Innowacyjne firmy łapią wiatr w żagle. Usługi z najlepszym wynikiem

Przyspieszona cyfryzacja i automatyzacja, a także większa otwartość na innowacyjne rozwiązania i outsourcing usług sprawiają, że przedsiębiorstwa należące do tzw. nowoczesnej gospodarki skuteczniej radzą sobie na rynku pracy. A konkurencja o pracowników jest duża, we wrześniu osiągnęliśmy stopę bezrobocia na poziomie 5,6 proc. - komentuje Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP.

Autor: jk

• 17 lis 2021 13:01





Firmy usługowe wdrażające innowacyjne rozwiązania zwiększyły zatrudnienie o 5,4 proc. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Chociaż wiele sektorów gospodarki wciąż zmaga się z wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19, to poprawiająca się sytuacja na rynku pracy może napawać optymizmem.

Z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2021” przygotowanego przez ADP Polska wynika, że w III kw. 2021 r. firmy usługowe nowoczesnej gospodarki zwiększyły swoje zatrudnienie o 5,4 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na ten rezultat w dużej mierze zapracowały przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników, które w okresie lipiec-wrzesień zatrudniły aż o 9,22 proc. więcej pracowników (vs III kw. 2020 r.).

Jak wynika z raportu „Zatrudnienie w nowoczesnej gospodarce Q3 2021” opracowanego przez ADP Polska, w III kwartale 2021 r. firmy nowoczesnej gospodarki, czyli przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania, skuteczniej poradziły sobie z sytuacją rynkową i odnotowały większą dynamikę zatrudnienia (+3,15 proc. vs III kw. 2020 r.) niż ogół rynku (+1,1 proc. vs III kw. 2020 r. według Głównego Urzędu Statystycznego).

- Dystans między innowacyjnymi przedsiębiorstwami i ogółem rynku ponownie, stopniowo zaczyna się zwiększać. W trzecim kwartale osiągnął on 2,05 pkt proc. i był nieco wyższy niż w II kw. tego roku, kiedy wynosił 1,97 pkt proc. Mimo, że pandemia koronawirusa wciąż rzutuje na funkcjonowanie krajowej gospodarki, wiele firm stara się dostosować do panującej rzeczywistości. Przyspieszona cyfryzacja i automatyzacja, a także większa otwartość na innowacyjne rozwiązania i outsourcing usług, sprawiają, że przedsiębiorstwa należące do tzw. nowoczesnej gospodarki skuteczniej radzą sobie na rynku pracy. A konkurencja o pracowników jest duża, we wrześniu osiągnęliśmy stopę bezrobocia na poziomie 5,6 proc. - komentuje Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Słaba produkcja

W ostatnich kwartałach znacznie gorzej z wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię COVID-19 radzą sobie duże firmy produkcyjne nowoczesnej gospodarki, które zatrudniają najmniej. W III kw. 2021 r. to właśnie te przedsiębiorstwa zwiększyły zatrudnienie o zaledwie 0,78 proc. (vs III kw. 2020 r.). Nieco lepszy wynik odnotowały małe firmy produkcyjne, które od lipca do września zwiększyły zatrudnienie o 3,15 proc. (vs III kw. 2020 r.). W wyniku tego cała produkcja zanotowała wzrost o 1,58 proc. (vs III kw. 2020 r.).

- Sytuacja w sektorze produkcyjnym jest bardzo złożona, jednak jak pokazują ostatnie kwartały, zmierza ona do stabilizacji. Czynnikami, które wpływają na kondycję produkcji, są m.in. rosnące koszty pracy, energii, surowców, a także stopniowe wyhamowanie popytu. Chociaż wiele przedsiębiorstw dostosowało się już do nowej rzeczywistości, to jednak wciąż, zwłaszcza w dużych firmach produkcyjnych, panuje niepokój - mówi Anna Barbachowska. - Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych w czasie pandemii postawiło również na automatyzację najbardziej powtarzalnych procesów, w wyniku tego zmieniło się zapotrzebowanie tych firm na pracowników. Obecnie najbardziej poszukiwani są specjaliści potrafiący nie tylko obsłużyć maszynę, ale także sprostają zadaniom związanym z cyfryzacją w przedsiębiorstwie - dodaje Anna Barbachowska. Silne usługi Na drugim biegunie znajdują się natomiast firmy usługowe wdrażające innowacyjne rozwiązania, które w III kw. 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zwiększyły zatrudnienie o 5,4 proc. Niewątpliwie znaczący wpływ na to miały duże firmy usługowe, które w analizowanym okresie osiągnęły aż 9,22 proc. wzrost zatrudnienia (vs III kw. 2020 r.). To ich kolejny dobry kwartał w tym roku (I kw. +8,37 proc., II kw. +5,61 proc.). Nieco gorzej - choć wciąż dobrze - prezentuje się sytuacja w mniejszych usługowych przedsiębiorstwach nowoczesnej gospodarki, które w III kw. br. zatrudniły o 4,17 proc. więcej pracowników (vs III kw. 2020 r.). - W sektorze usług w ostatnich kwartałach widzimy znaczne wzrosty zatrudnienia, mogące wynikać z tego, że pracownicy coraz częściej zamiast pracy w fabryce, wybierają niefizyczną formę zatrudnienia, w której mogą otrzymać takie samo lub nawet lepsze wynagrodzenie. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo konkurencyjna, jednak duże przedsiębiorstwa usługowe, często działające w sposób scentralizowany, skuteczniej przyciągają nowe talenty, ponieważ mogą zaoferować większy pakiet benefitów oraz pożądaną przez rekrutujących stabilizację - podkreśla szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP. - Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z danymi GUS, liczba Polaków przebywających czasowo za granicą systematycznie spada i obecnie obserwujemy napływ polskich emigrantów zarobkowych do kraju. Często osoby te decydują się na pracę właśnie w firmach usługowych, gdzie spełniają wymagania co do wykształcenia oraz znajomości języków - dodaje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.