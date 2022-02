Ile można zarobić w Aldi? Sieć właśnie rekrutuje. Pensje magazynierów i sprzedawców

Aldi planuje otwarcie nowych sklepów oraz drugiego centrum dystrybucji. Sieć stworzy ponad 800 miejsc pracy. Zaczynający pracę w Aldi sprzedawcy zarobią w tym roku od 3410 zł do 4010 zł brutto miesięcznie.

Autor: jk

• 10 lut 2022 10:39





Aldi ma w Polsce 203 sklepy i zatrudnia blisko 3600 pracowników (Fot. Shutterstock)

W 2022 roku sieć Aldi planuje otwarcie około 60 sklepów oraz nowego centrum dystrybucji. Tylko na potrzeby magazynu dyskonter zatrudni około 200 osób, pozostali pracownicy zasilą nowo otwierane sklepy. Łącznie pracodawca chce utworzyć ok. 800 nowych miejsc pracy.

Ile zarabia się w Aldi? Pensje sprzedawców i mqgazynierów

Zaczynający pracę w Aldi sprzedawcy zarobią w tym roku od 3410 zł do 4010 zł brutto miesięcznie. Zarobki osób na stanowisku sprzedawcy posiadających minimum trzyletnie doświadczenie, kształtują się w przedziale 3810 – 4410 zł brutto.

Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć co miesiąc na kwotę 3810. Najwięcej, bo od 5615 do 6415 zł zarobi co miesiąc początkujący kierownik sklepu. Wszystkie stawki są kwotami brutto i wliczona została również do nich wartość karty przedpłaconej.

Benefity pozapłacowe

Poza likwidacją okresu próbnego dla nowo zatrudnionych pracowników sieć oferuje dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin, jak również ubezpieczenie na życie czy możliwość korzystania z pakietów sportowych i rozrywkowych Medicover Sport. Każda osoba w organizacji ma dostęp do szkoleń adekwatnych do zajmowanego stanowiska oraz obszaru, w jakim pracuje.

- Wiemy, jak ważne dla pracowników są stabilne warunki zatrudnienia i bezpieczeństwo, zwłaszcza w tak niepewnych pandemicznych czasach, dlatego oferujemy im pracę w której znajdą pewność i gwarancję, jaką daje międzynarodowe przedsiębiorstwo oraz możliwość rozwoju. Jednocześnie bardzo ważne dla nas jest to, by pokazać prawdę o pracy w branży retail, która być może nie zawsze jest łatwa, ale dzięki życzliwym ludziom ci, którzy zdecydują się dołączyć do naszego zespołu, znajdą w nim swoje miejsce na dłużej – mówi Anna Goleniowska, dyrektor obszaru zasobów ludzkich Aldi Polska.

Aldi w Polsce posiada 203 sklepy i zatrudnia blisko 3600 pracowników.

