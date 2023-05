Inflacja napędza podwyżki. Presja na pracodawców nie słabnie

Sytuacja na rynku pracy jest dobra, nie oznacza to jednak, że brakuje wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się pracodawcy. Jak rosnąca presja płacowa wpływa na rotację w firmach? Co mogą zrobić spółki, żeby zatrzymać pracowników i jakie benefity mogą im w tym pomóc?

- Sytuacja jest dobra i myślę, że najbliższe miesiące pokażą, że w tym obszarze nie ma jakiegoś zagrożenia. Nawet ten trudny okres, jakimi są miesiące zimowe na rynku pracy, nie spowodował jakiegoś gwałtownego tąpnięcia. Wzrosty były na poziomie 0,1 proc. Nie mamy też długiej listy zwolnień grupowych. Nawet jeżeli się one pojawiają, to są na poziomie lokalnym. Warto też pamiętać, że dzisiaj mamy sytuację dość zróżnicowaną w Polsce. Mamy Wielkopolskę, gdzie bezrobocie jest na poziomie 2 proc., mamy Podkarpacie oraz Warmię i Mazury, gdzie bezrobocie kształtuje się na poziomie 8 i 9 proc. Mimo to nie ma takich sytuacji, jaką mieliśmy wiele lat temu, gdy mieliśmy bezrobocie na poziomie 30 proc. czy nawet więcej. Sytuacja jest stabilna, co nie oznacza, że nie ma zapotrzebowania na pracowników - mówi Stanisław Szwed.

Również wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed potwierdza, że mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec marca 2023 r. wyniosła 5,4 proc. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż w lutym br. i o 0,4 pkt proc. mniej niż w końcu marca 2022 r. Oznacza to, że niespełna 850 tys. osób jest bez pracy.

Jak dodaje Stanisław Szwed, na rynek pracy mają wpływ obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do pracy. Ponad 1,1 mln osób - w tym 750 tys. obywateli Ukrainy - jest zarejestrowanych w ZUS-ie i płaci składki na ubezpieczenia społeczne. Napływ cudzoziemców nie spowodował krachu na rynku pracy, choć wcześniej były obawy, że otwarcie granic spowoduje wzrost bezrobocia.

Również Paweł Jaroszek, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odniósł się do sytuacji cudzoziemców na rynku pracy. Spośród 1,1 mln osób odprowadzających składki do ZUS-u aż 750 tys. to Ukraińcy.

- Polska stała się atrakcyjnym krajem, jeżeli chodzi o przyciąganie imigrantów zarobkowych. Postawiłbym jednak tezę, że powinniśmy zacząć mówić nie tylko o Ukraińcach, ale o Ukraińcach i Białorusinach. Rok temu na polskim rynku pracy funkcjonowało około 53 tys. obywateli Białorusi, w tej chwili to już jest prawie 110 tys. obywateli Białorusi, więc dynamika jest naprawdę spora. Widać, że te dwie nacje wyraźnie zaznaczają swoją obecność na rynku pracy - komentuje Jaroszek.

Dobra sytuacja na rynku pracy przekłada się na wysokie wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak mówi Paweł Jaroszek, rok 2022 zakończono z rekordowym poziomem pokrycia składek. Wskaźnik ten wyniósł 80,5 proc.

- To bardzo dużo. Od czasów reformy emerytalnej tak wysokiego wskaźnika nie było i tu mówimy o przychodach na poziomie ponad 300 miliardów złotych. Początek roku też wygląda dobrze i nic nie zapowiada, żeby miało dojść do istotnego pogorszenia. Mogę powiedzieć, że wygląda to lepiej, niż zakładaliśmy jeszcze na etapie tworzenia planów finansowych, czyli mniej więcej w okolicach wakacji ubiegłego roku - mówi Paweł Jaroszek.

Paweł Jaroszek, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Fot. PTWP)

Rynek pracy z perspektywy polskich pracodawców

Niewątpliwie i COVID-19, i wojna w Ukrainie wpłynęły na polski rynek pracy. Jak zauważa Kinga Marczak, dyrektor sprzedaży w Personnel Service, pracownicy nauczyli się szanować pracę. Jej zdaniem stagnacja ekonomiczna czy recesja spowodowały, że w znacznie mniejszym stopniu Polacy są gotowi do zmiany pracy - około 18 proc. deklaruje takie zamiary. Najbardziej skłonni do zmiany pracy są młodzi ludzie od 18. do 24. roku życia. W przypadku starszego pokolenia tylko 13 proc. osób zgłasza gotowość. Takie wnioski płyną z „Barometru rynku pracy” przygotowanego przez Personnel Service.

- Jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby pójść po podwyżkę. Ostatnia edycja badania opublikowana w lutym pokazuje, że z jednej strony wiemy, iż rok do roku inflacja skoczyła ponad 16 proc., a pensje urosły tylko o 13 proc. Pracownicy oczekują od pracodawców, żeby im to rekompensowali - ponad 70 proc. pracowników chciałoby dostać podwyżki. Natomiast zwróćmy proszę uwagę, że tylko 28 proc. ankietowanych jest gotowych o tę podwyżkę wystąpić, a 17 proc. mówi, że poszuka dodatkowej pracy - mówi Kinga Marczak.

- Wajcha nie została jeszcze przesunięta w stronę rynku pracodawcy, ale pracobiorcy są dużo ostrożniejsi i inaczej gospodarują swoimi roszczeniami - dodaje.

Kinga Marczak, dyrektor sprzedaży w Personnel Service (Fot. PTWP)

Także Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor pionu rekrutacji i marketingu personalnego w Kauflandzie, zauważa zmiany na rynku pracy i większą ostrożność pracowników, jeśli chodzi o zmianę pracy.

- Widzimy, że ten rynek się zmienia. Notujemy bardzo niski procent rotacji. U nas zmiany kadrowe wynikają głównie ze zmian strukturalnych - wiążą się przede wszystkim z awansami wewnętrznymi i otwarciem nowych marketów - mówi Katarzyna Łosińska-Burdzy.

- Presję płacową odczuwamy, natomiast radzimy sobie z nią - co roku podnosimy wynagrodzenia. To trend stały. Przeznaczamy dużo środków na to, żeby pracownicy byli zadowoleni. Słuchamy, czego potrzebują i oprócz tego, że podnosimy wynagrodzenia, to też dopasowujemy benefity do ich potrzeb - dodaje.

Presja płacowa nie słabnie. Pracownicy chcą, by pensje nadążały za inflacją

Zmiany odczuwa także branża budowlana, która zmaga się z wyzwaniami rekrutacyjnymi. Odpływ Ukraińców z polskiego rynku pracy odczuło wiele firm. Jak to zmieniło sytuację?

- Jeśli chodzi o nastawienie pracowników, to nadal mamy rynek pracownika. W Budimeksie również to odczuwamy. Sytuacja makroekonomiczna i spowolnienie rynku sprawiają, że pracownicy mają nadal duże oczekiwania finansowe i liczą, że pracodawcy zrekompensują w jakiś sposób rosnące koszty utrzymania - mówi Anna Karyś-Sosińska, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie.

Pracodawcy patrzą na problem szerzej. Jak zaznacza Anna Karyś-Sosińska, wojna i COVID-19 spowodowały, że koszty utrzymania rosną także w firmach.

- Surowce drożeją, paliwo również - to było bardzo odczuwalne. Musimy więc równoważyć roszczenia pracowników, jednocześnie zadbać o rentowność firmy - mówi Anna Karyś-Sosińska.

- W Budimeksie jesteśmy po procesie podwyżkowym, który zapewne nie zrekompensował wszystkich oczekiwań. Słyszymy głosy pracowników, którzy chcieliby, abyśmy zrównali podwyżki z rosnącą inflacją. Musimy to równoważyć, dlatego też wzrost wynagrodzeń jest na niższym poziomie niż inflacja - dodaje.

Anna Karyś-Sosińska, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie (Fot. PTWP)

Anna Karyś-Sosińska mówi również, jak ważne jest uruchomienie środków z KPO. Wiele firm uruchomiło swoje rezerwy finansowe i budżety na działania inwestycyjne i teraz czeka na nowe środki.

