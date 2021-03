Honeywell inwestuje w Chorzowie. Zatrudni ponad 100 osób

Ponad 100 osób znajdzie pracę w nowej fabryce Honeywell. Dostawca technologii dla przemysłu planuje otworzyć ją w kwietniu w Chorzowie.

Otwarcie nowego zakładu planowane jest na kwiecień 2021 roku. Zatrudnienie znajdzie w nim w tym roku 100 osób. Będzie to drugi, duży obiekt Honeywell na Śląsku otwarty na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W 2019 roku w Katowicach utworzono Centrum Obsługi Klienta Honeywell na Europę, które obecnie zatrudnia 300 ekspertów w zakresie obsługi klienta oraz wsparcia technicznego i administracyjnego.

- Bogata tradycja przemysłowa oraz dostęp do wysokiej klasy specjalistów w zakresie produkcji sprawiają, że Chorzów jest idealnym miejscem dla naszej nowej fabryki. Zakład będzie produkował jedne z naszych najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych urządzeń do automatyzacji logistyki. Będzie ściśle współpracował z naszym biurem w Katowicach, które zapewni wsparcie techniczne i funkcjonalne - powiedział Szymon Pudlik, dyrektor katowickiego biura Honeywell.

Firma podkreśla, że fabryka w Chorzowie to kolejny element rozwoju działalności Honeywell w obszarze automatyzacji magazynów poza Ameryką Północną. Zakład umożliwi rozbudowę lokalnego łańcucha produkcji i dostaw firmy, dzięki czemu klienci Honeywell z branży logistycznej w Europie i Ameryce Północnej będą mogli szybciej rozwijać swoją działalność biznesową na terenie Europy.

- Bum w branży e-commerce pozwala firmom logistycznym skorzystać na dynamicznym rozwoju rynku europejskiego, który charakteryzuje potrzeba szybkich i precyzyjnych dostaw. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, dostawcy chcący rozwijać swoją działalność w Europie, sięgają po nowoczesne technologie, takie jak rozwiązania w zakresie automatyzacji, aby poprawić szybkość i precyzyjność swoich centrów dystrybucji oraz wzmocnić konkurencyjność na tym dynamicznym rynku - stwierdził Ronald Binkowski, prezes Honeywell na Europę Środkową i Wschodnią.

Chorzowska fabryka Honeywell będzie produkowała urządzenia do automatyzacji magazynów i centrów dystrybucji firm logistycznych, w tym taśmociągi, systemy sortowania, paletyzatory i roboty, zautomatyzowane systemy magazynowania i wyszukiwania, a także systemy podnoszenia kierowane dźwiękiem lub światłem.

By móc je wykonywać, firma potrzebuje zwiększyć zespół. W sumie w tym roku zatrudni ponad 100 pracowników. Poszukuje osób o zróżnicowanych profilach, w tym specjalistów w zakresie łańcucha produkcyjnego, operacji, zarządzania materiałami, łańcucha dostaw, a także menedżerów produkcji i inżynierów oraz kontrolerów jakości i pracowników magazynu.

Warto wspomnieć, że chorzowski zakład zostanie wyposażony w najnowsze rozwiązania Honeywell służące zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu pracownikom – technologię Honeywell Healthy Buildings. Składa się na nią kompleksowy zbiór systemów bezpieczeństwa, zarządzania jakością powietrza, a także technologie umożliwiające zarządzanie nakładami pracy oraz zasadami bezpieczeństwa, między innymi system rozpoznający czy pracownicy mają zasłonięte twarze, a także system kontrolujący temperaturę.

E-commerce rośnie

Branża, do której swoje produkty kieruje Honeywell, jest dziś jedna z najszybciej rozwijających się. Przed pandemią wartość rynku e-commerce szacowano na 70 mld zł, obecnie na 100 mld zł. Dynamiczny wzrost przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Specjaliści od e-commerce mogą przebierać w ofertach i oczekiwać coraz wyższych wynagrodzeń.

- W ostatnich latach rola e-commerce systematycznie rosła, a wybuch pandemii sprawił, że trend ten jeszcze bardziej się rozwinął. W efekcie osoby posiadające doświadczenie w sprzedaży internetowej są dziś na wagę złota i mogą przebierać w ofertach pracy. W tej chwili na portalach rekrutacyjnych i ogłoszeniami można znaleźć ponad 1400 rekrutacji na stanowiska e-commerce - komentuje Elżbieta Sobiech, ekspert ds. rekrutacji digital i e-commerce w firmie rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

Rok 2020 przyniósł wzrost ofert zatrudnienia dla kandydatów z obszarów CRM, marketing automation, czy analityki danych digitalowych i CRM-owych – aż 90 proc. kandydatów z branży zostało zaproszonych do udziału w rekrutacji - wynika z najnowszego badania Devire „Rynek Zmiany Pracy”. Firmy szukają również programistów, wytwarzających platformy i narzędzia e-commerce.

- W przypadku tych obszarów w zależności od rodzaju stanowiska możemy mówić o wzrostach wynagrodzeń o 10-15 proc. rok do roku. Poza tym widoczne są wzrosty w obszarach digital activation, social mediów i komunikację on-line - mówi Elżbieta Sobiech z Devire.

Z danych Devire wynika, że osoba aplikująca na stanowisko specjalisty e-commerce może liczyć na pensję w wysokości od 6 000 do 10 500 zł, średnio firmy oferują 7 tys. zł brutto. Z kolei digital manager zaczyna od wynagrodzenia w wysokości 10 000 zł. Maksymalna oferowana stawka to 13 500 zł, średnio jest to 12 000 zł. CRM manager może zarobić od 10 000 do 22 000 zł, średnio firmy oferują mu 15 500 zł.