Idą na rekord. Branża znów liderem w rekrutacji, nie planuje zwalniać tempa

Przemysł. To ta branża w pierwszym kwartale 2022 r. będzie zatrudniała na potęgę. Zresztą robi to od dawna. Właśnie nadchodzi czwarty kwartał, w którym zatrudnienie w przemyśle jest największe. Jakie plany mają inni? Ponad połowa pracodawców (53 proc.) planuje rozbudowywać swoje zespoły - wynika z badania ManpowerGroup.

21 gru 2021





Sektor produkcji przemysłowej dynamicznie się rozwija (Fot. Shutterstock)

Produkcja przemysłowa już czwarty kwartał z rzędu utrzymuje się w czołówce sektorów zgłaszających największe zapotrzebowanie na ręce do pracy.

Zgodnie z danymi zebranymi w ramach najnowszego „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku ponad połowa pracodawców (53 proc.) planuje rozbudowywać swoje zespoły.

Konieczność redukcji etatów przewiduje 10 proc. firm, natomiast 37 proc. deklaruje, że pozostawi liczbę stanowisk na niezmienionym poziomie.

Pracodawcy reprezentujący sektor produkcji przemysłowej w ramach „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” podzielili się swoimi planami rekrutacyjnymi na I kwartał 2022 roku. Obliczona na podstawie ich zamiarów prognoza netto zatrudnienia (różnica procentowa pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia w swoim oddziale w najbliższym kwartale) osiągnęła poziom +39 proc. Wynik ten jest najwyższy w historii polskiego badania, które rozpoczęło się w 2008 roku - wraz z publikacją pierwszego raportu.

Notowany aktualnie wskaźnik odzwierciedla rekordową chęć powiększania zespołów w firmach z obszaru produkcji przemysłowej. W ujęciu kwartalnym prognoza poprawiła się o 15 punktów procentowych, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła aż o 33 punkty. Deklarowane przez organizacje zapotrzebowanie na ręce do pracy zwiększyło się więc znacząco na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, a kandydaci pomiędzy styczniem a marcem mogą spodziewać się na rynku wielu interesujących ofert zawodowych.

- Sektor produkcji przemysłowej dynamicznie się rozwija. Widzimy zdecydowaną poprawę dostępności półprzewodników na rynku, dzięki czemu producenci elektroniki oraz firmy z branży motoryzacyjnej wracają do realizacji pełnych planów produkcyjnych i aktywnie zwiększają zatrudnienie. Obserwujemy również silniejszą skłonność do uruchamiania nowych inwestycji tam, gdzie dotychczas były one wstrzymywane ze względu na dużą niepewność rynku w dobie pandemii COVID-19. Obecnie firmy powoli przechodzą do realizacji tych projektów. Warto zaznaczyć, że polski sektor produkcji przemysłowej szybko odbudowuje się po przestojach wynikających z globalnego zagrożenia zdrowotnego. Aktualnie wzrost ten jest dodatkowo napędzany przez wyzwania logistyczne, rejestrowane na innych, zagranicznych rynkach – między innymi w Chinach, borykających się z wysokimi kosztami transportu morskiego i zaostrzeniem restrykcji sanitarnych – stwierdza Luiza Luranc, dyrektor sprzedaży w Manpower.