- My też liczymy na to, że zostaną one odblokowane. Pozwoli nam to na nowe inwestycje i przede wszystkim utrzymanie tej kadry, którą mamy obecnie. Zatrudniamy ponad 7 tys. pracowników w całej grupie Budimex, a zapotrzebowanie na pracowników nie słabnie - cały czas utrzymuje się na poziomie około 100 osób. Tyle rekrutacji mamy obecnie otwartych. Musimy jednak patrzeć z długofalowej perspektywy i pamiętać, że kiedyś nam się kontrakty skończą. Być może wejdą nowe, dlatego na ten moment staramy się dbać o naszych pracowników, utrzymywać ich, żeby za chwileczkę nie musieć uzupełniać kadry, bo to nie jest łatwe zadanie - ocenia Anna Karyś-Sosińska.

Rynek pracownika to niejedyny problem, z jakim mierzy się branża. Wyzwaniem jest również demografia i mniejsze zainteresowanie młodych ludzi pracą w budowlance. Do tego dochodzi luka kompetencyjna.

O zmianach na rynku pracy mówi również Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawczy ds. kadr w Orlenie, który zatrudnia obecnie 67 tys. pracowników w kraju i za granicą. Kluczowa dla pracowników jest płynność finansowa. Ważne jest także, by wynagrodzenie pozwoliło im na zaspokojenie podstawowych potrzeb i pokrycie rosnących kosztów.

- Uzwiązkowienie jest bardzo duże, ponieważ w grupie kapitałowej działa blisko 150 organizacji związkowych. Oczekiwania pracowników były takie, żeby co najmniej zrekompensować podwyżkami systemowymi wskaźnik inflacji, a następnie negocjować wzrosty wynagrodzeń - mówi Wioletta Kandziak.

By móc zapewnić pracownikom odpowiednie podwyżki, firma zdecydowała, że część premii kwartalnej i rocznej będzie wypłacana co miesiąc - zostanie włączona do wynagrodzenia zasadniczego.

- Nie ponieśliśmy dużych kosztów, a udało nam się sprawić, że wynagrodzenie miesięczne pracownika stało się bardziej atrakcyjne. To też było bardzo dobre rozwiązanie dla naszych kandydatów, bo podczas rekrutacji zmagaliśmy się z dużymi oczekiwaniami. Trudno przekonać dzisiaj kandydata, zwłaszcza takiego młodego człowieka wchodzącego na rynek pracy, że wynagrodzenie zasadnicze miesięczne to jeden z elementów - mamy świetne premie kwartalne i roczne. Jeśli zrealizuje cele, to premie zostaną mu wypłacone. To nie była dla nich atrakcyjna oferta - komentuje Wioletta Kandziak.

- Nie tylko zmieniliśmy system wynagrodzeń. Wzmacniamy także komunikację, dzięki której budujemy świadomość pracowników, co tak naprawdę pracodawca im oferuje. Poza wynagrodzeniem zasadniczym i wynagrodzeniem premiowym mamy szeroki wachlarz benefitów. Raz w roku przekazujemy pracownikom spersonalizowaną informację, jak wyglądają składniki ich pensji, a także informacje o nakładach na szkolenia, świadczeniach, dniach wolnych itd. To też zmienia postrzeganie pracowników i strony społecznej, jeśli chodzi o ofertę pracodawcy - dodaje.

Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawczy ds. kadr w Orlenie (Fot. PTWP)

Zdrowie psychiczne pracowników ważne jak nigdy dotąd

Anna Mistewicz, dyrektor personalna, członek zarządu Angelini Pharma Polska, zwróciła uwagę na problem związany z kondycją zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

- Zaczęliśmy mówić o tym w erze covidowej. Jeśli można powiedzieć, że pandemia przyniosła coś dobrego, to właśnie to - podniesienie rangi dyskusji na temat kondycji psychicznej pracownika, a także większą troskę o stan zdrowia zatrudnionych - mówi Anna Mistewicz.

- Pojawiły się benefity w tym obszarze. Do tej pory wydawało nam się, że jest to strefa intymna pracownika. Tymczasem przestrzeń ta jest niezwykle istotna dla nas jako pracodawców. Jeśli mówimy o rotacji i utrzymaniu w firmie pracowników, to owszem - element finansowy jest bardzo istotny. To kwestia zabezpieczenia potrzeb nie tylko wynikających z kosztów życia, na które element inflacyjny bardzo wpłynął, ale też wynikających z wysokich stóp procentowych. Ten element również wpłynął na kondycję finansową pracowników - dodaje.

