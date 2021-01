Innowacyjna aplikacja rekrutacyjna dostępna w kolejnych miastach

Ponad 350 tys. studentów może już dołączyć do nowoczesnej platformy łączącej młodych z pracodawcami. Od stycznia Kraków, Poznań i Wrocław zasiliły grono miast włączonych do sieci Fitjob - mobilnej aplikacji rekrutacyjnej, która dzięki pełnej automatyzacji i algorytmom AI pozwala na znalezienie pracy dorywczej lub zbudowanie personelu od podstaw w ciągu 24 godzin.

Aplikacja Fitjob to rozwiązanie szczególnie przydatne w dobie pandemii i niepewnej sytuacji gospodarczej (fot. pixabay.com)

Do tej pory Fitjob działał jedynie w Warszawie.

Od 2021 r. aplikacja rozszerzyła działalność na trzy kolejne ośrodki akademickie.

Fitjob dostępna jest również w Krakowie, Poznaniu oraz we Wrocławiu.

Fitjob to pierwsza aplikacja, która w całości koncentruje się na studentach. Jak tłumaczą jej twórcy, studenci to specyficzna, a zarazem bardzo istotna dla rynku pracy grupa.

Zgodnie z raportem Polskiej Rady Biznesu nawet 80 proc. z nich ma za sobą już pierwsze doświadczenia zawodowe. Jednocześnie drugim najważniejszym kryterium wyboru pracy jest dla studiujących elastyczność, która pozwoli na łączenie zarabiania z nauką. W odpowiedzi na tę potrzebę Fitjob stworzył aplikację agregującą ogłoszenia pracy dorywczej skierowane tylko do studentów, co pozwala wybrać najwygodniejszy sposób dorabiania do miesięcznego budżetu i zaadaptować go do planu zajęć.

Twórcy aplikacji chcą również sprostać studenckim nawykom konsumenckim. Dlatego proces rekrutacji jest w 100 proc. cyfrowy i nie wymaga tradycyjnego kontaktu z ogłoszeniodawcą na żywo, telefonicznie czy mailowo, a wyborem najlepszego kandydata zajmuje się inteligentny algorytm.

- Jesteśmy dumni i wdzięczni, widząc rosnące zainteresowanie Fitjob. W ciągu czterech miesięcy aplikacja zyskała na tyle dużą popularność na warszawskim rynku, że już teraz zdecydowaliśmy się na jej udostępnienie w trzech nowych lokalizacjach - Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Chcemy dalej rozwijać nasz projekt, aby umożliwić jeszcze większej liczbie uczniów i studentów połączenie nauki z zarabianiem - mówi Siergiej Kriukow, CEO Fitjob.

Makieta aplikacji Fitjob wyszukuje oferty pracy dla studentów (fot. mat. pras.)

Jak przekonują autorzy aplikacji, Fitjob to również nowa jakość zatrudniania dla przedsiębiorców. Nowoczesna technologia pozwala na całkowicie bezobsługową rekrutację w ciągu 24 godzin od dodania ogłoszenia w Panelu Pracodawcy. Algorytm platformy sam wybierze najlepszego pracownika spośród aplikujących, biorąc pod uwagę ich kompetencje, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i szybkość zgłoszenia. Technologia uwzględni też specjalne kwalifikacje wymagane do objęcia danego stanowiska, jak prawo jazdy czy książeczka sanitarno-epidemiologiczna. Czytaj też: Kredyt studencki: gdzie, ile, na jakich warunkach? Jak podkreśla Piotr Deloff, wiceprezes Fitjob, to rozwiązanie szczególnie przydatne w dobie pandemii i niepewnej sytuacji gospodarczej związanej z dynamicznie zmieniającymi się restrykcjami. - W realiach epidemicznych, kiedy los każdego biznesu jest niepewny, nie wymagamy podpisywania zobowiązujących umów z pracodawcami, a korzystanie z naszych zasobów odbywa się tylko wtedy, kiedy istnieje realna potrzeba wykonania dodatkowych prac. Do tego rozwiązanie jest proste i intuicyjne dzięki pełnej automatyzacji procesu dodawania ogłoszeń i zminimalizowaniu liczby otrzymywanych dokumentów - tłumaczy Deloff. Mobilna platforma rekrutacyjna Fitjob zadebiutowała na polskim rynku jesienią ubiegłego roku. Tylko w ciągu czterech miesięcy od debiutu aplikacji w samej Warszawie zarejestrowało się ponad 2000 studentów szukających pracy dorywczej. Obecnie Fitjob działa w czterech największych ośrodkach akademickich w Polsce, w następnych etapach twórcy planują jednak dalszą ekspansję na kolejne studenckie miasta.

