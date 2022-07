HomeToGo otwiera biuro w Polsce, przyspiesza z rekrutacją pracowników

km

HomeToGo, platforma z wakacyjnymi ofertami najmu otworzyła na początku roku centrum rozwoju oprogramowania w Diamante Plaza w Krakowie. Do końca roku firma planuje zwiększyć zatrudnienie. Polscy programiści będą dla firmy kluczowi (fot. Per Loov/Unsplash)

HomeToGo powstał w 2014 roku w Niemczech. W 2021 roku HomeToGo zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie osiągając wartość 1.4 biliona dolarów i tym samym dołączając do grona jednorożców.

- HomeToGo to jeden z naszych kluczowych klientów, dla którego od podstaw stworzyliśmy platformę i utrzymujemy dedykowany zespół inżynierów oprogramowania pracujący nad jej dalszym rozwojem. Krakowski zespół HomeToGo pomoże w tych pracach, które muszą przyspieszyć ze względu na bardzo szybką ekspansję HomeToGo na świecie. Szukamy głównie doświadczonych programistów z kompetencjami w następujących obszarach: JVM, C#/.NET, +Javascript, Mobile native, Python, TypeScript i PHP, a także sztucznej inteligencji – wyjaśnia Paulius Insoda, CEO w NFQ Technologies, który wspiera proces rekrutacji dla firmy.

Jak zauważa Audrys Kažukauskas, CTO w HomeToGo podkreśla, że polscy programiści będą dla firmy kluczowi.

- Wejście NFQ do Polski było dla nas okazją do wysondowania, czy polscy programiści byliby zainteresowani pracą dla naszego startupu. Okazało się, że tak, dlatego teraz chcemy przyspieszyć budowanie naszego krakowskiego zespołu. HomeToGo już w tym momencie należy do grona największych platform z ofertami najmu na świecie i chcemy dzięki dalszym innowacjom jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję na rynku. Polscy pracownicy będą w tym kluczowi - wyjaśnia.