Anna Mistewicz zwraca też uwagę na fakt, że benefity wpływają na to, czy ludzie będą rozglądać się za inną pracą. Warto więc pochylić się nad tym tematem.

- Nie zapominajmy o kulturze organizacyjnej, która daje psychologiczne bezpieczeństwo w organizacji. Wszyscy pamiętamy badanie Google’a, które ma kilka lat, ale pokazuje, jak duży wpływ na sukces firmy ma kondycja psychiczna pracowników. To zagadnienie wpadło do agendy działów personalnych - dodaje Anna Mistewicz.

Anna Mistewicz, dyrektor personalna, członek zarządu Angelini Pharma Polska (Fot. PTWP)

Ze wsparcia psychologicznego mogą korzystać pracownicy Budimeksu.

- Budimex uruchomił nowy benefit - dodatkowe wsparcie psychologiczne. Cieszy się ono bardzo dużym zainteresowaniem - tak dużym, że musieliśmy zwiększyć liczbę godzin, które przeznaczamy na tego typu wsparcie - mówi Anna Karyś-Sosińska.

Również Kaufland zadbał o zdrowie psychiczne pracowników.

- My jako firma z handlu detalicznego wyprzedziliśmy trendy. Powołaliśmy do życia dział relacji z pracownikiem. Tworzy go 7 osób, które cały czas są w drodze - pokonują tysiące kilometrów, rozmawiają z naszymi pracownikami w marketach, centrach logistycznych, a nawet centrali. Ich rola była początkowo umniejszana - przyjeżdżała osoba z zewnątrz i zadawała pytania. Udało nam się przekonać pracowników do tych osób bardzo ciężką pracą, ale ostatecznie zdobyli zaufanie. Pracownicy przekonali się, że ci ludzie ich słuchają i przekazują dalej informacje do zarządu, niezależnie od tego, czy dotyczy to kwestii związanych z prozaicznymi sprawami takimi jak niedobra jakość koszulki czy butów, czy też kwestii związanych ze wsparciem psychologicznym - mówi Katarzyna Łosińska-Burdzy.

Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor pionu rekrutacji i marketingu personalnego w Kauflandzie (Fot. PTWP)

Benefitem mogą być również Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), szczególnie gdy zarówno pracodawca, jak i pracownik decydują się na odłożenie maksymalnej kwoty. Robert Zapotoczny, prezes PFR Portalu PPK, podkreśla, że podejście jest różne i zależy od nastawienia pracodawcy. Jeżeli jest ono pozytywne, proaktywne czy neutralne to partycypacja w programie jest na wyższym poziomie.

- Ekonomia behawioralna mówi, że ludzie co do zasady są dobrzy, czasem bywają słabi i ujawniają trochę zakodowanego lenistwa. Wówczas nie podejmują pewnych działań, np. nie rozpoczynają oszczędzania w celu zadbania o własną przyszłość. Czasem trzeba ich szturchnąć, podjąć za nich decyzję i zapisać ich do PPK. Oni jako wolni ludzie mogą zrezygnować - mówi Robert Zapotoczny.

- Wszyscy mamy do czynienia z totalnym spadkiem zaufania po 2013-2014 roku, kiedy poprzedni rząd mało profesjonalnie potraktował połowę środków z OFE. Każdy systemowy ponowny model oszczędzania boryka się przez to z problemami, bo bardzo trudno odbudować nadszarpnięte zaufanie. Nam się to udaje - dodaje.

Robert Zapotoczny, prezes PFR Portalu PPK (Fot. PTWP)

Po marcowym autozapisie do PPK o niemal 28 proc. wzrosła liczba aktywnych uczestników programu. W programie oszczędza obecnie 3,3 mln osób.

- PPK są coraz bardziej traktowane jako benefit. Są firmy, które świadomie dostrzegają wartość w naszym rozwiązaniu i być może to jest przyczyną ograniczonej rotacji - mówi Robert Zapotoczny. Niektórzy pracodawcy wykorzystują możliwość wpłacania maksymalnej kwoty w wysokości 4 proc. Często pracownik wpłaca wtedy tyle samo i łącznie odkłada 8 proc. na swoją przyszłość - dodaje.

Debatę poprowadził Paweł Czuryło, zastępca redaktora naczelnego ds.online, Dziennik Gazeta Prawna (Fot. PTWP)

