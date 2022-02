Ile można zarobić w Krajowej Administracji Skarbowej? Rekrutacja trwa

Chętni do pracy w śląskiej Służbie Celno-Skarbowej mają ostatnie godziny, by wysłać swoje zgłoszenie. Rekrutacja trwa do 15 lutego, czyli do jutra.

Autor: KDS

• 14 lut 2022 13:41





Do zapełnienia jest 80 wakatów w śląskiej Służbie Celno-Skarbowej (fot. slaskie.kas.gov.pl)

REKLAMA

Funkcjonariusze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej pełnią służbę na terenie całego województwa śląskiego. O tym, gdzie dokładnie będzie ich miejsce pracy, decyduje dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Czym się zajmują? Nie tylko kontrolą celną towarów, ale również zwalczaniem przestępczości podatkowej oraz celnej, zwalczaniem nielegalnego hazardu, przemytu towarów akcyzowych. Kontrolują również ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Ile można zarobić w Aldi? Sieć właśnie rekrutuje. Pensje magazynierów i sprzedawców

Na kandydatów czeka 80 miejsc. By myśleć o wysłaniu dokumentów rekrutacyjnych, należy spełnić szereg wymogów. M.in. mieć obywatelstwo polskie, nie była skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, posiadać uprawnienia do kierowania samochodu, umieć pracować pod presją czasu i w stresujących sytuacjach.

Rekrutacja w KAS jest wieloetapowa. Po złożeniu dokumentów na kandydatów czeka test wiedzy, test psychologiczny, test sprawności fizycznej, test kompetencyjny i dopiero rozmowa kwalifikacyjna i weryfikacja podanych w dokumentach informacji.

Ile można zarobić w KAS? Jest trzynastka i nagrody jubileuszowe

Jeśli chodzi o wynagrodzenie w KAS, to wysokość uposażenia zasadniczego wynosi 3 338 zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy). Do tego dochodzą dodatki do uposażenia, takie jak dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy. W kolejnych latach pracy dochodzi również dodatek za wysługę lat w wysokości od 2 proc. do 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy.

Czytaj też: Ile można zarobić w marketingu i sprzedaży? Pensje na różnych stanowiskach

KAS wypłaca swoim pracownikom również tzw. trzynastkę i przewiduje nagrody jubileuszowe.

Dodatkowo pracownicy KAS mają możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby. Zaś po 15 latach służby przysługuje im dodatkowy urlop wypoczynkowy. Jest to 5 dni po 15 latach pracy oraz 10 dodatkowych dni po 20 latach służby.

Z kolei jeśli funkcjonariusz przenoszony jest do innej miejscowości i z przeniesieniem wiąże się zmiana jego miejsca zamieszkania, otrzymuje dodatkowe 4 dni płatnego urlopu okolicznościowego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.