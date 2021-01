Historyczna zmiana na Wieży Mariackiej? Hejnalistą chce zostać kobieta

Komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie prowadzi nabór na stanowisko hejnalisty na Wieży Mariackiej. Ubiega się o nie pięciu trębaczy, w tym po raz pierwszy w historii kobieta.

By dotrzeć do "biura" hejnaliści muszą pokonać ponad 270 stopni schodów (Fot. Pixabay)

Zespół hejnalistów mariackich liczy siedem osób, właśnie jeden z nich, po 24 latach pracy na kościelnej wieży, przeszedł na emeryturę. W związku z tym jest wakat do uzupełnienia. Nabór chętnych trwał do 5 stycznia. Zgłosiło się w sumie pięć osób, w tym - po raz pierwszy w historii - kobieta.

Kto może zostać hejnalistą? Kandydaci musieli przedstawić świadectwo o niekaralności, posiadać polskie obywatelstwo i mieć minimum średnie wykształcenie. Jednak na tym nie koniec. Kandydaci do pracy na stanowisku trębacza przechodzą też testy sprawnościowe i wydolnościowe. Wejście na wieżę kościoła wiąże się z pokonaniem ponad 270 stopni schodów, to może stanowić spore wyzwanie... Poza tym do zaliczenia jest sprawdzian gry na trąbce i pozytywne przejście próby wysokościowej.

Służba hejnalisty trwa 24 godziny, po czym następuje dzień przerwy. Na każdej zmianie jest dwóch hejnalistów. Poza odgrywaniem hejnału co godzinę na cztery strony świata, trębacz przyjmuje też wycieczki i udziela wywiadów.