Praca w przemyśle Polscy pracodawcy reprezentujący sektor produkcji przemysłowej szukają obecnie przede wszystkim pracowników produkcji, operatorów maszyn oraz osób z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych. Pożądani na rynku są również absolwenci studiów inżynierskich. - W kolejnych kwartałach sektor powinien dalej się rozwijać, a zapotrzebowanie na nową kadrę może jeszcze bardziej się zwiększyć. W związku z deficytem wykwalifikowanych specjalistów należy spodziewać się, że oczekiwania płacowe w branży wzrosną – szczególnie w dobie pogłębiającej się inflacji oraz presji płynącej z silnie rozwijających się sektorów logistyki oraz e-commerce. Pracodawcy w celu przyciągnięcia kandydatów już teraz starają się uatrakcyjnić swoje oferty. Proponują bogatsze pakiety benefitów pozapłacowych, a także coraz bardziej konkurencyjne wynagrodzenia i pakiety premiowe – zwraca uwagę Luiza Luranc. Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower, zwraca z kolei uwagę, że już od kilku kwartałów pracodawcy z sektora produkcji przemysłowej poszukują wysoko wykwalifikowanych kandydatów. - Szczególnie pożądani są specjaliści gotowi objąć stanowiska związane z badaniami i rozwojem oraz utrzymaniem ruchu i automatyzacją w zakładach. Nie brakuje ofert dla inżynierów elektryków, automatyków i programistów języków niskopoziomowych. Na rynku odczuwane jest również duże zapotrzebowanie na ekspertów ds. bezpieczeństwa i niezawodności oraz inżynierów procesu, koordynujących poszczególne etapy produkcji w fabryce. Zakłady nieustannie dążą do osiągnięcia jak największej efektywności, dlatego też poszukują specjalistów ds. lean manufacturing – mówi Katarzyna Pączkowska. - Od osób na stanowiskach inżynieryjnych poza wyższym wykształceniem technicznym oraz analogicznym doświadczeniem zawodowym oczekuje się często znajomości języka obcego – najczęściej angielskiego. Jest on niezbędny, aby sprawnie porozumiewać się z zagranicznymi firmami, uczestniczyć w szkoleniach czy projektach międzynarodowych. Na znaczeniu zyskują także kompetencje miękkie, związane z komunikacją, współpracą w zespole oraz umiejętnością zarządzania zmianą. Pracodawcy, którzy w dobie rosnącej presji płacowej chcą przyciągnąć najlepszych kandydatów, muszą przygotować naprawdę atrakcyjne oferty – zarówno pod względem finansowym, jak i rozwojowym – dodaje Pączkowska. Zatrudniają, ale i zwalniają Chęć pozyskiwania nowych pracowników w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyraża aż 53 proc. pracodawców, czyli blisko dwa razy więcej niż kwartał temu. Należy jednak zaznaczyć, że dwukrotnie wzrósł również odsetek przedsiębiorców, którzy planują redukcje etatów. Pomiędzy październikiem a grudniem 2021 roku tylko 5 proc. firm zamierzało wręczyć kadrze wypowiedzenia. W najnowszej edycji badania konieczność rozstania się z pracownikami przewiduje 10 proc. organizacji. fot. PWTP Zauważalnie zmalał natomiast odsetek pracodawców planujących pozostawienie zatrudnienia na niezmienionym poziomie. Aktualnie podobne deklaracje składa tylko 37 proc. firm – wobec 66 proc. notowanych jeszcze kwartał temu. Przedsiębiorcy mają też bardziej zdecydowane plany niż w ubiegłych trzech miesiącach. W ujęciu rocznym rosnący optymizm rekrutacyjny pracodawców jest jeszcze bardziej zauważalny. W I kwartale 2021 roku pozyskiwać nowych pracowników zamierzało tylko 17 proc. pracodawców, czyli aż o 36 punktów procentowych mniej niż obecnie. Jednocześnie odsetek firm planujących zwolnienia był zbliżony do tego notowanego aktualnie i wynosił 8 proc. Organizacje wstrzymywały raczej swoje plany rekrutacyjne – aż 71 proc. deklarowało, że pozostawi zatrudnienie na niezmienionym poziomie, podczas gdy obecnie stabilizację przewiduje 37 proc. przedsiębiorców. Warto również zaznaczyć, że 4 proc. organizacji nie miało precyzyjnych planów na okres styczeń – marzec 2021 roku. Polska na tle regionu EMEA Perspektywy zatrudnienia w polskim sektorze przemysłowym są bardzo korzystne dla pracowników, jednak w regionie EMEA najwyższe zapotrzebowanie na ręce do pracy notują Irlandia i Holandia, z prognozami netto zatrudnienia na poziomie +47 proc. Spośród bezpośrednich sąsiadów Polski dużą chęć pozyskiwania nowej kadry w obszarze przemysłu zgłaszają pracodawcy z Niemiec (+36 proc.). Optymistyczne plany rekrutacyjne prezentują też Słowacy (+21 proc.), natomiast Czesi (+14 proc.) deklarują najniższą prognozę netto zatrudnienia w sektorze produkcji przemysłowej spośród wszystkich krajów EMEA. Nie tylko przemysł planuje rekrutacje Zgodnie z "Barometrem ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” od stycznia do marca 2022 roku 43 proc. firm w Polsce chce zatrudnić nowych pracowników. Najwięcej ofert zatrudnienia będzie czekać na osoby zainteresowane pracą w produkcji przemysłowej. Tu zatrudniać planuje 53 proc. firm (10 proc. chce zmniejszać liczbę etatów). Równie duże zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłosili przedstawiciele budownictwa, w którym 46 proc. firm chce zatrudniać nowych pracowników, a 11 proc. planuje zmniejszać zespoły. Dobre perspektywy zmiany pracy dotyczyć będą również zainteresowanych karierą w obszarze IT – nowe technologie, telekomunikacja, komunikacja, media, a także w sektorze bankowość, finanse, ubezpieczenia i nieruchomości. Plany rekrutacyjne pracodawców potwierdza badanie Randstad – po raz pierwszy od dwóch lat do ponad 30 proc. wzrósł odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększenie załóg w ciągu półrocza. Najczęściej zatrudnienie nowych pracowników planują firmy z sektora transportu i logistyki oraz przemysłu. W obu przypadkach ten odsetek sięga niemal 40 proc. Kolejne w zestawieniu są przedsiębiorstwa budowlane oraz firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (po 34 proc.). Najczęściej redukcje zatrudnienia planują branża finansowa i ubezpieczeniowa oraz firmy zajmujące się obsługą nieruchomości i innych przedsiębiorstw (odpowiednio 13 i 15 proc.). – Mimo trudnego 2020 roku, firmy oceniają swoją kondycję jako zbliżoną do tej przed lockdownem. Odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia jest również zbliżony do tego w latach 2018-2019, a odsetek zakładających wzrost liczby pracowników jest bliski rekordu, jeśli chodzi o listopadowe fale badania. Gdyby nie to, że pandemia się nie skończyła, można byłoby powiedzieć, że wróciliśmy do normy sprzed dwóch lat – komentuje Łukasz Komuda, specjalista ds. rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

