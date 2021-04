Handel kwitnie i zatrudnia. Pracodawcy pełni optymizmu

Z raportu ManpoweGroup wynika, że co dziesiąty pracodawca w branży handlowej deklaruje, iż będzie pozyskiwał nowych pracowników. Redukcję stanowisk przewiduje zaledwie 1 proc. firm. Czy optymistyczne trendy w zatrudnieniu utrzymają się w nadchodzących kwartałach?

Jak wynika z badania ManpowerGroup, w okresie kwiecień-czerwiec pracodawcy działający w obszarze handlu planują więcej rekrutacji niż zwolnień. Co dziesiąty przedsiębiorca deklaruje, że będzie pozyskiwał nowych pracowników. Redukcję stanowisk przewiduje zaledwie 1 proc. firm, natomiast 84 proc. zamierza utrzymać liczbę etatów na niezmienionym poziomie. 5 proc. organizacji nie ma sprecyzowanych planów rekrutacyjnych na najbliższe miesiące.

Prognoza netto zatrudnienia (czyli różnica pomiędzy odsetkiem firm deklarującym wzrost a odsetkiem przewidującym spadek zatrudnienia) dla sektora handel detaliczny i hurtowy osiągnęła poziom +8 proc.

Co ważne, jak zaznaczają autorzy badania, wywiady z firmami prowadzone były w momencie obowiązującego na terenie kraju lockdownu - odzwierciedlają więc nastroje panujące wśród pracodawców w chwili zamknięcia galerii handlowych. Wszystko wskazuje na to, że nawet w czasie reżimu sanitarnego pracodawcy z branży handlowej planują dość aktywnie pozyskiwać nowych kandydatów.

- Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego nauczyli się już funkcjonować w pandemicznej rzeczywistości i dostosowali do niej swoje biznesy, dlatego też wykazują większą śmiałość w zakresie rozbudowywania zespołów. Sytuacja na rynku wciąż pozostaje jednak dynamiczna - trudno więc jednoznacznie określić, czy optymistyczne trendy w zatrudnieniu utrzymają się w nadchodzących kwartałach. Należy mieć nadzieję, że wraz z postępującym procesem masowych szczepień obserwować będziemy stopniowe odmrażanie gospodarki. Na chwilę obecną dane z raportu wskazują na to, że w drugim kwartale 2021 roku kandydaci mogą spodziewać się stosunkowo dużej liczby ofert pracy w sektorze handlowym. Sprzyja temu intensywny rozwój e-commerce - wielu przedsiębiorców przeniosło bowiem sprzedaż do internetu. Wraz z digitalizacją pojawiło się wśród nich zapotrzebowanie na nowych specjalistów – mówi Dominik Malec, dyrektor regionalny w Manpower.

Zauważa również, że obecnie obserwujemy ciekawy, niejako „dualistyczny” trend zakupowy, napędzający polski handel.

- Choć bardzo wielu konsumentów przyzwyczaiło się już do kupowania przez internet, a branża e-commerce od początku pandemii notuje wysokie wzrosty - w momencie znoszenia restrykcji związanych z lockdownem, klienci korzystają z ponownego otwarcia galerii handlowych. Zakupy w czasie pandemii stały się jedną z form rozrywki. Jednocześnie praca zdalna wymusiła na nas przystosowanie mieszkań do potrzeb domowego biura, co również nie było bez znaczenia dla sektora handlu detalicznego i hurtowego. W związku z rozpoczęciem remontów w wielu polskich domach, bardzo wysokie wzrosty zanotowała w czasie pandemii na przykład sprzedaż sprzętów AGD – komentuje Dominik Malec.

Zawód handlowca się zmienia

Plany rekrutacyjne pracodawców w pierwszej połowie 2021 roku są zdecydowanie bardziej optymistyczne niż w analogicznym okresie 2020 roku, kiedy prognoza netto zatrudnienia wynosiła odpowiednio +5 proc. i +3 proc. dla pierwszego i drugiego kwartału.

- Firmy z sektora handlu detalicznego i hurtowego, w związku z dynamicznym rozwojem e-commerce, poszukują specjalistów z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami cyfrowymi. Pożądani na rynku pracy są także pracownicy magazynowi. Przedsiębiorcy oczekują od kandydatów dużej otwartości na zmiany i zaangażowania. W związku z nieprzewidywalnością rynku, sinusoidalnym zamrażaniem i odmrażaniem gospodarki, firmy bardziej niż wcześniej nastawione są na elastyczne formy zatrudnienia. Taki model współpracy jest szczególnie atrakcyjny dla studentów, którzy – w związku z ograniczeniem zatrudnienia w branży restauracyjnej - często przekwalifikowują się i próbują swoich sił właśnie w handlu – podsumowuje ekspert Manpower.

Również Gabriela Kahl, dyrektor HR w CCC, zaznacza w rozmowie z PulsHR.pl, że osoby, które będą chciały pracować w handlu, muszą się przygotować na to, że w wyniku pandemii nie będzie to już ten sam handel.

- Pracownik w sklepie będzie doradcą klienta i ambasadorem produktu. Niezbędna stanie się zatem znajomość asortymentu i trendów. Ważna jest również otwartość, umiejętność szybkiego uczenia się i kompetencje cyfrowe - wskazywała. Zaznaczała też, że e-commerce będzie drugą nogą handlu na stałe, a być może w przyszłości nawet dominującą.

Duże wyzwanie przed pracodawcami

Rekrutacja pracowników branży handlowej może być wyzwaniem dla pracodawców. Z opublikowanego przez MJCC raportu wynika, że aż 48 proc. zatrudnionych w handlu planuje swoją dalszą drogę zawodową w innej branży. Z kolei ci, którzy chcą w niej pozostać, przy kolejnym wyborze pracodawcy zwracają uwagę na: wysokość wynagrodzenia (66 proc.), rodzaj umowy (57 proc.) i lokalizację miejsca pracy.

Ponadto duża grupa badanych do handlu trafiła przez przypadek. Większość respondentów (51 proc.) rozpoczęła pracę w branży handlowej z przyczyn ekonomicznych, ponieważ w danym momencie pilnie potrzebowała jakiegokolwiek zatrudnienia. W tej grupie dominowały osoby do 25. roku życia – był to główny powód zatrudnienia dla aż 63 proc. z nich.

Aż 40 proc. z badanych wskazywało na kontakt z ludźmi jako ważny powód podjęcia pracy w branży handlowej, a trzecim w kolejności czynnikiem okazała się dogodna lokalizacja (26 proc.). 21 proc. badanych zwróciło fakt na możliwość dopasowania godzin pracy do własnych potrzeb.

- Uzyskane wyniki bardzo jasno pokazują skalę wyzwania, przed którym stoją pracodawcy w branży handlowej. Kandydaci trafiający do handlu przypadkowo, niewykształcony etos pracy handlowca, brak motywacji do rozwoju w sektorze – połączenie tych czynników sprawia, że zadanie działów HR jest naprawdę karkołomne. Przyciągnięcie odpowiednich ludzi, zaangażowanie ich i zapewnienie potencjału rozwojowego wymaga kompleksowej i długotrwałej pracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji - mówi Adrian Juchimiuk, employer branding director i partner w MJCC.