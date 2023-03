Huntsman otwiera centrum biznesowe w Krakowie i rekrutuje

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zatrudnienie w centrum usług biznesowych GBS w Krakowie ma wzrosnąć do końca 2023 roku do 200 osób. Centrum będzie wspierać operacje firmy na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem działań w regionie EMEA. Nowe biuro w Krakowie umożliwi firmie lepsze zrównoważenie kosztów, usług i szybkości działania, przy jednoczesnym ciągłym doskonaleniu w każdym aspekcie działalności.

Firma planuje zatrudnić specjalistów w zakresie księgowości, kredytów, zasobów ludzkich, bezpieczeństwa i zdrowia pracy, zakupów, automatyki i zaawansowanej analityki, planowania i analizy finansowej, obsługi klienta, zarządzania łańcuchem dostaw oraz komunikacji.

- Polska doskonale wpisuje się w kulturę organizacyjną firmy Huntsman, zapewnia dostęp do talentów, wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz nowoczesnej infrastruktury. Wierzymy, że kompleksowe i wielofunkcyjne centrum zapewni naszym współpracownikom doskonały start zawodowy i możliwości rozwoju - powiedział Paul Rollé, site feader centrum GBS firmy Huntsman w Krakowie. - Do biura w Krakowie poszukujemy osób, które identyfikują się z wartościami określającymi nasz zespół GBS i całą firmę: uczciwość, odpowiedzialność, szacunek i rzetelność, będącymi w centrum wszystkiego, co robimy.