Infor rekrutuje. Chce powiększyć zespół o 110 osób

Infor, dostawca aplikacji biznesowych przeznaczonych do działania w chmurze, szuka nowych pracowników do biura we Wrocławiu. Zatrudni m.in. specjalistów zajmujących się m.in. analityką biznesową, sztuczną inteligencją oraz big data.

18 maj 2021





Biuro Infora we Wrocławiu (Fot. Mat. pras.)

Otwarte w kwietniu 2016 roku Center of Excellence firmy Infor wspiera europejskie firmy w procesie transformacji cyfrowej. Pracuje również nad rozwojem innowacyjnych rozwiązań, w tym m.in. wykorzystujących sztuczną inteligencję, big data czy machine learning.

Zespół liczy obecnie 340 pracowników, niebawem zatrudnienie zwiększy się o kolejne 110 osób, osiągając 450 osób na koniec 2021. Nowe osoby wzmocnią zespoły związane z tworzeniem produktu Infor Workforce Management (oprogramowanie do harmonogramowania pracy pracowników), rozwojem kluczowych systemów ERP firmy (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, ang. Enterprise Resource Planning): Infor LN i Infor M3.

Planowane jest również zwiększenie zatrudnienia w obszarze Infor Managed Services (rozszerzone wsparcie IT), a także specjalistycznych zespołów zajmujących się m.in. analityką biznesową, sztuczną inteligencją oraz big data (m.in. rozwiązania takie jak Infor Birst, Infor OS oraz Infor Coleman).

- Infor dostarcza rozwiązania chmurowe, wspierające transformację cyfrową firm, których popularność gwałtownie wzrasta. Zwłaszcza ostatni rok potwierdził, jak ważna jest elastyczność organizacji, dostęp do informacji i łatwość dostosowania procesów do zmieniającego się otoczenia. Bardzo mocno również rozwinęły się usługi zdalne. Wiele zadań dla klientów w całej Europie realizujemy bezpośrednio z Polski, unikając kosztownych podróży. To wszystko czynniki, które napędzają rozwój wrocławskiego Center of Excellence. Realizujemy wiele innowacyjnych projektów, ich poziom zaawansowania i innowacyjności stale rośnie – ocenia Artur Sawicki, VP & general manager, Polska, Infor.

