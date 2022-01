HR pilnie poszukiwany. Dwukrotny wzrost liczby ogłoszeń o pracę

HR ze wzrostem o 108 proc., call center - 54 proc. i gastronomia - 52 proc. Tak, według portalu OLX Praca, prezentuje się pierwsza trójka na liście branż, które w ubiegłym roku odnotowały najwyższy wzrost liczby ogłoszeń o pracę (w porównaniu z 2020 rokiem).

Największy wzrost odnotowała branża HR (o 108 proc.), która zajmuje się szeroko pojętymi zasobami ludzkimi, gdzie jest coraz szerszy zakres obowiązków oraz jednocześnie większe perspektywy dla szukających pracy. Drugą lokatę zajęły obszary związane z call center, pracą jako konsultant telefoniczny oraz sprzedażą i obsługą klienta (54 proc.).

Trzeci wynik z największym wzrostem w liczbie ogłoszeń przypadł branży gastronomicznej (52 proc.), która mimo trudnego początku roku (lokale gastronomiczne były nadal zamknięte), w następnych miesiącach radziła sobie już coraz lepiej. W gastronomii 2021 r. był więc zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Jak informowała Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej, w 2020 r. branża ze względu na zamknięcie rynku straciła ok. 30 mld zł.

W podziale na województwa to małopolskie odnotowało największy procentowy wzrost liczby ogłoszeń w całej kategorii Praca.

● HR (wzrost o 108 proc.),

● Call center, konsultant telefoniczny, sprzedaż i obsługa klienta (54 proc.),

● Gastronomia (52 proc.),

● Hostessa (45 proc.),

● Transport, spedycja (41 proc.),

● Hotelarstwo (37 proc.),

● Marketing / PR / media (37 proc.),

● Edukacja (32 proc.),

● Finanse / księgowość (30 proc.),

● Kasjer, pracownik sklepu (30 proc.).

Pierwsze dwie branże znajdują się również na czele listy kategorii, w których w 2021 r. na OLX odnotowano większą liczbę odpowiedzi kandydatów na ogłoszenia w ujęciu rocznym niż w roku poprzednim. W kategorii HR, która przoduje w tym zestawieniu, odnotowano wzrost liczby aplikacji o 38 proc.

– W kategorii praca na OLX co roku w styczniu obserwujemy wzmożoną aktywność osób poszukujących pracy. W tym roku również widzimy w tych pierwszych tygodniach stycznia, że w najintensywniejszym momencie liczba odpowiedzi kandydatów jest wyższa o ok. 25 proc. w porównaniu ze szczytowym momentem w grudniu ubiegłego roku. Dla pracodawców to sygnał, że warto w tym okresie szukać nowych pracowników – wyjaśnia Paweł Świderski, dyrektor kategorii Praca w OLX.

W ostatnich 12 miesiącach zmieniło się też podejście do spotkań w formie online. Aż o 56 proc. więcej firm niż w poprzednim roku opublikowało ogłoszenia z informacją, że proces rekrutacji odbywa się w sposób zdalny. Na taką formę spotkania decydowały się nie tylko branże z obszaru marketingu, księgowości czy finansów, lecz także produkcji, transportu i spedycji. Największy wzrost ofert z rekrutacją zdalną zanotowano w obszarach związanych z finansami i księgowością (o 160 proc.).

