaczących inwestycji konsumujących zasoby z obszaru IT tylko powiększy lukę talentów (Fot. Studio Republic/Unsplash)

43 proc. firm w obszarze EMEA planuje zwiększyć zatrudnienie

Plany pracodawców na drugi kwartał 2023 roku w branży IT regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) pokazują, że 43 proc. firm planuje zwiększyć zatrudnienie, 16 proc. mówi o konieczności zwolnień, 38 proc. nie chce wprowadzać zmian personalnych, a 3 proc. nie zna planów na najbliższy czas. Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze w regionie EMEA od kwietnia do końca czerwca to +27 proc.

- Należy pamiętać, że z perspektywy zachodnich inwestorów Polska nadal stanowi źródło wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zdążyli wyrobić sobie swego rodzaju markę, będąc niezmiennie konkurencyjnymi w odniesieniu do stawek obowiązujących w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie polscy deweloperzy cenią sobie pracę w kulturach skandynawskiej czy amerykańskiej. Natomiast pojawienie się w Polsce nowych, znaczących inwestycji konsumujących zasoby z obszaru IT tylko powiększy lukę talentów i spowoduje, że wszystkie sposoby na radzenie sobie z nią, takie jak reskilling czy upskilling, tylko zyskają na znaczeniu - podsumowuje Adam Wojtaszek.

IT należy do najlepiej wynagradzanych branż w Polsce

Jak wynika z raportu Just Join IT, w 2022 r. tylko juniorzy nie mogli liczyć na średnie wynagrodzenie powyżej 10 tys. zł brutto miesięcznie, choć i tak ich pensje wzrosły w porównaniu do 2021 r. o odpowiednio 1040 zł na umowę o pracę (15,9 proc.) i 1239 zł na B2B (16,5 proc.).

Zarobki midów kształtowały się na średnim poziomie 14 527 zł brutto miesięcznie na umowie o pracę (wzrost o 24,6 proc.) i 16 690 zł brutto (wzrost o 18,3 proc.) przy samozatrudnieniu. Oznacza to, że względem 2021 r., w 2022 r. mogli oni zarobić o ponad 2,5 tys. zł więcej.

Największe wzrosty i przekroczenie bariery 20 tys. zł zanotowali seniorzy. W przypadku umowy o pracę ich średnie wynagrodzenie wzrosło o 28,3 proc., czyli ponad 4,5 tys. zł. Na B2B to wzrost odpowiednio o 25,1 proc. i 4,8 tys. zł.

Warto przytoczyć dane z raportu Hays Poland, z którego wynika, że w tym roku podwyżki planuje 89 proc. pracodawców z branży IT. Największy odsetek spółek, 47 proc., przewiduje wzrosty wynagrodzeń rzędu 10-19,9 proc.

