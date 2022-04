Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zatrudni ukraińskich medyków. Od zaraz

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą ogłosił rekrutację dla ukraińskich lekarzy i pielęgniarek. Instytut od zaraz zatrudni lekarzy specjalistów otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii, lekarzy z tych dziedzin w trakcie specjalizacji oraz pielęgniarki.

km

• 4 kwi 2022 15:38





Polski ośrodek zatrudnił już kilka osób związanych z ukraińską służbą zdrowia (fot. Pixabay)

REKLAMA

Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach blisko współpracuje z podobnymi ośrodkami działającymi na Ukrainie od lat.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.whc.ifps.org.pl

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ułatwienia dla osób, które w wyniku wojny nie posiadają wszystkich lub żadnych dokumentów potwierdzających tytuły zawodowe czy okresy zatrudnienia. Dla tych osób wprowadzono 6-miesięczny okres na dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Jak wyjaśnia prof. dr. hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, instytut blisko współpracuje z podobnymi ośrodkami działającymi na Ukrainie od lat.

- Z ośrodkami na Ukrainie, skąd pochodzi wielu naszych pacjentów, blisko współpracujmy od kilkunastu lat. Przez ten czas, niejako siłą rzeczy, stworzyliśmy zespół lekarzy, pielęgniarek, techników posługujący się językiem ukraińskim. Obecnie przyjęliśmy do pracy kilka kolejnych osób związanych z ukraińskim systemem opieki zdrowotnej i jesteśmy gotowi przyjąć kolejne (oczywiście po spełnieniu wszystkich wymogów). Chcemy stworzyć dla pacjentów z Ukrainy jednostkę, która będzie mogła zapewnić im kompleksowe przedłużenie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a tym samym zastąpić ośrodki na Ukrainie, które wpierały ich do tej pory - tłumaczy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Polski ośrodek zatrudnił już kilka osób związanych z ukraińską służbą zdrowia.

- Mogą oni uczestniczyć w przygotowywaniu dokumentacji, w analizie potrzeb pacjentów, w przygotowaniu ich do wizyty lekarskiej. Bardzo często pacjenci z Ukrainy nie posiadają dokumentacji medycznej z wcześniejszego leczenia, dlatego istotne jest, żeby dokładnie i szczegółowo poznać ich historię choroby czy nowych problemów zdrowotnych - dodaje. - Dodatkowo wiele z tych osób przyjeżdża do nas na wizytę z daleka, dlatego istotne jest by uzyskały od razu kompleksową pomoc, bez konieczności ponawiania podróży po kilku dniach.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.whc.ifps.org.pl Praca dla lekarzy i pielęgniarek Dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek rozróżniono trzy sposoby ubiegania się o zgodę ministra zdrowia na pracę w Polsce, w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów. Lekarze i lekarze dentyści mogą uzyskać zgodę na: - wykonywanie zawodu na określony zakres czynności zawodowych oraz czas i miejsce (samodzielnie po roku pracy pod nadzorem); - warunkowe wykonywanie zawodu w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 (samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem); - warunkowe wykonywanie zawodu w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 (wyłącznie pod nadzorem). Pielęgniarki i położne mogą uzyskać zgodę na takie same sposoby wykonywania zawodu, jak zostało to określone dla lekarzy. Zobacz: Praca dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Są uproszczone zasady dla Ukraińców Dokumenty za pół roku Ministerstwo Zdrowia przewidziało ułatwienia dla osób, które przekroczyły granicę Polski po 24 lutego 2022 r. Uchodźcy, będący przedstawicielami zawodów medycznych, mogą przedstawić dokumenty, takie jak dyplom ukończenia studiów i uzyskania tytułu specjalisty w formie kopii. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego trzeba będzie dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię. Natomiast w przypadku braku lub niekompletnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. Wówczas również trzeba będzie dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu w okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU