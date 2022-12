IKEA zdecydowała, co dalej z uchodźcami

„Skills for Employment” to jeden z pierwszych tego typu programów aktywizacji zawodowej w Polsce, który IKEA, razem ze swoim wieloletnim partnerem – Fundacją Ocalenie – oraz organizacjami działającymi lokalnie, ma zamiar rozwijać w kolejnych latach. Kolejna edycja projektu wystartuje już w marcu 2023 roku.

W marcu 2022 roku IKEA Retail w Polsce uruchomiła pilotaż programu stażowego dla osób z doświadczeniem uchodźczym „Skills for Employment”. Był to projekt, w którym uczestniczyło 10 stażystek i stażystów pochodzących z pięciu różnych krajów: Białorusi, Tadżykistanu, Czeczenii, Iraku oraz Pakistanu.

Zwraca uwagę również na inny plus program: - Osoby uchodźcze zazwyczaj dłużej pozostają u tego samego pracodawcy i wykazują się większą odpornością oraz zdolnościami adaptacyjnymi.

Jak podaje Straż Graniczna, od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, granicę polsko-ukraińską przekroczyło 8,53 mln osób. Tylko minionej dobry do Polski przybyło 21,5 tys. osób. Z tej grupy ponad 1,4 mln zdecydowało się wyrobić numer PESEL w Polsce. Szacuje się więc, ze są to osoby, które chcą w naszym kraju zostać na dłużej. Wyrobienie tego numeru umożliwia uchodźcom m.in. prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej oraz daje prawo do skorzystania z tych samych świadczeń socjalnych, co Polacy (np. Rodzina 500 plus czy Dobry start).

