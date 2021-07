HR business partner, specjalista od rekrutacji, konsultant. Pensje w HR - ile można zarobić?

Z raportu Grant Thornton i Element wynika, że w czerwcu 2021 r. liczba ofert pracy skierowanych do HR business partnerów wzrosła aż o 184 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Widełki płacowe na tym stanowisku wahają się między 11 a 18 tys. zł brutto.

Z raportu Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021” wynika, że największe ożywienie w pierwszym półroczu 2021 r. dotyczyło ekspertów ds. HR. Kierowano do nich aż o 87 proc. ofert więcej niż w drugim półroczu minionego roku, co stanowi dodatkowy dowód rosnących potrzeb firm w zakresie zarządzania kadrami i ich rekrutacji.

Również w raporcie Grant Thornton i Element zauważalna jest rosnąca liczba nowych ofert dotyczących zawodów z obszaru HR - o prawie połowę wzrósł popyt na specjalistów z tego obszaru.

W czerwcu 2021 r. w przypadku HR business partnera liczba ofert pracy wzrosła aż o 184 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Ogłoszeń skierowanych do specjalistów ds. HR jest więcej o 115 proc. Natomiast jeśli chodzi o rekruterów, to liczba ogłoszeń jest większa o ponad 64 proc.

Nie brakuje też chętnych do pracy w branży HR, zwłaszcza wśród kobiet. Z badań Randstad i Kodilla.com wynika, że w okresie od marca 2020 do lutego 2021 roku o pracę w sektorze starało się aż 89 proc. więcej pań niż rok wcześniej.

– To sektor, który i tak jest mocno sfeminizowany, jednak to nie obecność kobiet jest tu najciekawsza, lecz aktywność tej branży w pandemicznej rzeczywistości. Większe zapotrzebowanie na rekruterów oznacza bowiem więcej procesów rekrutacyjnych, co optymistycznie świadczy o kierunku, w którym zmierza polski rynek pracy – tłumaczy Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska.

Ile zarabiają HR-owcy?

Z "Raportu płacowego 2021" Hays Poland wynika, że w obszarze HR, w porównaniu z rokiem ubiegłym, nie zaobserwowano znaczących zmian wynagrodzeń. Najwięcej ofert pracy jest kierowanych do ekspertów z obszaru prawa pracy, administracji personalnej, kadr i płac, a także pozyskiwania talentów. Najlepsi kandydaci na tego typu stanowiska mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe nawet o 10-15 proc.

Najwięcej, bo aż 25 tys. zł brutto miesięcznie, zarabia dyrektor ds. zasobów ludzkich. To jego optymalne (najczęściej oferowane) wynagrodzenie. Minimalna pensja na tym stanowisku to 20 tys. zł, a maksymalna – 35 tys. zł.

HR business partner najczęściej zarabia 15 tys. zł co miesiąc. Widełki płacowe na tym stanowisku wahają się między 11 a 18 tys. zł brutto.

Kierownicy poszczególnych działów mogą liczyć na optymalne pensje przekraczające 10 tys. zł. I tak szef działu szkoleń i rozwoju najczęściej zarabia 13 tys. zł. Przełożony kadrowych może liczyć na 15 tys. zł brutto miesięcznie, a kierownik ds. benefitów i wynagrodzeń - 18 tys. zł.

Specjaliści zajmujący się rekrutacją najczęściej otrzymują 7 tys. zł miesięcznie. Maksymalna pensja na tym stanowisku to 8,5 tys. zł brutto, a minimalna - 5,5 tys. zł brutto.

Ci, którzy stawiają pierwsze kroki w branży, zarabiają mniej. Optymalne zarobki w przypadku młodszego specjalisty ds. zasobów ludzkich to 4,5 tys. zł. Natomiast jeśli chodzi o asystentów ds. zasobów ludzkich, to najczęściej otrzymują oni 3,8 tys. zł brutto.

Usatysfakcjonowany jak HR-owiec

Wyniki badania Pracuj.pl "HR-owca portret własny" wskazują, że HR-owcy są tą grupą zawodową, która autentycznie lubi swą pracę. Przyznaje tak aż 87 proc. badanych.

"Niesamowite w tej pracy i to, co daje wielką motywację, żeby jeszcze ciężej pracować, to człowiek, pracownik, kandydat, dla którego wiele rzeczy robimy, ale też zarząd, który dostrzega bardzo często, jak trudną i ważną pracę wykonujemy. W HR nie można się nudzić, cały czas się coś dzieje, są dni, że rano przychodząc do pracy nie wiem, co mnie czeka, bo tyle rzeczy się dzieje i to niesamowicie mnie napędza, powoduje, że już prawie 20 lat pracując cały czas mam energię i chęć do tego, aby codziennie wstać i pójść do pracy" - opowiada jedna z cytowanych w raporcie uczestniczek badania.

Co najbardziej motywuje HR-owców do pracy? Najczęściej są to współpracownicy i atmosfera pracy (74 proc.), dalej różnorodność zadań (73 proc.), satysfakcja, że mają pośrednio wpływ na to, jak funkcjonuje i rozwija się firma (70 proc.), docenienie ze strony pracowników i/lub kadry zarządzającej (69 proc.) oraz partnerska relacja z biznesem (60 proc.).

Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej piątce nie wspomniano o wynagrodzeniu. Ta pozycja na liście zajęła dopiero 6. miejsce - wskazało na nią 54 proc. badanych.