IBM, Citigroup, Ford czy HP. W czasach kryzysów potentaci zwalniali na potęgę

We wrześniu w Polsce liczbę stwierdzonych zakażeń koronawirusem zaczęliśmy liczyć nie w setkach, a tysiącach przypadków. Podobne rekordy padają na całym świecie. Państwa działają. Izrael wprowadził drugi lockdown. Wielka Brytania poinformowała o ograniczeniu w funkcjonowaniu restauracji i pubów. Podobne ograniczenia wprowadzili Czesi. Ekonomiści przyznają, że druga fala cięć kadrowych jest coraz bardziej realna. W Polsce potęguje ją jeszcze wykorzystanie przez firmy pomocy od państwa, co może odłożyć w czasie konieczność redukcji pracowników. W przeszłości skala redukcji bywała ogromna... Jak to się działo w przypadku globalnych czy lokalnych gigantów?

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 29 wrz 2020 6:00





HSBC. Jedną z firm, która przeprowadza masowe zwolnienia, jest jeden z największych pożyczkodawców w Europie. Brytyjska HSBC na początku 2020 roku poinformowała o zwolnieniu 35 tys. pracowników. Prace nad zmniejszeniem zatrudnienia rozpoczęły się jeszcze przed pandemią, jednak to wirus namalował ich ostateczny kształt. – Od lutego pracowaliśmy nad niektórymi aspektami naszego programu transformacji, ale musimy teraz spojrzeć długoterminowo – komentował plany HSBC Noel Quinn, szef giganta. Cięcia w zatrudnieniu zostaną rozłożone na trzy lata. Dzięki temu firma nie wyda znaczących kwot. Razem z innymi programami redukcji wydatków skala oszczędności HSBC może wynieść do 2023 roku nawet 4,5 mld dol. (fot. shutterstock)

