IT nie tylko dla inżynierów. Firmy obniżają wymagania

Sektor IT zmaga się z niedoborem rąk do pracy, a na celowniku rekruterów są nie tylko programiści. Znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie na osoby, które pomogą firmom wdrożyć i zarządzać rozwiązaniami chmury, uczenia maszynowego czy rozwiązaniami IoT.

Branża IT obejmuje wiele usług i technologii, a to sprawia, że stale rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Nie chodzi tylko o programistów, potrzebni są także specjaliści wsparcia technicznego, zajmujący się konfiguracją i zarządzaniem usługami w danym środowisku czy też rozwiązywaniem problemów po stronie klienta.

- Rozpoczęcie pracy związanej z branżą technologii chmurowych może być pomostem do kariery w branży IT. To ważne dla osób, które marzą o takiej ścieżce zawodowej, ale dotychczas nie mają doświadczenia w tym obszarze – mówi Sławomir Czuz, general manager LTIMindtree Polska. - Sama bariera wejścia nie jest zbyt wysoka. Wystarczy znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym (B2), dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole i zacięcie techniczne, pasja do technologii - dodaje.

