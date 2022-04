Informatycy chcą (bardzo) dużych podwyżek

W branży IT można spodziewać się rotacji pracowników obejmującej co czwartego pracownika. Obecnie dziewięciu spośród dziesięciu specjalistów oczekuje podwyżek wynagrodzeń średnio o 2,9 tys. zł, ale górne oczekiwania są jeszcze wyższe.

Piotr Stefaniak

Piotr Stefaniak • 25 kwi 2022 10:59





Sytuacja makroekonomiczna wpływa na oczekiwania płacowe informatyków (Fot. Shutterstock)

Powodem jest odwrócenie trendów na rynku - wynika z analizy firmy rekrutacyjnej Antal. O ile rok temu z powodu pandemii na pierwszym miejscu potrzeb pracowników sektora IT była stabilizacja zatrudnienia i „spore zrozumienie braku podwyżek”, to obecnie zmieniły się preferencje i oczekiwania. Jako przyczynę podaje się przede wszystkim wysoką inflację (65 proc. badanych), a ponadto zmianę stanowiska (50 proc.), zwiększenie zakresu obowiązków (42 proc.) oraz zmiany w podatku PIT (25 proc.).

– Niepewność panująca jeszcze niedawno na rynku pracy ustąpiła miejsca potrzebie wyższych zarobków i rozwoju zawodowego - mówi Artur Skiba, prezes agencji pracy Antal. - Widać to właśnie szczególnie w najszybciej rozwijających się branżach, takich jak IT, gdzie niedobór specjalistów stał się już normą.

Z analiz Antala wynika, że już co siódmy z dziesięciu specjalistów IT rozmawiał o podwyżkach ze swoim pracodawcą. Jedynie 10 proc. spotkało się z odmową, a15 proc. z odroczeniem realizacji tej prośby, co pokazuje, że potrzeba wyższych płac będzie dominującym czynnikiem w pozyskaniu kadr w branży IT. Obecne zarobki specjalistów IT w Polsce wahają się od 9 tys. zł do nawet 25 tys. zł netto miesięcznie.

- Jednak nie tylko pieniądze są ważne dla specjalistów – dodaje prezes Skiba. - Wybierają oferty tych firm, które nie tylko więcej płacą, ale stwarzają im możliwości rozwoju zawodowego i lepszego dopasowania do rynku. I z łatwością zmienią pracę na inną, bo dziś nie tylko najlepsi mogą przebierać w ofertach jak w ulęgałkach.

Eksperci Antala wskazują, że aby zatrzymać najlepszych, kluczowe jest podwyższanie wynagrodzeń, elastyczność dotycząca trybu pracy, wsparcie w rozwoju umiejętności, a nawet przekwalifikowaniu.

Sytuacja na rynku pracy w branży IT to jeden z tematów poruszanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w dniach 25-27 kwietnia 2022. Szczegóły wydarzenia można znaleźć tu: https://www.eecpoland.eu/2022/pl/.

